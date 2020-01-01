Зеленый - тренд сезона: ТОП-10 крутых идей весеннего маникюра

Полупрозрачные поверхности, удтрадлинные ногти и непорочность - разбираем самую стильную тенденцию нейл-арта.

Всегда оттенки драгоценных камней занимали особую нишу в текущем фэшн-процессе. Обворожительный сапфир, тонкий и мистический агат, незабвенный топаз - они всегда оставались у руля, даже если другие новомодные тренды вырывались на первый план. Проанализировав последние звездные выходы селебритис в свет, мы обнаружили неожиданного фаворита весеннего сезона. Изумрудные тона сверкают на вечерних образах Кейт Миддлтон и соблазнительных луках Джиджи Хадид, так почему бы и нам не увлечься крутым трендом? Вот только в данном случае мы предлагаем вам трансформировать его в виде актуального нейл-арт-эксперимента. Вне зависимости от того, какую фактуру вы выберите и какому тону отдадите предпочтение, зеленый маникюр весной 2020 будет выглядеть особо богато. Свежая зелень, малахит или традиционный изумрудный бархат - выбирайте покрытие по душе, а ассортимент идей обеспечит Ivona.

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Цветы на весну - это может быть и банально, но всегда можно придумать уловку, которая позволит добавит строгости слащавому принту. Болотный оттенок зелени в матовом исполнении выглядит очень сильно, а флористические мотивы лишь добавляют такой необходимой каждой женщине легкости и нежности.

Модный маникюр на весну 2020 в зеленых оттенках pinterest

Золото и зелень - необычная, но невероятно стильная идея. Полупрозрачное покрытие, насыщенные малахитовый оттенок и мазки металлической краски - что может быть проще, но и элегантнее на весну 2020.

Модный маникюр на весну 2020 в зеленых оттенках pinterest

И снова в ход идет фольга. Не думайте, ее время еще не прошло, поэтому если вы не успели полноценно насладиться приятной фактурой, можете уделить повышенное внимание ей весной 2020. Мы предлагаем вам экспериментировать с аккуратными геометрическими линиями, но не забывать о главенстве хвойного оттенка.

Модный маникюр на весну 2020 в зеленых оттенках pinterest

Анималистические мотивы всегда выглядят особенно круто, но на весну 2020 предлагаем вам поэкспериментировать с необычным оформлением. Матовая текстура в сочетании с насыщенными зелеными пятнами леопарда выглядит забавно, но и не слишком инфантильно. Нежный пастельный лимонный оттенок лишь усиливает гармоничное сочетание тонов.

Модный маникюр на весну 2020 в зеленых оттенках pinterest

Не знаем, как у вас, а мы все еще остаемся поклонниками минерального маникюра. Гранит в своем первозданном виде выглядит особо мистично - как нетронутая, неприкосновенная красота земли. Весной 2020 предлагаем вам вдохновиться потрясающими видами натуральных камней и воссоздать нечто похожее на вашим собственных ногтях.

Модный маникюр на весну 2020 в зеленых оттенках pinterest

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Оттенок “газолин”, который получил свое название именно благодаря схожести с легковоспламеняющейся жидкостью, весной 2020 будет выглядеть как космическое предзнаменование. Если вы ощущаете в себе силы пророчицы Ванги, предлагаем покрыть ногти глянцевым темно-зеленым покрытием, а дополнить его переливающейся и очень красивой фактурой.

Модный маникюр на весну 2020 в зеленых оттенках pinterest

Клевер - трава, от которой традиционно мы ожидаем предзнаменования удачи и счастья. Уверены, что весной 2020 вы готовы взять жизнь в свои собственные руки. Белая поверхность ногтей будет выглядеть хоть и элегантно, но достаточно банально. Поэтому предлагаем дополнить ее разноцветными растениями из фольги - проследите, чтобы все были обязательно четырехлистными. На удачу.

Модный маникюр на весну 2020 в зеленых оттенках pinterest

Фольга и металлическое покрытие в розовых тонах вместе никак не вяжутся в одну картину. Именно здесь на помощь может прийти покрытие оттенка хвойного леса как пейзажи в Карпатах. Особо стильно подобный нейл-арт будет смотреться на длинных ногтях - еще один повод все-таки решиться на невероятно актуальную длину.

Модный маникюр на весну 2020 в зеленых оттенках pinterest

Все мы в детстве, а кто-то может и до сих пор, обожали сладкие, невероятно приторные леденцы. И даже не столько вкус жженного сахара привлекал нас, сколько полупрозрачная разноцветная поверхность конфетки. Весной 2020 предлагаем вам воссоздать на ваших ноготках поверхность мятной пастилки или ментолового монпансье.

Модный маникюр на весну 2020 в зеленых оттенках pinterest

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Еще один минеральный вариант стильного маникюра на весну 2020, который кажется невероятно крутым благодаря всего лишь сочетанию двух контрастных оттенков. Темно-зеленое покрытие используйте как главенствующий фон, а с помощью черно-белого графита добавьте нейл-арту актуальных особенностей.

Модный маникюр на весну 2020 в зеленых оттенках pinterest

Любая девушка стремится сделать свои ногти особо приметными, ведь именно эта деталь имиджа хоть и незаметно, но очень уверенно дает общее представление о том, кто находится перед вами. И если дама пока не готова к радикальным экспериментами со своими локонами, то замысловатые рисунки на ногтях она точно может себе позволить. Именно поэтому мы собрали для вас ТОП-10 самых интересных и необычных идей нейл-арта на весну 2020. Минеральные структуры, все еще актуальная фольга и полупрозрачные фактуры - позвольте себе быть яркой и свежей.

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