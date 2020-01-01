Дегтярное мыло: Анализируем дедовский метод ухода за кожей и волосами

Польза и вред популярного средства для красоты лица и локонов.

Сколько бы новомодных средств не появлялось на рынке красоты, сколько бы ученые не пытались обнаружить новые свойства природных элементов, но многие женщины до сих пор время от времени обращаются к самым древним бьюти-продуктам. Одним из таких средств является дегтярное мыло, которое использовали наши предки еще во времена Древней Руси. Дегтярному мылу больше лет, чем самой индустрии красоты, но его популярность не убывает. Женщинам кажется, что, потратив 20 гривен в аптеке, они обретут волшебный и что самое главное универсальный эликсир красоты, который поможет им решить все проблемы разом. Действительно, нельзя отрицать несокрушимую пользу средства, но и полностью доверять ему свою внешность не стоит.

Читай также: Витаминный заряд: Необходимые элементы для перезагрузки организма

Как показывает практика, дегтярное мыло оказывает заживляющее и противовоспалительное действие, кроме того, средство обладает антисептическим и противомикробным эффектом. Кожа, волосы, тело - нет такого участка тела, на которое не может воздействовать стародавний продукт. Ivona разбирается, в чем же заключается секрет популярности дегтярного мыла, а также рассказывает, с какими именно проблемами оно поможет справиться.

Применение

Состав дегтярного средства абсолютно натурален, ведь на 10% он состоит из дегтя березы, а остальные элементы - обыкновенное мыло. Однако именно наличие вытяжки натурального дерева обогащает формулу полезными элементами, борющимися с разносторонними проблемами. По этой причине врачи рекомендуют применять средство для борьбы с такими моментами, как:

педикулез;

аллергическая реакция;

развитие экземы;

угревая сыпь на лице или спине;

грибок кожи;

псориаз;

грибок ногтей;

акне.

Кроме этого, средство может использоваться дополнительно:

в качестве профилактики простуды и гриппа;

в профилактических целях от грибковых и вирусных заболеваний;

для интимной гигиены.

Польза и вред дегтярного мыла pinterest

Польза

Главные полезные свойства для лица и волос:

можно использовать как пилинг, ведь дегтярное мыло помогает быстро и мягко устранить старые чешуйки кожи;

приводит в норму работу сальных желез кожи, помогает справиться с лишней жирностью, поэтому кожа не блестит, а волосы дольше остаются чистыми и ухоженными;

дает возможность крови лучше циркулировать, обеспечивает приток крови к коже, это дополнительно питает покровы витаминами, замедляя старение тканей и выпадение волос;

быстро устраняет черные точки, помогает сузить поры;

значительно ускоряет процессы регенерации кожи;

ускоряет заживление ран, а также снимает раздражение и зуд в интимной зоне;

используется как профилактическое средство от дерматологических проблем с кожей, а также помогает при аллергической реакции и псориазе.

Польза и вред дегтярного мыла pinterest

Читай также: Прекрасные и гладкие: Как выровнять волосы без вреда и последствий

Противопоказания

Несмотря на натуральность состава и огромное количество полезных компонентов в формуле, дегтярное мыло может серьезно навредить вашему здоровью. Некоторые люди особенно подвержены вреду средства, поэтому если вы находитесь в “группе риска”, то лучше отказаться от использования копеечного бьюти-продукта.

Мыло с добавлением дегтя не следует применять:

если женщина вынашивает ребенка или кормит младенца грудным молоком;

при наличии слишком сухой и чувствительной кожи;

в том случае, если человек имеет индивидуальную непереносимость березового дегтя.

Польза и вред дегтярного мыла pinterest

Дегтярное мыло от угрей

Самым популярным способом применения дегтярного мыла является именно борьба с кожными проблемами. Чаще всего средство используют для очищения лица, так как оно помогает справиться с появлением акне, забитых пор и повышенной жирностью дермы. Все дело в том, что мыло оказывает подсушивающий эффект, а также ускоряет обновление тканей, тем самым очищая кожу от прыщей за короткий период.

Вы будете удивлены, но результат от умывания дегтярным мылом вы сможете увидеть уже через одну ночь. Так, если воспользоваться средством перед сном, то уже наутро вы увидите, что поры лица заметно сузились, а жирный блеск уменьшился. В использовании дегтярного мыла нет особых фокусов. Нужно всего лишь намылить лицо осторожными массажными движениями, используя теплую воду, а смыть пену стоит прохладной.

Польза и вред дегтярного мыла pinterest

Дегтярное мыло от перхоти

Популярность дегтярного мыла при борьбе с перхотью не иссякнет и через что лет, ведь оно действительно помогает быстро справиться с проблемой. Уже после первого применения можно заметить, что шелушение стало гораздо менее явным. Учтите, что лечение проводят не более 30 дней, после чего волосам дают отдых, который длится как минимум два месяца.

Но чтобы лечение не привело к ухудшению ситуации, важно следовать некоторым правилам:

натирать волосы мылом не стоит, лучше всего сначала взбить пену, а затем применить ее для мытья волос - это поможет сохранить локоны красивыми и здоровыми;

чтобы промыть голову, следует использовать слегка прохладную или теплую воду. Горячая же оказывает воздействие на мыло, из-за чего оно сворачивается и оседает хлопьями на волосах;

Читай также: Сыворотка для волос: Все подводные камни популярного уходового средства

если после проведения процедуры, волосы стали тусклыми и безжизненными, следует ополоснуть их слегка подкисленной водой - на литр воды достаточно добавить одну ложку уксуса;

обладательницам тонких и светлых волос стоит использовать для ополаскивания травяные настои, в которые добавляют немного яблочного уксуса;

применять дегтярное мыло на протяжении долгого времени не рекомендуется, это может нанести серьезный вред или усугубить течение заболевания.

Соблазн сэкономить и время, и деньги, купив лишь одно единственное универсальное средство, настолько велик, что многие женщины забывают о здравом смысле. Наши предки использовали вязкую дегтярную жидкость для лечения ран, а также для поддержания красоты тела, прядей и лица. Мы же советуем вам почаще подключать серые клеточки мозга, в особенности, когда речь заходит о вашей собственной внешности. Дегтярное мыло может найти место в вашем бьюти-боксе, но полагаться лишь на его “магические” свойства - исключительная глупость, которая может обернуться дорогостоящим и продолжительным лечением.

Раннее мы писали о том, какие прически и оттенки могут визуально омолодить лицо.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram