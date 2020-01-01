Свежая кровь: ТОП-7 самых красивых молодых актрис

У этих девчонок огромные шансы однажды стать новыми Кейт Бланшетт и Шерон Стоун.

Вы не замечали, что актрисы, которых номинируют на “Оскар”, которых снимают в современных фильмах все до ужаса приевшиеся. Конечно, мы обожаем талант Кейт Бланшетт, молодость Шейлин Вудли и неудержимую энергетику Дженнифер Лоуренс, но порой хотели бы наблюдать кого-то совсем нового, необычного, прекрасного в своей несхожести на других. Если хотите познакомиться с новым поколением актрис, то советуем вам приобщиться к Нэтфлик-культуре, ведь именно эта онлайн-платформа предлагает огромное количество разноплановых сериалов, снимая при этом совсем юных и необузданных девушек. Времена свеженьких Дакоты, ее сестрицы Эль и даже Эммы Уотсон прошло, поэтому предлагаем познакомиться с самыми перспективными и многообещающими актрисами современности. Они все абсолютно непохожи друг на друга, у каждой есть своя изюминка, но именно этим они и привлекают внимание, заставляют всматриваться в их внешности. Ivona представляет ТОП-7 самых красивых молодых актрис, у которых есть все шансы в скором времени стать лауреатками “Оскара”, “Золотого Глобуса” и прочих премий.

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Кэтрин Ньютон

Этой большеглазой блондинке всего 22 года, но ее “послужной список” заставил бы содрогнуться и Блейк Лайвли, и саму Дженнифер Энистон. Ньютон не только обладает невероятной, запоминающейся внешностью (чего только стоят ее огромные голубые глазища и черные как смоль широкие брови), но и умением вживаться в характеры абсолютно разных героинь. В “Большой маленькой лжи” она - юная бунтарка, которая не желает жить по правилам матери, в “Маленьких женщинах” она - стервозная, настойчивая и капризная Эми Марч, в сериале “Общество” она воплощает в себе характеристики настоящего мудрого и ответственного политического лидера. С такими задатками уже 30-ти годам Кэтрин Ньютон удастся полностью покорить себе Голливуд - гарантируем.

Кэтрин Ньютон pinterest

Зои Дойч

Большинство актрис из нашего списка не обладают таким связями, какими с младенчества владела Зои Дойч - дочь актрисы Лии Томпсон. Но даже, если учитывать протекцию родственников, эту рыжеволосую 25-летнюю красавицу никак нельзя обвинить в отсутствии таланта. Она - не просто хорошенькая девчонка с правильными чертами лица, а настоящая актриса с большой буквы. Для того, чтобы в этом убедиться нужно лишь вспомнить, как здорово она играла роль якобы больной раком Инфинити в сериале “Политик” или легендарную Уну О’Нил в биографическом фильме “За пропастью во ржи”.

Зои Дойч pinterest

Сидни Суини

Кто-то скажет, что внешность 22-летней Сидни Суини странная и откровенно некрасивая, а мы ответим, что именно так и должна выглядеть актриса с потенциалом. Тем более, что ее лицо абсолютно “изменчиво” - она выглядит здорово хоть в современных образах, как в роли девушки неразборчивых сексуальных связей из сериала “Эйфория”, так и в постапокалиптической современности. Мы до сих пор, например, вспоминаем ее игру в “Рассказе служанки”.

Сидни Суини pinterest

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Кристин Фросет

Вы ведь знаете, что все самые известные и востребованные модели родом из стран Скандинавии? 24-летняя Кристин Фросет может похвастать норвежской родословной, а потому ее успех в фэшн-индустрии никого не удивляет. Однако, она не типичный пример “милого личика”, ведь и актерская игра у нее всегда на уровне. Главными достижениями в ее кинокарьере можно считать работу в таких проектах как “Общество” и “В поисках Аляски” (адаптации того самого романа Джони Грина). Но мы уверены, что девушке с такой внешностью долго ждать предложений режиссеров не придется.

Кристин Форсет pinterest

Флоренс Пью

Не тяжело заметить, что 24-летней британке Флоренс Пью лучшего всего удаются роли в фильмах, которые рассказывают о событиях прошлых столетий. Она уже сыграла Корделию в новой постановке “Короля Лира”, засветилась в “Леди Макбет”, а также сумела воплотить на экране образ Эми Марч в предстоящем фильме “Маленькие женщины”. Ее нельзя назвать классической красавицей, да и фигура ее несколько пухловата, но именно поэтому она так и интересна. Стандарты - скучно и бесперспективно, а будущее Флоренс нам видится гораздо более светлым.

Флоренс Пью pinterest

Кирнан Шипка

Тяжело поверить, что хрупкой Кирнан Шипке всего 20 лет, ведь на большом экране мы наблюдаем ее буквально с детства. В свое время она снималась и в “Безумцах”, и во “Вражде” Райана Мерфи, но широкому кругу зрителей она запомнилась лишь благодаря главной роли в сериале “Леденящие душу приключения Сабрины”. Ремейк того самого хита 90-х стал для нее настоящим прорывом. Уверены, скоро Шипки будет куда больше и на страницах журналов, и на красных дорожках.

Кирнан Шипка pinterest

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Уиллоу Шилдс

Ей всего 19 лет, и она невероятно красива. Черные брови, огромные глаза и светло-пшеничные волосы - типаж Кэтрин Ньютон, но немного более сложный. Конечно, “послужной список” Уиллоу не так велик, как хотелось, но, уверены, ее время просто еще не настало. Тем более, что, когда в твоей фильмографии значится участие в саге “Голодные игры”, получить роль становится гораздо проще. Так в 2020 году Нэтфликс выпустил сериал “Вращение”, где у Шилдс второстепенная, но очень сложная и многогранная роль талантливой фигуристки Селены.

Уиллоу Шилдс pinterest

В свое время Эль Фаннинг считалась невероятно перспективной актрисой. Ее внешность расхваливали, рассматривали и боготворили, но чуда, увы не произошло. Кроме роли Авроры вы вряд ли вспомните ее другие знаковые работы. А вот Сирша Ронан, которая тоже стартовала очень рано и совершила прорыв благодаря роли в ленте “Милые кости” сейчас считается одной из самых высокооплачиваемых и, что немаловажно талантливых актрис. Одна ее игра в нашумевших “Маленьких женщинах” стоит отдельной награды за потрясающее слияние с персонажем. Наши сегодняшние героини ничуть не менее талантливы, чем Ронан, а по внешним показателям могут обскакать даже юную Шейлин Вудли. Причем их внешность настолько нестандартна, что становится понятным, что киносреда в корне перестроила свои представления об идеальных актрисах. Больше не нужно быть милой куколкой с правильными чертами лица или худышкой, чтобы стать популярной. Конечно, и раньше на звездном небосклоне появлялись “лучики света”, которые не отличались рафинированной внешностью, но сейчас кинематограф переживает настоящее нашествие свеженькой и очень талантливой крови.

Раннее мы писали о том, на каких вещах в вашем гардеробе нельзя экономить.

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