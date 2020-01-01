Звездный макияж: ТОП-10 самых популярных мейк-ап техник
Если уж и искать новые приемы и хитрости мейк-ап-искусства, то делать это только по примеру самых красивых актрис современности. Визажистов они отбирают с особой тщательностью, всегда следят за трендами, а потому точно не предложат ничего, что уже давным-давно пора отправить почивать на лаврах. Громкие мероприятия наподобие “Золотого Глобуса” - не только удивительная возможность полюбоваться шикарными нарядами знаменитостей, но и приметить для себя выгодные и интересные идеи для макияжа. Грань между дневным и вечерним мейк-апом еще никогда не была настолько прозрачной, поэтому можете смело экспериментировать. Однако не все актрисы на “Золотом Глобусе” 2020 продемонстрировали удачный макияж - некоторые проделали недостаточно тщательную подготовку к мероприятию. Для того, чтобы вы случайно не ошиблись, Ivona представляет ТОП-10 лучших и худших макияжей вечера и подсказки, как именно определять удачные бьюти-хитрости.
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- Джоуи Кинг
Юная звезда сериала “Притворство” Джоуи Кинг несмотря на неприятный “сюрприз” в виде ушиба от Патрисии Аркетт “Золотым Глобусом” до инцидента красовалась на красной дорожке с одним из самых грамотно продуманных мейк-апов. Если вы обладаете такими же яркими голубыми глазами, как и Джоуи, то сверкающие серебристые тени должны стать вашим постоянным бьюти-нюансом.
- Зои Дойч
Этой девушке точно не нужны тонны макияжа, чтобы выглядеть роскошно. Естественную красоту еще нужно постараться испортить. Но чтобы не рисковать лишний раз, Зои решила применить верную ей и очень подходящую технику “макияжа без макияжа”. Светящееся, ровное лицо, нежно-розовые губы и едва заметные стрелки - именно так выглядит программа-максимум для девушек уровня красоты Зои Дойч.
- Люси Бойнтон
Не можем сказать, что звезда “Политика” Люси Бойнтон выбрала правильного мейк-ап-мастера. Ее кожа даже при учете расширенных пор и вечных “друзей” актрисы - темных кругов под глазами может выглядеть здоровой, если выбрать правильный оттенок основы, чего в этот раз явно не произошло. Люси выглядела уставшей и слегка больной, а замысловатые серебристые рисунки на веках в стиле Твигги, отправившейся покорять космос, лишь усиливали это впечатление.
- Марго Робби
Звезда фильма “Скандал”, как и Люси часто сталкивается с проблемой наличия синяков под глазами, но справляется с этим более успешно. На “Золотом Глобусе” 2020 она выглядела невероятно мило за счет невычурного и максимально простого макияжа - сложный мейк-ап, как мы знаем по опыту, делает ее старше и грубее. Нежные фиолетовые стрелки и нюдовая помада - именно так мы будем краситься весной 2020.
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- Винни Харлоу
Модель Винни Харлоу решила всерьез испробовать главный цвет 2020 года - так точно не ошибешься со следованием трендам. И стоит отметить, что ее “голубой” эксперимент абсолютно удался. Насыщенные серо-синие смоки-айс и ярко подчеркнутые оттеночным лайнером нижние веки выглядели на модели абсолютно естественно - пример идеального вечернего мейка.
- Руни Мара
Когда мы говорим о торжественном мероприятии наподобие “Золотого Глобуса”, то подразумеваем хоть мало-мальски похожий на вечерний макияж. Не понимаем, чем именно руководствовалась актриса Руни Мара, когда “требовала” от визажистов свой мейк. Ее внешность и так уж слишком необычна, а с нюдовым макияжем девушка и вовсе превратилась в привидение. Особенно на фоне черных широких бровей.
- Прянка Чопра
Красная помада и черные стрелки - классика, которая выручит в любой ситуации. Видимо так и расценила индийская красавица Прянка Чопра, а потому не стала уж слишком мудрить со своим мейк-апом. Для того, чтобы “фокус” сработал нужно всего лишь выбрать правильный оттенок помады. В случае Чопры - темно-красный с едва заметным намеком на оранжевый пигмент.
- Риз Уизерспун
Весьма спорный макияж продемонстрировала актриса и продюсер Риз Уизерспун, однако мы склонны сказать ему твердое “да”. Бледный тон, матовый финиш, искусно нанесенный бронзер - кожа девушки кажется совершенной, а вот с акцентами Риз не стала изощряться и подчеркнула свои голубые глаза. Коричневый пигмент, щедро нанесенный на верхнее и нижнее веко, выглядел очень странно, но при более детальном рассмотрении оказался идеальным решением для красоты Риз.
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- Сирша Ронан
Этой молодой, но невероятно популярной актрисе повезло с внешностью. Многим она может казаться очень странной и, возможно, даже не привлекательной. Да, у нее сложное лицо, но его невероятно просто адаптировать под абсолютно разные стили и эпохи. Но все же больше всего Ронан к лицу естественность, поэтому нам так понравился ее образ с “Золотого Глобуса” 2020. Персиковые тени и практически натурального оттенка губы в паре с идеальным тоном лица сделали ее едва ли не главным украшением красной ковровой дорожки.
- Керри Вашингтон
Если вы решили, как и визажист Керри Вашингтон испробовать вневременную голливудскую классику в виде красной помады, то должны узнать один небольшой хитрый прием. Для того, чтобы губы не выглядели слишком ярко, откажитесь от контура - так будет создаваться более “размытое” впечатление, что сразу же визуально сделает вас моложе. Серебристые тени, как дань моде на “эйфорийную” истерию продолжают свое завоевание самых рафинированных красавиц Голливуда.
Если говорить о трендовости и популярности тех или иных бьюти-приемов, то невооруженным глазом заметно, что глиттер, классический голливудский макияж с красной помадой и естественность находятся в лидерах. Абсолютно приемлемые варианты, которые подойдут девушкам с любой внешностью и темпераментом. Конечно, глиттер глиттеру рознь, поэтому не забывайте в погоне за модным макияжем, уделять нужное внимание остальным участком вашего лица. Если не хотите повторять ошибок Люси Бойнтон и Скарлетт Йоханссон, лучше займитесь вплотную вашим тоном, а фэшн-эксперименты оставьте на потом.
Раннее мы писали о том, как повторить черно-белый маникюр не скучно и не банально.
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