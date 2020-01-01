Красивая подруга: ТОП-13 самых привлекательных девушек Бонда в истории

Не только обольстительные, но и чертовски непростые.

Хотя бы раз в жизни каждой девушке хотелось почувствовать себя героиней фильма. Романтическая история, шпионский боевик, легкая комедия - вне зависимости от жанра любовные хитросплетения судьбы - обязательный элемент. Так, уверены, многие сравнивали себя с легендарными, самыми красивыми и сексуальными женскими персонажами в истории кино - девушками Бонда. За почти 60-летнюю историю шпионской эры в руках и в постели суперагента побывало немало разных дам. Типаж, возраст, рост, интеллектуальные способности - каждая из зацепивших сердце Джеймса Бонда героиня обладала своей особенной харизмой. Быть боевой подругой агента британской разведки не так уж и просто, а особенно, если ты играешь роль шпиона. Милые и нежные, невинные и раскрепощенные, даже дамы нетрадиционной сексуальной ориентации - Бонду под силу очаровать абсолютно любую. Впрочем, сегодня мы рассуждаем не о красавчиках, игравших в разное время роль британского суперагента, а о разнокалиберных девушках, покоривших непростого и разборчивого парня. Ivona вспоминает ТОП-13 самых красивых подруг Бонда за всю историю.

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Урсула Андресс

Первой, воплощенной на экране девушкой Бонда, стала героиня истории “Доктор Но” с очаровательным и сладким именем - Хани. В 1958 году сцена появления сыгравшей роль Урсулы Андресс “из пены морской” считалась едва ли не порнографической. Особыми интеллектуальными способностями островитянка не отличалась, но перед комбинацией чувственности и невинности не смог устоять даже Джеймс Бонд.

Урсула Андресс pinterest

Даниела Бианки

Единственная значительная роль итальянки Даниелы Бианки - персонаж офицера КГБ из продолжения Бондианы “Из России с любовью”. Не влюбиться в такую девушку было сложно, ведь ее красота - один из ярких примеров того, как должна выглядеть идеальная подруга супергероя.

Даниела Бианки pinterest

Онор Блэкман

Британка Онор Блэкман вошла в историю Бондианы благодаря многим деталям. Так, на момент съемок фильма “Голдфингер” Блэкман исполнилось целых 37 лет - почтительный возраст как для подобного типажа. Кроме того, имя героини - Пусси едва не потерпело изменений цензуры, ведь перевод его с английского достаточного провокационный. Если и этого вам мало, то напомним, что героиня Онор Блэкман в картине была лесбиянкой. Впрочем, и это обстоятельство не спасло ее от ухаживаний настойчивого суперагента.

Онор Блэкман pinterest

Джейн Сеймур

Были в “послужном” списке агента британской разведки и девушки иного склада - мистичные, загадочные и абсолютно неземные. Так гадалку Солитер в кинофильме “Живи и дай умереть” сыграла совсем молодая актриса Джейн Сеймур, запомнившись как одна из самых таинственных девушек Бонда.

Джейн Сеймур pinterest

Кароль Буке

Строгая, длинноногая, смелая, со сложной историей детства - типичная девушка Бонда, но Кароль Буке до сих пор называют самой красивой героиней шпионской саги. Невероятной глубины глаза, ноги, которые покоряют с первого взгляда и французский шарм, не пропадающий даже в декорациях боевика.

Кароль Буке pinterest

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Грейс Джонс

Американская певица и топ-модель Грейс Джонс что в жизни, что на экране предпочитает сильных мужчин. Да и ее героиня из кинофильма “Вид на убийство” - не сексуальная милашка, а настоящая женщина-воин. Культуристка, телохранитель, смелая и четко знающая, чего она хочет от жизни и от противоположного пола. В постели двум сильным личностям точно было не скучно, как и зрителям, наблюдавшим за развитием киношного романа.

Грейс Джонс pinterest

Мэриам д’Або

В 1987 Тимоти Далтон дебютировал на киноэкране в роли красавчика Джеймса Бонда, и сразу ему достался джекпот в виде новенькой девушки Бонда. Грузинско-голландская кровь Мэриам д’Або - то, что помогло актрисе попасть в мир кинематографа, а слава напарницы Бонда помогла закрепить свои карьерные позиции.

Мэриам д'Або pinterest

Софи Марсо

До девушки Бонда в исполнении Софи Марсо все подружки суперагента четко делились на две категории: те, что хотели его уничтожить, и те, что просто его хотели. Дочь нефтяного магната Электра - сложный персонаж, который запомнился во многом и благодаря изумительному исполнению. Роль девушки Бонда точно не стала главной в карьере Софи Марсо, но однозначно запоминающейся.

Софи Марсо pinterest

Холли Берри

Можно провести параллель между первой девушкой Бонда - Урсулой и Джинск, которую сыграла короткостриженая и темнокожая Холли Берри. Она тоже входит в жизнь Бонда прям из пены морской, но в отличие от недалекой блондинки обладает потрясающим умом. Комбинация идеального тела и интеллекта - вот, что может завести мужчину под стать Бонду.

Холли Берри pinterest

Ева Грин

Пожалуй, девушка с самой трагичной историей и судьбой из всей Бондианы - героиня Евы Грин из фильма “Казино “Рояль”. Веспер Линд обладает инфернальной внешностью, острым умом и невинной душой. Она слишком идеальна для Бонда, но трогательность, хрупкость и драматизм влекут суперагента. Впрочем, такая история любви по законам жанра просто не могла закончиться счастливо даже несмотря на невероятную красоту Грин.

Ева Грин pinterest

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Ольга Куриленко

Украинцам есть чем гордиться, ведь в некотором смысле мы сами приложили руку к появлению еще одной девушки Бонда. Модель Ольга Куриленко в фильме “Квант милосердия” сыграла, впрочем, испанку и даже ни разу не поцеловалась с Бондом, но именно ее героиня Камилла сумела вызвать в суперагенте романтические чувства.

Ольга Куриленко pinterest

Беренис Марло

Если вы мечтали когда-то сыграть роль подружки Бонда, то получив роль Северин из продолжения Бондианы “007: Координаты “Скайфоллл”, были бы разочарованы. Не уверены, как чувствует себя красотка Беренис Марло, но роль номинальной девушки шпиона и появление в фильме длинною в 15 минут - тоже своеобразный, хоть и печальный рекорд.

Беренис Марло pinterest

Моника Белуччи

Если вы считали, что Онор Блэкман в свои 37 лет никак не годилась на роль девушки Бонда, то, о чем же вы подумали, увидев в этой роли Монику Белуччи? Горячая итальянка стала самой возрастной любовницей Бонда и, наверное, самое красивой. Сама актриса была польщена предложением продюсеров сыграть легендарный образ, но отказываться не стала. Это ведь такая редкая и чудная возможность доказать, что и после 50 лет женщина не перестает быть красивой.

Моника Белуччи pinterest

Удивительно, что уже больше полувека мир с неизменной жаждой наблюдает за перипетиями сложной судьбы и профессиональной карьеры Джеймса Бонда. Популярность сага, конечно, в значительной степени получила благодаря замысловатым сюжетам, красивым декорациям, экзотическим далям и обворожительному главному герою. Однако, именно типаж девушки Бонда стал архетипным в истории кинематографа. Каждая из сыгравших эту роль актрис обладала своим особым шармом, но существует те, которые запали в душу больше всего. Все-таки сочетание сексуальности, привлекательной внешности и острого ума - жгучая смесь, перед которой не сможет устоять даже прославленный суперагент.

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