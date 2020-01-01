Слезы русалки: Самый модный макияж глаз 2020

Что это такое, с чем его едят и как воплотить в жизнь.

Даже если вы не в восторге от цветного макияжа глаз, “слезы русалки”, или арт-стрелки вам все равно придется опробовать зимой 2020. Подобный мейк-ап был особо популярен прошлым летом, на как и многие тренды, он с легкостью перекочевал в морозную и ветренную пору года. Яркие цветные смоки-айс, графичные оттеночные линии и, конечно, любимые многими дамами, но абсолютно не подходящие женщинам старше 25 лет, пурпурные очи - все звенья одной цепи. То есть желания девушек выглядеть ярко и здорово не только во времена года, когда этого вроде как позволяет естественное окружение, но и серой и абсолютно бесцветной зимой. Вот только от перечисленных выше вариантов “слезы русалки” выгодно отличаются своей незамысловатостью, абсолютной простотой и доступностью. Любая девушка, у которой нет диплома мейк-ап-мастера сможет повторить яркие “всплески” на своих веках. Ivona рассказывает, как воплотить в жизнь самый модный цветастый макияж глаза сезона зима 2020.

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“Слезы русалки” - абсолютнейший фаворит среди всех звездных визажистов, а также бьюти-блогеров Instagram. Яркие цветные тени в районе слезных каналов послужили причиной такого нестандартного названия мейк-апа. Именно так выглядят внедрения желтого, синего и зеленого в уголках век - кажется, будто плачет сама морская владычица. Кроме того, что выглядит такая техника абсолютно небанально и очень стильно, она еще и не вероятно легка в эксплуатации. Именно такой макияж сможет стать вашей палочкой-выручалочкой, если вдруг неожиданно пригласили на вечеринку, а времени делать замысловатые рисунки совсем нет. Главное - правильно выбрать солирующий оттенок, а дальше уже можно полагаться на врожденный эстетический вкус и фэшн-интуицию.

Как повторить макияж "слезы русалки" pinterest

Как мы уже отметили, именно базовый тон, которым вы и будете делать аллюзию на слезы Ариэль, влияет на то, насколько здорово и гармонично будет выглядеть ваш облик в целом. Так как мы не профессионалы, то по цветовому кругу ориентироваться не будем - есть способ гораздо более простой. Просто поднесите выбранные тона к глазам и присмотритесь, насколько хорошо они сочетаются c вашим естественным “оперением”. Также стоит принимать во внимание и цвет платья, к которому вы выбирайте праздничный мейк: как вы понимаете, зеленая “слеза” к красному наряду сделает вас подобием советского стяга.

Как повторить макияж "слезы русалки" pinterest

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Как повторить макияж "слезы русалки" pinterest

Важный момент - выбор правильной кисти. Ее размер будет зависеть от того, насколько объемно вы хотите выделить заданную область глаза. Для классического варианта вам потребуется взять кисточку среднего габарита, набрать пигмент или жидкие тени и аккуратно нанести на внутренний уголок глаза. Подвижное веко можно закрасить кремовым хайлайтером для влажных бликов или тенями нейтрального оттенка. Если желаете сделать вечерний вариант мейка, то можете нарисовать классическую стрелку - так будет смотреться более акцентно, но и менее актуально.

Как повторить макияж "слезы русалки" pinterest

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Несомненным преимуществом этого макияжа является тот факт, что вы можете себе позволить абсолютнейшую свободу. Твердая рука и профессиональное нанесение мейка не помогут вам сделать стильные “слезы русалки”, а вот фантазия и эстетический вкус точно подскажут, с какими оттенками стоит поэкспериментировать.

Как повторить макияж "слезы русалки" pinterest

Если зимой 2020 вам неудержимо хочется выглядеть свежо, стильно и очень кокетливо, то вам непременно стоит присмотреться к модному макияжу “слезы русалки”. Именно он сможет продлить ощущение лета и абсолютно благополучно подвести вас к черте весеннего благоденствия. Если вас смущает кажущаяся сложность выполнения техники, то стоит просто немного поэкспериментировать. Вам даже не придется “набивать” руку, как в случае со стрелками, ведь арт-линии могут быть и хаотичными, и не слишком ровными, и даже размытыми.

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