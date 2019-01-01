Возраст не помеха: ТОП-7 популярных моделей, которым за 50
Если консервативный мир моды позволил работать девушкам с не совсем модельными параметрами фигуры или тем, кто и вовсе не является женщинами по праву рождения, то почему бы не поэкспериментировать с возрастными манекенщицами? Многие бренды и дома моды такие, как например Lanvin, YSL, Hermes и The Row, уже давно используют в рекламных кампаниях и даже в показах девушек, которым давным-давно за 50 лет. Седеющие локоны и паутинки морщинок - не причина отказываться от модельной карьеры. Более того, многие женщины из нашего списка и не задумывались о работе манекенщицей до того, как их лица не преобразились по велению возраста и природы. Они успешно работают и окончательно разбивают шаблоны того, какой принято видеть привычную модель. Ivona представляет вам ТОП-7 самых популярных и высокооплачиваемых манекенщиц, которые гордятся и своими морщинами, и пигментными пятнами.
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- Кармен Делль’Орефис
Именно Кармен Делль’Орефис является нашей ролевой моделью и женщиной, на которую хочется равняться. Сейчас ей 88 лет, и она до сих пор продолжает сниматься и ходить по подиуму. Благородная седина, точеная фигурка и загадочный, на несколько ледяной взгляд продолжают пользоваться популярностью в фэшн-индустрии. Кстати, Кармен была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как подиумная модель с самой долгой карьерой. Снявшись еще в 1947 году на обложку Vogue, Кармен стала одной из четырёх самых юных манекенщиц за всю историю журнала. Кажется, эта дама знает, как следует устанавливать рекорды.
- Инес де ля Фрессанж
Если модель становится музой Карла Лагерфельда, то это событие автоматически вписывает ее имя в историю фэшн-индустрии. Именно так произошло с Инес де ля Фрессанж - французской маркизой, которая выросла в обществе матери и бабушки моделей. Карьеру модели она начала в 17 лет, а в 18 лет уже появилась на обложке французского журнала моды и красоты Elle. В этом же году начала сотрудничество с популярным модельером Тьерри Мюглером. Лагерфельд отметил ее сходство с самой Коко Шанеель и не смог обойти вниманием такую перспективную модель. Именно она в 1980 году стала первой манекенщицей, которая заключила контракт с Chanel. Кстати, сейчас Инес является и любимой моделью бренда, который открыл ей дорогу в мир моды, и посланнице красоты марки L’Oreal.
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- Линда Родин
Популярной американской модели, стилисту и главе собственной косметической кампании уже за 70, но менее эксцентричной и крутой она от того быть не перестала. Именно в 2014 году началась ее карьера манекенщицы благодаря сестрам Олсен, которые сняли женщину в рекламной кампании своего бренда The Row. Узнать Линду необычайно просто. Если на улицах Нью-Йорках заметите седовласую женщину в огромных очках, узких брюках и с обилием колец на пальцах, то будьте уверены, перед вами легендарная Линда Родин.
- Дафна Селф
Дафну Селф официально называют старейшей британской моделью, ведь в фэшн-индустрии она работает уже больше 70 лет. Сейчас манекенщице 91 год и останавливаться она не намерена. Наоборот, планирует прожить до 100 и вплоть до этого момента заниматься любимым делом. Начав карьеру в 20 лет, она надолго забыла о ней, когда родила ребенка. Впрочем, когда дети выросли, Дафна поняла, что невообразимо скучает по подиуму, поэтому обратилась в модельное агентство. На счету Дафны — кампании Dolce & Gabbana и съемки для журналов Vogue, Harper’s Bazaar и Vanity Fair.
- Ясмина Росси
Пожалуй, одной из самых красивых женщин нашего рейтинга можно смело назвать американку с французскими корнями Ясмину Росси. Начала свою карьеру она лишь после 40-ка лет, но вот поверить в то, что настолько круто можно выглядеть почти в 65 лет практически невозможно. Впрочем, мы верим Ясмине, когда та говорит, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. Правильное питание, любовь к себе и регулярный уход за кожей лица и тела - ее главные бьюти-секреты. Именно благодаря ним России неоднократно становилась лицом таких брендов как YSL, Hermès, Jil Sander и других.
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- Никола Гриффин
Уверены, вы заметили, что большинство моделей из нашей подборки даже несмотря на возраст обладают идеальной фигурой, а вот британка Никола Гриффин выгодно отличается от них. Да, ее тело пышное и прекрасное, но именно поэтому она так роскошно выглядит в купальниках, которые рекламирует. Карьера Николы началась в 54 года, когда разместила свою анкету в одном из модельных банков. “Новые занятия” - именно так назвала Гриффин поиски себя, а уже спустя полтора года снялась в рекламной кампании дизайнера Анны Школз.
Красота женщины не заканчивается с появлением первых признаков старения. Умная дама знает, как продлить жизнеспособность своей внешности и выглядеть в любом возрасте прекрасной и привлекательной, как в молодости. Для того, чтобы быть яркой и волнующей даже после 50-ти лет (и вплоть до конца жизни), конечно, необходимо заботиться о своем лице и теле. Если для вас собственная красота является приоритетом (и не стоит обвинять нас в эгоизме, ведь любовь к себе - это естественно), уже сейчас не поздно задуматься о том, как вы будете выглядеть лет через 10-15. Возрастные модели из нашей подборки могут похвастать натуральной внешностью, которой старение лишь добавило изюминки и шика. Их фигуры практически такие же как в молодости, а лица светятся неподдельным внутренним блеском не хуже, чем 30 лет назад. Кармен, Ясмина, Никола и другие являются подтверждением тезиса о том, что умная женщина знает, как выгодно представить себя в любом возрасте.
Раннее мы писали о том, какие звезды в 2019 году были признаны самыми влиятельными в фэшн-индустрии.
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