Зеленый - тренд сезона: ТОП-10 крутых идей весеннего маникюра
Всегда оттенки драгоценных камней занимали особую нишу в текущем фэшн-процессе. Обворожительный сапфир, тонкий и мистический агат, незабвенный топаз - они всегда оставались у руля, даже если другие новомодные тренды вырывались на первый план. Проанализировав последние звездные выходы селебритис в свет, мы обнаружили неожиданного фаворита весеннего сезона. Изумрудные тона сверкают на вечерних образах Кейт Миддлтон и соблазнительных луках Джиджи Хадид, так почему бы и нам не увлечься крутым трендом? Вот только в данном случае мы предлагаем вам трансформировать его в виде актуального нейл-арт-эксперимента. Вне зависимости от того, какую фактуру вы выберите и какому тону отдадите предпочтение, зеленый маникюр весной 2020 будет выглядеть особо богато. Свежая зелень, малахит или традиционный изумрудный бархат - выбирайте покрытие по душе, а ассортимент идей обеспечит Ivona.
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Цветы на весну - это может быть и банально, но всегда можно придумать уловку, которая позволит добавит строгости слащавому принту. Болотный оттенок зелени в матовом исполнении выглядит очень сильно, а флористические мотивы лишь добавляют такой необходимой каждой женщине легкости и нежности.
Золото и зелень - необычная, но невероятно стильная идея. Полупрозрачное покрытие, насыщенные малахитовый оттенок и мазки металлической краски - что может быть проще, но и элегантнее на весну 2020.
И снова в ход идет фольга. Не думайте, ее время еще не прошло, поэтому если вы не успели полноценно насладиться приятной фактурой, можете уделить повышенное внимание ей весной 2020. Мы предлагаем вам экспериментировать с аккуратными геометрическими линиями, но не забывать о главенстве хвойного оттенка.
Анималистические мотивы всегда выглядят особенно круто, но на весну 2020 предлагаем вам поэкспериментировать с необычным оформлением. Матовая текстура в сочетании с насыщенными зелеными пятнами леопарда выглядит забавно, но и не слишком инфантильно. Нежный пастельный лимонный оттенок лишь усиливает гармоничное сочетание тонов.
Не знаем, как у вас, а мы все еще остаемся поклонниками минерального маникюра. Гранит в своем первозданном виде выглядит особо мистично - как нетронутая, неприкосновенная красота земли. Весной 2020 предлагаем вам вдохновиться потрясающими видами натуральных камней и воссоздать нечто похожее на вашим собственных ногтях.
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Оттенок “газолин”, который получил свое название именно благодаря схожести с легковоспламеняющейся жидкостью, весной 2020 будет выглядеть как космическое предзнаменование. Если вы ощущаете в себе силы пророчицы Ванги, предлагаем покрыть ногти глянцевым темно-зеленым покрытием, а дополнить его переливающейся и очень красивой фактурой.
Клевер - трава, от которой традиционно мы ожидаем предзнаменования удачи и счастья. Уверены, что весной 2020 вы готовы взять жизнь в свои собственные руки. Белая поверхность ногтей будет выглядеть хоть и элегантно, но достаточно банально. Поэтому предлагаем дополнить ее разноцветными растениями из фольги - проследите, чтобы все были обязательно четырехлистными. На удачу.
Фольга и металлическое покрытие в розовых тонах вместе никак не вяжутся в одну картину. Именно здесь на помощь может прийти покрытие оттенка хвойного леса как пейзажи в Карпатах. Особо стильно подобный нейл-арт будет смотреться на длинных ногтях - еще один повод все-таки решиться на невероятно актуальную длину.
Все мы в детстве, а кто-то может и до сих пор, обожали сладкие, невероятно приторные леденцы. И даже не столько вкус жженного сахара привлекал нас, сколько полупрозрачная разноцветная поверхность конфетки. Весной 2020 предлагаем вам воссоздать на ваших ноготках поверхность мятной пастилки или ментолового монпансье.
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Еще один минеральный вариант стильного маникюра на весну 2020, который кажется невероятно крутым благодаря всего лишь сочетанию двух контрастных оттенков. Темно-зеленое покрытие используйте как главенствующий фон, а с помощью черно-белого графита добавьте нейл-арту актуальных особенностей.
Любая девушка стремится сделать свои ногти особо приметными, ведь именно эта деталь имиджа хоть и незаметно, но очень уверенно дает общее представление о том, кто находится перед вами. И если дама пока не готова к радикальным экспериментами со своими локонами, то замысловатые рисунки на ногтях она точно может себе позволить. Именно поэтому мы собрали для вас ТОП-10 самых интересных и необычных идей нейл-арта на весну 2020. Минеральные структуры, все еще актуальная фольга и полупрозрачные фактуры - позвольте себе быть яркой и свежей.
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