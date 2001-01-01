Конкурс двойников: Звезды, которые пытались повторить образ Монро

Кому лучше всего удалось передать энергетику самой известной блондинки 20 века.

Сколько существует фильмов о жизни легендарной актрисы 20 века Мэрилин Монро, а ни один из них так и не сумел стать значимым, раскрывающем сложный характер блондинки. Приблизиться удалось лишь создателям ленты “Моя неделя с Мэрилин”, но в прочем Мишель Уильямс в образе Монро здесь была более чем неуверенной. Все-таки для подобного киновоплощения нужна актриса обладающая хотя бы половиной той красоты, которая была присуща легендарной Норме Джин. В 2020 году на экраны выходит новая драма, которая постарается рассказать всю правду о жизни Монро. В кинокартине “Блондинка” от продюсера Брэда Питта роль очаровательной милашки сыграет кубино-испанская актриса Ана де Армас, известная по фильмам “Овердрайв” и “Бегущий по лезвию 2049”. Насколько органичной будет карамельная брюнетка с латинскими корнями в роли Мэрилин зрители смогут оценить уже этой весной. А пока Ivona вспоминает всех актрис и артисток, которые в свое время пытались повторить легендарный образ главной блондинки Голливуда XX века.

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Мишель Уильямс

Многие скажут, что фильм “Моя неделя с Мэрилин” - одна из самых сильных работах Мишель Уильямс. Вот только это утверждение может показаться очень странным, если вглядеться в игру актрисы. В исполнении Уильямс Норма Джин времен “Принца и хористки” кажется пустой, глупой и невероятно посредственной. А если учитывать, что внешне Мишель явно недостает миловидности и легкой доли аристократизма, можно считать, что “Неделя с Мэрилин” нисколько не годится как ключевой байопик о жизни знаковой личности.

Мишель Уильямс pinterest

Мадонна

Для того, чтобы передать характер и даже внешность Мэрилин Монро необходимо обладать более мягким, спокойным и трепетным характером, чем у авторитетной Мадонны. В ранние годы певица часто пыталась внешне копировать символический образ блондинки, но получалось у нее этой очень однообразно - слишком настойчиво и неуклюже. Мадонне явно недостает женственности и мягкости, чтобы хоть немного быть похожей на Мэрилин Монро.

Мадонна pinterest

Гвен Стефани

Одна из самых талантливых и популярных поп-исполнительниц современности Гвен Стефани в молодости также пыталась эксплуатировать образ Мэрилин. И хотя внешне на легендарную блондинку Гвен не слишком походит, ей удавалось вполне прилично воплощать ее в видео-работах. Вспомните, насколько грациозно, сексуально, но очень невинно выглядит она в клипе на песню “Cool” - одно из лучших воплощений символа Голливуда 20 века.

Гвен Стефани pinterest

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Поппи Монтгомери

В 2001 году вышла очередная кинопопытка изучить жизнь легендарной блондинки. Фаны после просмотра двухсерийного фильма взбунтовались: мало того, что сюжет мало чем был похож на реальную жизнь Монро, так еще и в главной актрисе практически не угадывалось черт Мэрилин. Действительно, Поппи Монтгомери совсем не похожа на легенду Голливуда, хотя роль свою сыграла достойно.

Поппи Монтгомери pinterest

Шарлотта Салливан

Невероятно стильный, изысканный и годный для просмотра сериал “Клан Кеннеди” вышел на экраны в 2011 году. Конечно, в рассказе о знаменитой американской семье политиков нельзя было обойтись без персонажа Мэрилин. Здесь ее мимолетом сыграла канадская актриса Шарлотта Салливан, которая несмотря на привлекательную внешность, в типичном макияже и парике Монро выглядела как трансвестит-переросток.

Шарлотта Салливан pinterest

Келли Гарнер

Свежайший мини-сериал, который вышел в 2015 году, снабжен привычно зазывным слоганом «Мир знал ее имя. Но никто не знал ее секреты». Семейные тайны Мэрилин, ее борьба с таблоидами, Сюзан Сарандон в роли матери актрисы, за кадром поет Лана Дель Рей — очень стильно, красиво и действительно профессионально. Забытая актриса сериала “Пан Американ” (тот в котором засветилась юная Марго Робби) Келли Гарнер обладает нужной смесью невинности, сексуальности и инфантильности, которые позволили ей достойно выполнить свою кинозадачу.

Келли Гарнер pinterest

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Ана де Армас

Может показаться странным решение продюсеров пригласить на роль типичной американки девушку с кубинскими и испанскими корнями. Впрочем, если взглянуть на кадры со съемок, то можно заметить, что Ана удивительно похожа на Мэрилин и фигурой, и даже внешностью. Правы были создатели “Блондинки” говоря, что цвет волос можно с легкостью компенсировать удачным париком, а вот внутреннюю пустоту нельзя заполнить насильно.

Ана де Арнас pinterest

Для того, чтобы передать захватывающий дух личности Мэрилин Монро недостаточно белого кудрявого парика, красных губ, прикрытых глаз и волнующей родинки над губой. Даже полное бьюти-соответствие не способно замаскировать ту пустоту, которая пробивается сквозь тщательно загримированные лица девушек, которые старались воплотить Монро на экране и в жизни. Для того, чтобы прочувствовать характер личности Мэрилин, необходимо полностью погрузить в ее жизнь, нащупать каждую трещинку и надлом ее индивидуальности. Те, кто предпочитают судить легендарную блондинку поверхностно, рискуют стать всего лишь пародийными копиями Нормы Джин. Странно, что спустя более чем 60 лет после смерти Монро, никому из звезд так и не удалось воплотить ее характер. И Мадонна, и Салливан, и Уильямс казались лишь копиями, дешевыми подделками, напрочь лишенными чувств - пустыми и холодными.

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