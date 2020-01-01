Экономия во вред: Какие вещи должны быть дорогими

Подделка может стоить вам гораздо дороже, чем качественная и элитная вещь.

Если мы не обладаем состоянием Билла Гейтса или хотя бы Владимир Зеленского, то большую часть нашей жизни мы экономим. Мы привыкли это делать, покупая продукты по акциям, выискивая в интернете товары по самым “интересным” ценам, а иногда даже отправляясь за обновками в магазины поддержанной одежды. Для нас является абсолютно привычной ситуация, когда между двумя парами джинсов, условно за 500 и 1500 грн, мы выберем ту, что стоит меньше, даже если она выполнена с удручающе низким качеством. Мы уже не представляем своей жизни без экономии, пытаемся сберечь каждую гривну, чтобы в будущем удачно “инвестировать” накопления. Вот только самым лучшим вложением может быть ваш собственный гардероб, а точнее покупка вещей, которые просто не имеют права быть дешевыми. Ivona рассказывает, какие ТОП-8 предметов вашего гардероба обязаны быть дорогими, крутыми и качественными.

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Тренч

Бежевый плащ - не только основа гардероба любой уважающей себя британки, но также подтверждение и вашего рафинированного чувства стиля, и вашего статуса. Вот только покупать тренч в масс-маркете - заведомо плохая идея. Если вы не хотите, чтобы окружающие со снисхождением поглядывали на торчащие нитки и мятую ткань вашего плаща, то лучше купить его в магазине более высокого ценового сегмента.

На каких вещах нельзя экономить: Тренч pinterest

Джинсы

Этот элемент вашего гардероба без лишней претенциозности должен быть идеальным - из качественной ткани, правильной посадки и, возможно, с громким лейблом. Действительно хорошие джинсы вы сможете носить несколько лет к ряду, поэтому компенсируете все те тысячи, которые можете потратить. Однако, чтобы пользоваться брюками как можно дольше, выбирайте вневременные модели. Джинсы прямого кроя с завышенной талией еще не скоро выйдут из моды - гарантируем.

На каких вещах нельзя экономить: Джинсы pinterest

Лодочки

Вы ведь понимаете, то идеальные и, что самое главное- качественные лодочки способны усовершенствовать и облагородить самый обычный лук. Для того, чтобы выглядеть шикарно, вам не нужно особо ухищряться и продумывать замысловатые образы. Достаточно всего лишь выбрать самую красивую и стильную пару обуви. Как вы сами осознаете, мелочиться на подобных моментах никак нельзя.

На каких вещах нельзя экономить: Лодочки pinterest

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Дорожная сумка

Мы обожаем изучать “аэропортные” образы звезд, потому что они являются одним из самых ярких разделов стритстайл-моды. Именно их знаменитости стараются создавать с наибольшей тщательностью - продумывая каждую деталь и каждое сочетание. Вот только самый классный аутфит может уничтожить дешевая китайская дорожная сумка. Зачем тогда нужно было наряжаться так стильно, если в руках у вас очередной “фэйк” или базарная ерунда?

На каких вещах нельзя экономить: Дорожная сумка pinterest

Кошелек

Этот аксессуар не всегда видно посторонним, но здесь больше имеет значение то, насколько хозяйка кошелька уважает саму себя. Если он потертый, грязный и видавший виды, то сразу понятно, что творится в голове и жизни его владелицы. И мы даже не говорим о том, что подобный “денежные” аксессуар может негативно влиять на ауру достатка. Если вы не особо верите в Фэн-шуй, то побеспокойтесь хотя бы о том, что о вас подумают друзья, если увидят ваш китайский ширпотреб.

На каких вещах нельзя экономить: Кошелек pinterest

Подвески

Сейчас очень можно носить сразу несколько подвесок, а особенно если это украшения с а-ля старинными медалями-медальонами. Подобные вещи не рекомендуем покупать в масс-маркете, как бы не был велик соблазн приобрести подделку по низкой цене. Фальшь будет видно издалека. И это не просто пафосные слова, а реальность, ведь на некачественном “золоте” уже после нескольких выходов в свет будут заметны потемнения.

На каких вещах нельзя экономить: Подвеска pinterest

Часы

Именно они могут остаться с вами буквально всю жизнь, поэтому к выбору часов нужно подходить максимально ответственно. Причем мы бы советовали вам не гнаться за модной экзотикой, а присмотреться к вечным ориентирам, таким как Breguet, Blancpain, Rolex, Omega и другим проверенным временем модным домам. С драгоценными камнями, роскошным паве или со “скелетом” - пусть ваши часы отображают вашу сущность.

На каких вещах нельзя экономить: Часы pinterest

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Ремень

2020 год невозможно представить без образов с акцентированной талией. Даже объемные свитера и пальто модницы красиво дополняют идеальным поясом. Этот аксессуар давно перестал быть просто необходимостью, а стал настоящим объектом желания. Именно поэтому он не имеет права быть дешевым или старым. Как вы сможете подвязывать кардиган ремнем, если он абсолютно непрезентабелен?

На каких вещах нельзя экономить: Ремень pinterest

Вещи из нашего неэкономного списка - базовые предметы гардероба, которые остаются с нами не просто несколько сезонов, а порой и всю жизнь. Главным условием для такого развития событий является не только бережное отношение к ним, но и первостепенное их качество. Кошелек, часы и украшения - ваш статус, на котором вы просто не имеете права экономить. Если вы привыкли покупать несколько раз в год новую пару лодочек, то почему бы просто однажды не подкопить денег и не приобрести действительно крутую пару обуви? Конечно, много туфелек не бывает, но ведь именно их качество - то, на что первым обращают внимание окружающие. Ну и на их чистоту, конечно. Однако, с последним почему-то, нам кажется, вы сможете разобраться и без дополнительных капиталовложений.

Раннее мы писали о том, как менялся стиль Кейт Миддлтон - этапы трансформации ее гардероба.

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