Экономия во вред: Какие вещи должны быть дорогими
Если мы не обладаем состоянием Билла Гейтса или хотя бы Владимир Зеленского, то большую часть нашей жизни мы экономим. Мы привыкли это делать, покупая продукты по акциям, выискивая в интернете товары по самым “интересным” ценам, а иногда даже отправляясь за обновками в магазины поддержанной одежды. Для нас является абсолютно привычной ситуация, когда между двумя парами джинсов, условно за 500 и 1500 грн, мы выберем ту, что стоит меньше, даже если она выполнена с удручающе низким качеством. Мы уже не представляем своей жизни без экономии, пытаемся сберечь каждую гривну, чтобы в будущем удачно “инвестировать” накопления. Вот только самым лучшим вложением может быть ваш собственный гардероб, а точнее покупка вещей, которые просто не имеют права быть дешевыми. Ivona рассказывает, какие ТОП-8 предметов вашего гардероба обязаны быть дорогими, крутыми и качественными.
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- Тренч
Бежевый плащ - не только основа гардероба любой уважающей себя британки, но также подтверждение и вашего рафинированного чувства стиля, и вашего статуса. Вот только покупать тренч в масс-маркете - заведомо плохая идея. Если вы не хотите, чтобы окружающие со снисхождением поглядывали на торчащие нитки и мятую ткань вашего плаща, то лучше купить его в магазине более высокого ценового сегмента.
- Джинсы
Этот элемент вашего гардероба без лишней претенциозности должен быть идеальным - из качественной ткани, правильной посадки и, возможно, с громким лейблом. Действительно хорошие джинсы вы сможете носить несколько лет к ряду, поэтому компенсируете все те тысячи, которые можете потратить. Однако, чтобы пользоваться брюками как можно дольше, выбирайте вневременные модели. Джинсы прямого кроя с завышенной талией еще не скоро выйдут из моды - гарантируем.
- Лодочки
Вы ведь понимаете, то идеальные и, что самое главное- качественные лодочки способны усовершенствовать и облагородить самый обычный лук. Для того, чтобы выглядеть шикарно, вам не нужно особо ухищряться и продумывать замысловатые образы. Достаточно всего лишь выбрать самую красивую и стильную пару обуви. Как вы сами осознаете, мелочиться на подобных моментах никак нельзя.
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- Дорожная сумка
Мы обожаем изучать “аэропортные” образы звезд, потому что они являются одним из самых ярких разделов стритстайл-моды. Именно их знаменитости стараются создавать с наибольшей тщательностью - продумывая каждую деталь и каждое сочетание. Вот только самый классный аутфит может уничтожить дешевая китайская дорожная сумка. Зачем тогда нужно было наряжаться так стильно, если в руках у вас очередной “фэйк” или базарная ерунда?
- Кошелек
Этот аксессуар не всегда видно посторонним, но здесь больше имеет значение то, насколько хозяйка кошелька уважает саму себя. Если он потертый, грязный и видавший виды, то сразу понятно, что творится в голове и жизни его владелицы. И мы даже не говорим о том, что подобный “денежные” аксессуар может негативно влиять на ауру достатка. Если вы не особо верите в Фэн-шуй, то побеспокойтесь хотя бы о том, что о вас подумают друзья, если увидят ваш китайский ширпотреб.
- Подвески
Сейчас очень можно носить сразу несколько подвесок, а особенно если это украшения с а-ля старинными медалями-медальонами. Подобные вещи не рекомендуем покупать в масс-маркете, как бы не был велик соблазн приобрести подделку по низкой цене. Фальшь будет видно издалека. И это не просто пафосные слова, а реальность, ведь на некачественном “золоте” уже после нескольких выходов в свет будут заметны потемнения.
- Часы
Именно они могут остаться с вами буквально всю жизнь, поэтому к выбору часов нужно подходить максимально ответственно. Причем мы бы советовали вам не гнаться за модной экзотикой, а присмотреться к вечным ориентирам, таким как Breguet, Blancpain, Rolex, Omega и другим проверенным временем модным домам. С драгоценными камнями, роскошным паве или со “скелетом” - пусть ваши часы отображают вашу сущность.
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- Ремень
2020 год невозможно представить без образов с акцентированной талией. Даже объемные свитера и пальто модницы красиво дополняют идеальным поясом. Этот аксессуар давно перестал быть просто необходимостью, а стал настоящим объектом желания. Именно поэтому он не имеет права быть дешевым или старым. Как вы сможете подвязывать кардиган ремнем, если он абсолютно непрезентабелен?
Вещи из нашего неэкономного списка - базовые предметы гардероба, которые остаются с нами не просто несколько сезонов, а порой и всю жизнь. Главным условием для такого развития событий является не только бережное отношение к ним, но и первостепенное их качество. Кошелек, часы и украшения - ваш статус, на котором вы просто не имеете права экономить. Если вы привыкли покупать несколько раз в год новую пару лодочек, то почему бы просто однажды не подкопить денег и не приобрести действительно крутую пару обуви? Конечно, много туфелек не бывает, но ведь именно их качество - то, на что первым обращают внимание окружающие. Ну и на их чистоту, конечно. Однако, с последним почему-то, нам кажется, вы сможете разобраться и без дополнительных капиталовложений.
Раннее мы писали о том, как менялся стиль Кейт Миддлтон - этапы трансформации ее гардероба.
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