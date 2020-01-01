Звездный макияж: ТОП-10 самых популярных мейк-ап техник

Лучшие и худшие мейк-ап техники, которые выбрали знаменитости для “Золотого Глобуса” 2020.

Если уж и искать новые приемы и хитрости мейк-ап-искусства, то делать это только по примеру самых красивых актрис современности. Визажистов они отбирают с особой тщательностью, всегда следят за трендами, а потому точно не предложат ничего, что уже давным-давно пора отправить почивать на лаврах. Громкие мероприятия наподобие “Золотого Глобуса” - не только удивительная возможность полюбоваться шикарными нарядами знаменитостей, но и приметить для себя выгодные и интересные идеи для макияжа. Грань между дневным и вечерним мейк-апом еще никогда не была настолько прозрачной, поэтому можете смело экспериментировать. Однако не все актрисы на “Золотом Глобусе” 2020 продемонстрировали удачный макияж - некоторые проделали недостаточно тщательную подготовку к мероприятию. Для того, чтобы вы случайно не ошиблись, Ivona представляет ТОП-10 лучших и худших макияжей вечера и подсказки, как именно определять удачные бьюти-хитрости.

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Джоуи Кинг

Юная звезда сериала “Притворство” Джоуи Кинг несмотря на неприятный “сюрприз” в виде ушиба от Патрисии Аркетт “Золотым Глобусом” до инцидента красовалась на красной дорожке с одним из самых грамотно продуманных мейк-апов. Если вы обладаете такими же яркими голубыми глазами, как и Джоуи, то сверкающие серебристые тени должны стать вашим постоянным бьюти-нюансом.

Джоуи Кинг pinterest

Зои Дойч

Этой девушке точно не нужны тонны макияжа, чтобы выглядеть роскошно. Естественную красоту еще нужно постараться испортить. Но чтобы не рисковать лишний раз, Зои решила применить верную ей и очень подходящую технику “макияжа без макияжа”. Светящееся, ровное лицо, нежно-розовые губы и едва заметные стрелки - именно так выглядит программа-максимум для девушек уровня красоты Зои Дойч.

Зои Дойч pinterest

Люси Бойнтон

Не можем сказать, что звезда “Политика” Люси Бойнтон выбрала правильного мейк-ап-мастера. Ее кожа даже при учете расширенных пор и вечных “друзей” актрисы - темных кругов под глазами может выглядеть здоровой, если выбрать правильный оттенок основы, чего в этот раз явно не произошло. Люси выглядела уставшей и слегка больной, а замысловатые серебристые рисунки на веках в стиле Твигги, отправившейся покорять космос, лишь усиливали это впечатление.

Люси Бойнтон pinterest

Марго Робби

Звезда фильма “Скандал”, как и Люси часто сталкивается с проблемой наличия синяков под глазами, но справляется с этим более успешно. На “Золотом Глобусе” 2020 она выглядела невероятно мило за счет невычурного и максимально простого макияжа - сложный мейк-ап, как мы знаем по опыту, делает ее старше и грубее. Нежные фиолетовые стрелки и нюдовая помада - именно так мы будем краситься весной 2020.

Марго Робби pinterest

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Винни Харлоу

Модель Винни Харлоу решила всерьез испробовать главный цвет 2020 года - так точно не ошибешься со следованием трендам. И стоит отметить, что ее “голубой” эксперимент абсолютно удался. Насыщенные серо-синие смоки-айс и ярко подчеркнутые оттеночным лайнером нижние веки выглядели на модели абсолютно естественно - пример идеального вечернего мейка.

Винни Харлоу pinterest

Руни Мара

Когда мы говорим о торжественном мероприятии наподобие “Золотого Глобуса”, то подразумеваем хоть мало-мальски похожий на вечерний макияж. Не понимаем, чем именно руководствовалась актриса Руни Мара, когда “требовала” от визажистов свой мейк. Ее внешность и так уж слишком необычна, а с нюдовым макияжем девушка и вовсе превратилась в привидение. Особенно на фоне черных широких бровей.

Руни Мара pinterest

Прянка Чопра

Красная помада и черные стрелки - классика, которая выручит в любой ситуации. Видимо так и расценила индийская красавица Прянка Чопра, а потому не стала уж слишком мудрить со своим мейк-апом. Для того, чтобы “фокус” сработал нужно всего лишь выбрать правильный оттенок помады. В случае Чопры - темно-красный с едва заметным намеком на оранжевый пигмент.

Прянка Чопра pinterest

Риз Уизерспун

Весьма спорный макияж продемонстрировала актриса и продюсер Риз Уизерспун, однако мы склонны сказать ему твердое “да”. Бледный тон, матовый финиш, искусно нанесенный бронзер - кожа девушки кажется совершенной, а вот с акцентами Риз не стала изощряться и подчеркнула свои голубые глаза. Коричневый пигмент, щедро нанесенный на верхнее и нижнее веко, выглядел очень странно, но при более детальном рассмотрении оказался идеальным решением для красоты Риз.

Риз Уизерспун pinterest

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Сирша Ронан

Этой молодой, но невероятно популярной актрисе повезло с внешностью. Многим она может казаться очень странной и, возможно, даже не привлекательной. Да, у нее сложное лицо, но его невероятно просто адаптировать под абсолютно разные стили и эпохи. Но все же больше всего Ронан к лицу естественность, поэтому нам так понравился ее образ с “Золотого Глобуса” 2020. Персиковые тени и практически натурального оттенка губы в паре с идеальным тоном лица сделали ее едва ли не главным украшением красной ковровой дорожки.

Сирша Ронан pinterest

Керри Вашингтон

Если вы решили, как и визажист Керри Вашингтон испробовать вневременную голливудскую классику в виде красной помады, то должны узнать один небольшой хитрый прием. Для того, чтобы губы не выглядели слишком ярко, откажитесь от контура - так будет создаваться более “размытое” впечатление, что сразу же визуально сделает вас моложе. Серебристые тени, как дань моде на “эйфорийную” истерию продолжают свое завоевание самых рафинированных красавиц Голливуда.

Керри Вашингтон pinterest

Если говорить о трендовости и популярности тех или иных бьюти-приемов, то невооруженным глазом заметно, что глиттер, классический голливудский макияж с красной помадой и естественность находятся в лидерах. Абсолютно приемлемые варианты, которые подойдут девушкам с любой внешностью и темпераментом. Конечно, глиттер глиттеру рознь, поэтому не забывайте в погоне за модным макияжем, уделять нужное внимание остальным участком вашего лица. Если не хотите повторять ошибок Люси Бойнтон и Скарлетт Йоханссон, лучше займитесь вплотную вашим тоном, а фэшн-эксперименты оставьте на потом.

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