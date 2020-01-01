ВВ и СС-кремы: В чем разница и какой лучше

Для какого типа кожи подходит каждый из мультифункциональных бьюти-инструментов.

Мы привыкли к тому, что именно корейцы привносят в индустрию красоты самые смелые и ультрасовременные идеи. Мы восхищаемся их тканевыми масками, хотя любим их не столько за ухаживающие свойства, сколько за милые мордашки животных на упаковке. Мы уже не представляем жизни без патчев под глаза, которые, кстати, додумались изобрести тоже именно корейцы, но вот начиналась вся эта “азиатская истерия” с двух однобуквенных обозначений. Сначала мы долгое время не могли понять, что такое ВВ-крем: с чем его едят и кому стоит использовать. Как только мы понемногу свыклись с мыслью, что эту базу стоит наносить на кожу всем и каждому, появился новый “зверь” - СС. И вот мы так и живем, до сих пор не понимая, кому какой крем стоит использовать, и нужно ли это делать априори. Для того, чтобы ответить на все интересующие вопросы, и наконец разобраться в подноготной корейской косметики, Ivona предлагает повнимательнее ознакомиться с различиями и сходствами двух самых популярных бьюти-средств современности.

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Свойства

И СС-кремы, и ВВ-кремы отлично ухаживают за кожей, позволяя не использовать перед макияжем увлажняющий крем. Обязательным компонентом обеих версий является SPF-фактор, который защищает кожу от негативного воздействия солнечных лучей. Однако, если искать отличия между двумя видами кремов, то получается, что процентное соотношение корректирующих компонентов в ВВ-базе гораздо больше, а вот ухаживающих - в СС. Именно поэтому последний лучше и разумнее всего использовать как консилер.

Революционность ВВ-крема (Blemish Balm) заключается в наличие огромного количества компонентов, которые бережно защищают кожу от воздействий окружающей среды, тогда как СС (Color Correction) больше беспокоится о том, чтобы тон вашего лица в течении всего дня оставался неизменно идеальным.

ВВ- и СС-кремы - какой лучше и чем отличаются pinterest

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Текстура

Нужно понимать, что девушкам с жирным и сухим типами кожи нужны абсолютно разные кремы. Поэтому, прежде чем покупать средства с непонятными аббревиатурами, лучше уяснить, какой именно продукт подходит вашей дерме. Помните, что ВВ-крем больше походит на питательный, который обеспечивает плотный и ровный слой средства. Именно поэтому он идеален для девушек с чувствительной сухой кожей. Как вы понимаете, дамам с жирным типом нужно пользоваться СС-кремом, который имеет легкий пудровый финиш и более нежную текстуру.

ВВ- и СС-кремы - какой лучше и чем отличаются pinterest

Пигмент

ВВ-крем имеет большую перекрывающую способность по сравнению с СС-версией. Зато СС-крем отлично подстраивается под оттенок кожи и выглядит максимально естественно. Очень часто вы можете увидеть последний в виде белого ухаживающего бальзама. В его составе есть активные микрочастицы цветных пигментов, которые подстраиваются под индивидуальный тон кожи.

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Однако, если вы спросите у профессионалов, какой крем лучше, то однозначного ответа не получите. Лучше всего работает именно комбинация двух текстур, обеспечивая абсолютно полноценный ухаживающий и корректирующий эффект. Но мы бы рекомендовали наносить кремы поочередно: сначала СС-крем, который будет контролировать цвет лица в течение всего дня и отлично справится с ролью базы, а уже поверх - тонкий слой ВВ-крема для маскировки недостатков кожи.

ВВ- и СС-кремы - какой лучше и чем отличаются pinterest

Сложно сказать, когда появился первый ВВ-крем на азиатском рынке, но еще труднее понять, как подобному исключительно корейскому продукту удалось доиться ошеломительной популярности буквально во всем мире. Дело в том, что мультизадачность, а точнее поиск наиболее простых комбинаций в крови у корейцев. Смешивать на руке несколько тональных средств, добиваясь идеальной структуры, как делали визажисты много лет до появления ВВ-крема - очень скучно, долго и неэффективно. Гораздо проще придумать уникальную базу, которая бы скрывала недостатки и буквально обволакивала кожу, наполняя ее дополнительными элементами защиты. Именно так и поступили корейцы и заработали себе имя на мультифункциональном изобретении. Вот только останавливаться на достигнутом эти ловкачи на стали. Для цветовой коррекции азиаты придумали СС-крем, который обеспечивает контроль за оттенком кожи на протяжении всего дня. И пусть кого-то до сих пор веселят забавные аббревиатуры, которые действительно звучат очень мило (в азиатском стиле), но отрицать пользы этих двух продуктов не может даже закоренелый критик.

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