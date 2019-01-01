ЧБ эстетика: ТОП-15 идей контрастного маникюра

Сочетание черного и белого оттенков - классика, которая никогда не останется за бортом фэшн-корабля.

Мода циклична: одни вещи выходят из текущих списков тенденций, другие возвращаются, но настоящая классика всегда остается в ТОПе. Если уж и говорить о долговечных вещах, то обязательно нужно упомянуть о комбинации двух антонимичных оттенков. Черное и белое как добро и зло, но, чтобы не звучать слишком напыщенно, отметим, что именно это сочетание славится вневременной популярностью. Многие дизайнеры в том числе легендарная Коко Шанель концептуальной основой своего стиля делали ставку именно на эти оттенки. Маникюрную историю также невозможно представить без подобных контрастных соединений. Сейчас существует огромное количество новомодных техник нейл-арта, которые поражают воображение самых искушенных модниц. Однако, если вам надоел бесконечный глиттер, стразы, кристаллы и радужные оттенки, приглашаем вас полюбоваться классическим сочетанием черного и белого цветов в маникюрной моде. Ivona представляет ТОП-15 самых интересных и необычных вариантов контрастного нейл-арта.

Читай также: Свежая кровь: ТОП-7 самых красивых молодых актрис

Постоянным фаворитом нейл-мастеров остается тема геометрии, которая смотрится одинаково хорошо и на длинных ногтях, и на коротких. Если вы выбираете более вытянутую форму, то помните о том, что кончики обязательно должны быть заостренными. Четкость линии может быть абсолютно абстрактной или вполне идеальной, продуманной - все зависит лишь от размаха вашей фантазии.

Невероятно популярным остается “мраморный” маникюр, который буквально повторяет естественный окрас природного камня. Выглядит подобный маникюр невероятно эффектно и очень благородно. Геометрия может казаться слишком серьезной, но размытость линий мрамора всегда найдет отклик в сердце настоящей романтичной девушки.

Также очень круто смотрятся флористические мотивы в черно-белом выполнении. Они напоминают иллюстрации в старых детских картинках - нарисованные чернилами, очень “острые”, с налетом легкой трагичной романтики и нежности.

Если вы хотите проявить глэм-состояние вашей души, то можете смело воспользоваться преимуществами современной маникюрной моды. Так, можете использоваться как вездесущий глиттер, так и стразы, кристаллы и даже фольгу. Мы бы рекомендовали вам сделать ставку не несколько ногтей, например средний и безымянный. Их украсьте декором, а остальные оставьте однотонными - матовыми или глянцевыми.

Читай также: Экономия во вред: Какие вещи должны быть дорогими

Но, пожалуй, самым необычным является арт-маникюр, который может быть представлен и в качестве иллюстраций комиксов, и как современные решения для эпатажного кубизма. Нам больше по душе все-таки забавные мордашки в стиле Пабло Пикассо - они выглядят очень тонко, непретенциозно, но невероятно стильно.

Казалось бы, что сочетание черного и белого цветов, таких простых и банальных, не может быть рассмотрено с новой стороны. Однако, маникюрная техника не стоит на месте, ведь чуть ли не каждый день появляются новые идеи, новые рисунки и новый декор. Инновации касаются и черно-белого маникюра, который долгое время оставался незаслуженно недооцененным. Комиксы, геометрия, техника “негативного пространства”, минимализм, мраморное покрытие - все это возможно осуществить с помощью всего лишь двух оттенков. Если вы ищите универсальные идеи для маникюра, который будет смотреться уместно и на торжественном мероприятии, и в атмосфере рабочих будней, и даже на романтическом свидании, то обязательно должны оценить наш предложенный стиль. Кстати, если вам захочется добавить драматизма в ваш лук для встречи Дня святого Валентина, можете смело обращаться к нашему герою - черно-белый маникюр укажет вашему спутнику, что вы очень нестандартная личность.

Раннее мы писали о том, каким интересным и необычным может быть маникюр для Дня святого Валентина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram