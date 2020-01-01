Очи страстные: Идеальные тени для любого цвета глаз

Как подобрать самый удачный оттенок, чтобы подчеркнуть глубину взгляда.

Украинские девушки довольно редко пользуются тенями в качестве основного акцента своего макияжа, а все потому, что подобрать действительно идеальный подчеркивающий их красоту бьюти-продукт довольно сложно. Для того, чтобы грамотно “вписать“ цветные тени в ваш каждодневный арсенал красоты, нужно четко понимать, какие оттенки будут красиво акцентировать внимание на вашем взгляде, а какие лишь исковеркают ваш природный окрас радужки и неправильно расставят “ударения“ в каждодневном-мейке. Ivona рассказывает, какие цвета теней будут наиболее выгодно оттенять именно ваши глаза.

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Голубые и серо-голубые

Многие дамы с небесным цветом радужки разумно полагают, что подчеркнуть глубину их естественного оттенка могут лишь голубые тени, однако это абсолютно не так. Подобным образом вы лишь сотворите на вашем лице неясное голубое “пятно“ и не только не подчеркнете ваши очи, но и “размоете“ взгляд. А вот темно-синяя тушь отлично справится с задачей акцентирования внимания именно на ваших глазах и будет выглядеть невероятно эффектно.

Идеальные тени для любого цвета глаз pinterest

Если вы привыкли пользоваться карандашом, то выбирайте не черный оттенок, а кофейно-коричневый, сделав ставку на контрасте светлых глаз и мягкого контура, который к тому же будет выигрышно смотреться с любым тоном теней.

Девушкам с голубыми глазами стоит обратить внимание на еще один оттенок карандаша, а именно - золотистый. Он здорово сможет подчеркнуть внутренний контур, а еще с ним невероятно просто визуально увеличить глаза. Кроме того, подобный бьюти-прием буквально заставит ваши глаза сиять: поверьте для того, чтобы взгляд “горел“ достаточно всего лишь подчеркнуть их правильными продуктами декоративной косметики.

А вот фиолетовые тени для голубых глаз - абсолютный must-have. И это отличная новость для всех светлоглазых девушек, ведь средство такого оттенка позволяет экспериментировать как с дневным макияжем, так и с вечерним.

Если вы хотите использовать актуальные в этом сезоне тени-металлик, то учтите, что на ваших глазах удачно будут смотреться лишь терракотовые и бронзовые цвета. Именно они смогут сбалансировать макияж с холодным оттенком глаз. Если предпочитаете кремовые тени, то придерживайтесь аналогичного правила: золотистые и медовые тона подчеркнут ваш взгляд, а также придадут ему мягкости и теплоты.

Идеальные тени для любого цвета глаз pinterest

В том случае, если вы никак не можете избавится от любви к smoky eyes, то запомните, что яркие, пусть даже серо-коричневые оттенки, могут перегрузить лицо и отвлечь внимание от красоты глаз. Выбирайте нейтральную гамму теней, а именно: золотистые, нежно-розовые, шоколадные, которые будут смотреться невероятно элегантно.

Карие

А вот кареглазым красавицам мы “прописываем“ черную подводку без всяких компромиссов: она создаст стильный макияж, подчеркнув разрез глаз и добавит образу элегантности, которая в вашем случае точно не будет лишней. Однако не останавливайтесь в экспериментах, ведь не менее удачно на вас будут смотреться карандаши и лайнеры лиловых, фиалковых и фиолетовых оттенков: приберегите их для загадочного вечернего выхода в свет.

Идеальные тени для любого цвета глаз pinterest

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Тени морского оттенка станут одним из наиболее удачных выборов для всех кареглазых брюнеток: с их помощью можно создать мейк в стиле “кошачьих глаз“, нанося средство на верхнее веко и тщательно растушевывая, а также слегка подчеркнув ими же и линию нижнего века. А если хотите с ходу сразить всех наповал, то выбирайте аквамариновые тени - вы поразите всех остромодным трендом и красотой вашего взгляда.

Для вечернего макияжа кареглазым девушкам обязательно нужно побеспокоиться насчет накладных ресниц, но выбрать их - тоже особое искусство. Покупайте те, которые отличаются тонкостью и аккуратностью, ведь именно они способны сделать взгляд не вульгарным, а чувственно-притягательным.

Идеальные тени для любого цвета глаз pinterest

Зеленые и серо-зеленые

Если вы, как обладательница зеленых или серо-зеленых глаз, сомневаетесь, какой оттенок теней или карандаша выбрать для ваших век, то легче всего пойти по пути наименьшего сопротивления и остановить поиски на очевидном коричневом лайнере. Он и не станет слишком резко выделять ваши невероятные очи, но и в тоже время оттенит в достаточной степени ваши светлые глаза. Серый карандаш - менее очевидный выбор, но от того не менее успешный: он тоже сможет здорово создать эффектную игру на контрастах.

Идеальные тени для любого цвета глаз pinterest

А вот если вам хочется усилить натуральный оттенок глаз, то стоит поэкспериментировать с тенями различных вариантов хаки. Они помогут несколько видоизменить естественный цвет и сделают взгляд более глубоким и драматичным. Если хотите проявить консерватизм даже в вопросе выбора теней, то сделайте беспроигрышную ставку на коричневые или золотистые тени. Однако последние не стоит растушевывать по всему верхнему веку, а можно сделать лишь аккуратную линию вдоль роста верхних ресниц.

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Зеленоглазкам точно также как и жгучим брюнеткам с карим взором отлично подходят тени фиолетовых оттенков, которые выгодно подчеркнут ваш естественный оттенок как в дневном, так и в вечернем варианте. Особенно удачно на зеленоглазых дамах будут смотреться тени темно-фиолетового градиента. Если хотите добавить эксперимента в вашу жизнь, то попробуйте сделать необычный smoky eyes в розово-изумрудной гамме. А вот от классической серо-черной палитры лучше отказаться: она будет смотреться на вас грубо и отвлекать внимание от взгляда.

Идеальные тени для любого цвета глаз pinterest

Не нужно бояться пользоваться тенями, отдавая предпочтение хоть и классической, но довольно блеклой подводке, а особенно в том случае, если вы так и не научились подбирать идеальные стрелки для вашего типа глаз. Тени могут буквально преобразить ваш образ и при малейших энергозатратах сотворить настоящее бьюти-чудо на вашем лице и превосходно завершить хоть будничный макияж, хоть вечерний или торжественный.

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