Рабочий стиль: ТОП-8 самых красивых причесок в офис

Ключевой принцип - правильно подобранное украшение.

В современном мире, буквально поглощенным фэшн-индустрией и глянцевыми изданиями, хочется быть красивой каждый день. Но не просто привлекательной, а по-настоящему стильной, ориентирующейся в трендах и умело внедряющей их в жизнь. Вот только ни одно их этих стремлений не срабатывает, если большую часть дня вы проводите в офисе - в вечных дедлайнах, переговорах или сумбурных попытках наладить рабочий процесс. Даже в стенах “казенного дома” женщине хочется выглядеть стильно и классно. Если офисный дресс-код не позволяет проявить фантазию, и отсутствие колгот под платьем-футляром - единственная вольность, за которую вас не выгонят с позором, пора начать экспериментировать с прическами. Если девушка довольна своими макияжем и прической, то априори она ощущает себя красивой. Ivona предлагает повнимательнее изучить ТОП-8 стильных укладок для офиса, которые могут стать вашим спасением.

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Пучок

Если вы не хотите отставать от моды, но и казаться белой вороной среди примерных коллег тоже не желаете, то на помощь может прийти сдержанный и ненавязчивый пучок. Аккуратный и достаточно строгий - он сможет показать вашу индивидуальность, но при этом и не будет выбиваться из контекста офисного дресс-кода. Закрутите легкие локоны на макушке и скрепите их невидимками - пусть создается ощущение абсолютной легкости и невесомости. Если желаете пойти дальше, то можете украсить прическу яркой жемчужной заколкой - так вы будете выглядеть абсолютно круто.

Красивые прически в офис: Пучок pinterest

Красивые прически в офис: Пучок pinterest

Хвост

Первая прическа, которая приходит в голову при упоминании офисного дресс-кода - без сомнений хвост. В данном случае мы не говорим о модных инсинуациях с высоким хвостом и акцентной резинкой в стиле Хейли Бибер, а скорее о вечной классике. Низкий, незаметный, но при этом очень сдержанный и удобный.

Красивые прически в офис: Низкий хвост pinterest

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В данном случае вы можете пойти двумя путями: накрутить волосы или наоборот - сделать их абсолютно ровными. В первом случае объем будет сохраняться и сверху, и снизу, а выглядеть вы будете как невеста, готовая к выходу к алтарю. Впрочем, упрекнуть вас в фривольности тоже никто не сможет. Гладкий низкий хвост и ровные пряди - более сдержанный и стильный вариант, который придется по вкусу и вам, и вашему начальнику.

Красивые прически в офис: Низкий хвост pinterest

Волны

Кто сказал, что с распущенными волосами вам воспрещен вход в офисное помещение? Прежде всего вы должны понимать, что рабочая прическа не предполагает аскетичности, а лишь спокойствия и элегантности. Красивые свободные локоны, даже доходящие до лопаток, все равно выглядят аккуратно, если вы потрудились над их укладкой. К тому же, подобную абсолютно простую прическу вы всегда можете украсить стильным аксессуаром. Миниатюрная ракушка из 90-х - новый тренд, который выглядит очень круто в слегка расслабленном состоянии прядей. Впрочем, и от массивных заколок пока не стоит отказываться - они все еще на пьедестале почета.

Красивые прически в офис: Волны pinterest

Красивые прически в офис: Ракушка pinterest

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Коса

У многих женщин косы скорее ассоциируются со школьными прическами, чем с серьезными деловыми укладками. Так, мы предлагаем вам присмотреться к крутым идеям с плетениями, которые точно не сделают из вас инфантильную милашку. Коса в стиле Юлии Тимошенко будет выглядеть уместно даже весной 2020, а слегка выбившиеся из прически пряди укажут на вашу романтическую сторону натуры. Кардинально по-другому выглядит классический “рыбий хвост”, если украсить его стильным аксессуаром. В данном случае шелковый платок буквально кричит о том, что вы не забывает о модных тенденциях даже в условиях рабочих будней.

Красивые прически в офис: Коса pinterest

Красивые прически в офис: Коса pinterest

Конечно, офисный дресс-код подразумевает, что прическа должна быть достаточно простой, лаконичной и, конечно, аккуратной. Прочем, некоторая доля ехидства и вольности все-таки простительны в эпоху современного диджитал-мира. И если двадцатилетние фрилансершы могут себе позволить ходить с “сонными” пучками хоть целый день, то действительно деловые дамы должны появляться в рабочем пространстве в исключительно подобающем виде. Строгость хвостов и даже легкая расслабленность кос не может компенсировать тоски за свободой действия, но и здесь нам есть, что вам предложить. Аксессуары для волос всегда выгодно подчеркнут вашу индивидуальность, а также украсят любую, самую базовую прическу. Так, не забывайте о том, что именно заколки, ракушки и шелковые платки могут добавить толику нежности и романтичности в ваш строгий деловой имидж. Женщина имеет право оставаться самой собой даже в стенах своего рабочего обитания.

Раннее мы писали о том, какие оттенки волос будут в моде весной 2020.

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