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Антивозрастная укладка: Прически, которые помогут освежить образ

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Длинные или короткие, челка или каскад - какая стрижка поможет визуально омолодиться.
"Молодильные" стрижки для женщин 40+
"Молодильные" стрижки для женщин 40+
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В 40 лет жизнь только начинается, но лучше начать ее с новой и модной прически. Можно кардинально изменить образ, не подходящий статной даме, либо внести совсем немного корректив в привычный лук. Ivona расскажет о самых стильных вариантах, как можно сделать свое отражение в зеркале более дерзким - молодым и нескучным.

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  • Многослойные стрижки и каскад 

Женщины, которые перешли отметку в 40 лет, чаще всего выбирают короткие стрижки, тем самым желая добавить образу дерзости и сексуальности. Кроме того, подобные прически легки в укладке и не требуют частых посещений салонов красоты. Но не обязательно отстригать любимые волосы, знаменуя окончания эпохи молодости. Можно сохранить волосы средней длины, лишь слегка придав им объема и фактуры. Многослойные стрижки идеально подойдут для женщин с тонкими волосами, придав зрительного объема их прядям. После стрижки волосы не будут требовать дополнительного ухода или сложных укладок. Достаточно будет высушить волосы феном при помощи диффузора (насадки для фена с отверстиями, через которые подается теплый воздух, благодаря которым формируются локоны). Такая технология создаст эффект легкой небрежности и естественности. 

"Молодильные" стрижки для женщин 40+: Каскад
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  • Пляжные волны 

Не стоит заблуждаться, что локоны с виду такие, будто вы только что вышли из морской пучины, подходят только для молодых девушек. Многие возрастные голливудские звезды выбирают эту романтичную и женственную прическу. Женщины, старше 40 лет, все чаще примеряют такую стрижку, приобретая не только стильную прическу, но и модный и беззаботный вид. Правда с такими локонами придется немного повозиться. Если у вас есть время на то, чтобы каждый день заново формировать волны - выбирайте именно такую стрижку. 

"Молодильные" стрижки для женщин 40+: Пляжные волны
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  • Стрижка пикси 

И все-таки, короткие стрижки остаются главным хитом среди всех женщин, желающих омолодить свой лук. Не только взрослые актрисы выбирают именно эту прическу, но и более молодые. Вспомните, как в свое время звезда саги о юном волшебнике Гарри Поттере Эмма Уотсон сразу после завершения съемок в последнем фильме, поразила весь мир стрижкой-пикси. У прически есть много преимуществ. Она выполняется в несколько слоев, а поэтому даже самые тонкие волосы будут выглядеть объемно. Пикси хороша как в сочетании с челкой, так и без нее.  

"Молодильные" стрижки для женщин 40+: Пикси
pinterest

  • Стрижка боб 

Внешне стрижка похожа на каре, но имеет более классические мягкие линии. Секс-символ Голливуда - Мэрилин Монро обожала эту стрижку, а мужчины - саму Мэрилин. Если вы не хотите вдаваться в чрезмерную сексуальность, то с бобом отлично сочетается и полуспортивный стиль - задорный и молодежный. С такой прической можно создать десятки различных образов хоть для свадьбы дочери, хоть для романтического свидания или будничного выхода в офис.

"Молодильные" стрижки для женщин 40+: Боб
pinterest
  

  • Стрижки с челкой 

Дополнить необычную или самую простую стрижку всегда можно интересными деталями. Одной из таких является, к примеру, челка. При выборе конструкции челки очень важно обратить внимание на форму лица, ведь именно от нее зависит, в какую сторону изменится ваш образ. К тому же, несомненный плюс челки в том, что она отлично маскирует возрастные морщины и грамотно корректирует возрастные изменения. Важно учесть то, что брови в случае выбора стрижки с челкой должны быть идеальной графичной формы, потому что именно к ним будет приковано все внимание. 

"Молодильные" стрижки для женщин 40+: Челка
pinterest

  • Длинные волосы 

Считается, что женщины, которым больше 40 лет должны немедленно остричь свои длинные волосы, позабыв о женственности и сексуальность. И если уж и оставлять длину, то лишь для того, чтобы закалывать их старомодными “ракушками“. Спешим разрушить стереотипы: длинным волосам быть! Если у вас здоровые и густые локоны, спокойно оставляйте привычную длину. Стрижка “каскад“ на длинные волосы зрительно омолодит лицо и сделает его более открытым. Многослойность такой прически можно подчеркнуть окрашиванием, о котором речь пойдет далее.  

"Молодильные" стрижки для женщин 40+: Длинные волосы
pinterest

  • Молодящее колорирование 

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  • Окрашивание должно быть максимально натуральным - кислотные цвета оставьте для своих детей-подростков. Светлые оттенки молодят намного больше, чем темные, это главный принцип, который нужно запомнить женщинам после 40 лет. Выигрышно будет смотреться и сочетание нескольких оттенков, ведь однотонность только старит. Корни можно оставить натуральными и сделать постепенный переход к более светлым кончикам. Основной цвет стоит выбрать максимально приближенный к вашему естественному оттенку.   

"Молодильные" стрижки для женщин 40+
pinterest

  • Брюнеткам стилисты рекомендуют обратить внимание на теплые карамельные цвета. Блики станут отличным выходом, если хочется не кардинально менять образ, а лишь слегка подкорректировать его.  
  • Блондинкам стоит избегать холодных светлых тонов, пепельных и платиновых оттенков. Лучше обратить свое внимание на светлые оттенки меди, золота, которые добавляют тепла и заставляют кожу будто светиться изнутри без какого-либо шиммера. Из модных техник окрашивания блондинкам нужно присмотреться к балаяжу или брондированию. Натуральная градация от темных корней к светлым кончикам - именно то, что сможет придать облику молодости и свежести. 

"Молодильные" стрижки для женщин 40+
pinterest

Если вам 40 лет, не нужно бежать в магазин за краской “Платиновый блонд“ или отправляться в салон, чтобы сделать привычную и скучную стрижку под мальчика. Вариантов причесок и стрижек для вас предостаточно - выбирайте в зависимости от природных данных. Продолжайте светиться вне зависимости от возраста! 

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Теги: окрашивание 2020, молодящие причёски, молодящий цвет волос
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Источник: ivona.bigmir.net

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