Возраст не помеха: ТОП-7 популярных моделей, которым за 50

Фэшн-индустрия стала гораздо более открытой, впустив в свой мир не только трансгендеров и моделей “размера +”, но и тех, кто вышел за возрастные границы.

Если консервативный мир моды позволил работать девушкам с не совсем модельными параметрами фигуры или тем, кто и вовсе не является женщинами по праву рождения, то почему бы не поэкспериментировать с возрастными манекенщицами? Многие бренды и дома моды такие, как например Lanvin, YSL, Hermes и The Row, уже давно используют в рекламных кампаниях и даже в показах девушек, которым давным-давно за 50 лет. Седеющие локоны и паутинки морщинок - не причина отказываться от модельной карьеры. Более того, многие женщины из нашего списка и не задумывались о работе манекенщицей до того, как их лица не преобразились по велению возраста и природы. Они успешно работают и окончательно разбивают шаблоны того, какой принято видеть привычную модель. Ivona представляет вам ТОП-7 самых популярных и высокооплачиваемых манекенщиц, которые гордятся и своими морщинами, и пигментными пятнами.

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Кармен Делль’Орефис

Именно Кармен Делль’Орефис является нашей ролевой моделью и женщиной, на которую хочется равняться. Сейчас ей 88 лет, и она до сих пор продолжает сниматься и ходить по подиуму. Благородная седина, точеная фигурка и загадочный, на несколько ледяной взгляд продолжают пользоваться популярностью в фэшн-индустрии. Кстати, Кармен была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как подиумная модель с самой долгой карьерой. Снявшись еще в 1947 году на обложку Vogue, Кармен стала одной из четырёх самых юных манекенщиц за всю историю журнала. Кажется, эта дама знает, как следует устанавливать рекорды.

Кармен Делль’Орефис pinterest

Инес де ля Фрессанж

Если модель становится музой Карла Лагерфельда, то это событие автоматически вписывает ее имя в историю фэшн-индустрии. Именно так произошло с Инес де ля Фрессанж - французской маркизой, которая выросла в обществе матери и бабушки моделей. Карьеру модели она начала в 17 лет, а в 18 лет уже появилась на обложке французского журнала моды и красоты Elle. В этом же году начала сотрудничество с популярным модельером Тьерри Мюглером. Лагерфельд отметил ее сходство с самой Коко Шанеель и не смог обойти вниманием такую перспективную модель. Именно она в 1980 году стала первой манекенщицей, которая заключила контракт с Chanel. Кстати, сейчас Инес является и любимой моделью бренда, который открыл ей дорогу в мир моды, и посланнице красоты марки L’Oreal.

Инес де ля Фрессанж pinterest

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Линда Родин

Популярной американской модели, стилисту и главе собственной косметической кампании уже за 70, но менее эксцентричной и крутой она от того быть не перестала. Именно в 2014 году началась ее карьера манекенщицы благодаря сестрам Олсен, которые сняли женщину в рекламной кампании своего бренда The Row. Узнать Линду необычайно просто. Если на улицах Нью-Йорках заметите седовласую женщину в огромных очках, узких брюках и с обилием колец на пальцах, то будьте уверены, перед вами легендарная Линда Родин.

Линда Родин pinterest

Дафна Селф

Дафну Селф официально называют старейшей британской моделью, ведь в фэшн-индустрии она работает уже больше 70 лет. Сейчас манекенщице 91 год и останавливаться она не намерена. Наоборот, планирует прожить до 100 и вплоть до этого момента заниматься любимым делом. Начав карьеру в 20 лет, она надолго забыла о ней, когда родила ребенка. Впрочем, когда дети выросли, Дафна поняла, что невообразимо скучает по подиуму, поэтому обратилась в модельное агентство. На счету Дафны — кампании Dolce & Gabbana и съемки для журналов Vogue, Harper’s Bazaar и Vanity Fair.

Дафна Селф pinterest

Ясмина Росси

Пожалуй, одной из самых красивых женщин нашего рейтинга можно смело назвать американку с французскими корнями Ясмину Росси. Начала свою карьеру она лишь после 40-ка лет, но вот поверить в то, что настолько круто можно выглядеть почти в 65 лет практически невозможно. Впрочем, мы верим Ясмине, когда та говорит, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. Правильное питание, любовь к себе и регулярный уход за кожей лица и тела - ее главные бьюти-секреты. Именно благодаря ним России неоднократно становилась лицом таких брендов как YSL, Hermès, Jil Sander и других.

Ясмина Росси pinterest

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Никола Гриффин

Уверены, вы заметили, что большинство моделей из нашей подборки даже несмотря на возраст обладают идеальной фигурой, а вот британка Никола Гриффин выгодно отличается от них. Да, ее тело пышное и прекрасное, но именно поэтому она так роскошно выглядит в купальниках, которые рекламирует. Карьера Николы началась в 54 года, когда разместила свою анкету в одном из модельных банков. “Новые занятия” - именно так назвала Гриффин поиски себя, а уже спустя полтора года снялась в рекламной кампании дизайнера Анны Школз.

Никола Гриффин pinterest

Красота женщины не заканчивается с появлением первых признаков старения. Умная дама знает, как продлить жизнеспособность своей внешности и выглядеть в любом возрасте прекрасной и привлекательной, как в молодости. Для того, чтобы быть яркой и волнующей даже после 50-ти лет (и вплоть до конца жизни), конечно, необходимо заботиться о своем лице и теле. Если для вас собственная красота является приоритетом (и не стоит обвинять нас в эгоизме, ведь любовь к себе - это естественно), уже сейчас не поздно задуматься о том, как вы будете выглядеть лет через 10-15. Возрастные модели из нашей подборки могут похвастать натуральной внешностью, которой старение лишь добавило изюминки и шика. Их фигуры практически такие же как в молодости, а лица светятся неподдельным внутренним блеском не хуже, чем 30 лет назад. Кармен, Ясмина, Никола и другие являются подтверждением тезиса о том, что умная женщина знает, как выгодно представить себя в любом возрасте.

Раннее мы писали о том, какие звезды в 2019 году были признаны самыми влиятельными в фэшн-индустрии.

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