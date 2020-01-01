Миллиардерши: Как выглядят жены самых богатых мужчин мира

Не рассчитывайте увидеть здесь топ-моделей и роскошных актрис - реальность более прозаична.

Пожалуй, вам знакома общеизвестная фраза о том, что за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина. В данном случае за каждым богатым, ведь сегодня Ivona решила вам показать, как выглядят жены самых могущественных, влиятельных и состоятельных мужчин мира. Наверное, вы полагаете, что все они - длинноногие красотки с белоснежными улыбками, идеальными волосами и стройными фигурами, но правда гораздо более скромная и даже обыденная. За редким исключением все супруги богатых представителей противоположного полы - самые обыкновенные женщины, которые обладают ничем не примечательной внешностью. Однако, для того чтобы завлечь богатого и несомненного умного мужчину, не обязательно иметь модельные параметры и экстравагантную внешность. Ум и добре сердце - то, что больше всего ценят миллиардеры, ведь как раз эти качества нельзя купить за все деньги мира.

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Присцилла Чан

Пожалуй, все знают супругу гения и владельца 70-миллиардного состояния, создателя соцсети Facebook - Присциллу Чан. Когда китаянка и Марк Цукерберг поженились, то вся общественность буквально сошла с ума: им было невдомек, как такой богатый мужчина, хоть и не обладающий интересной внешностью, смог влюбиться в простую девчонку. Хейтеры до сих пор называют ее уродиной, а более мягкотелые граждане навсегда закрепили за ней ярлык “никакой”.

Присцилла Чан и Марк Цукерберг pinterest

Мелинда Гейтс

Супруга самого богатого мужчины в мире - компьютерного гения Билла Гейтса обрела своего суженного еще 20 лет назад. С тех пор пара обзавелась тремя детьми и очень крепкими семейными отношениями. Женщина занимается благотворительностью и во всем поддерживает своего нестандартного и несомненного состоятельного мужа. Внешность Мелинды более чем простая, но видимо Биллу удалось разглядеть в ней нечто такое, что обычно взглядом не увидеть.

Мелинда Гейтс pinterest

Маккензи Безос

Маккензи - яркий пример, как супруга миллиардера сама смогла стать владелицей огромного состояния. Основатель и владелец онлайн-платформы Amazon Джефф Безос должен быть благодарен своему успеху жене, ведь именно она вдохновила его на создание площадки для продажи книг в Интернете. В 2019 году общественность потрясла информация о том, что после 25 лет брака пара решила расстаться, но и тут Джефф не подвел свою экс-вторую половинку. После всех официальных договоренностей Маккензи может стать самой богатой женщиной в мире.

Маккензи и Джефф Безос pinterest

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Никита Кан

Украинцы никогда не пасут задних, когда дело заходит о миллиардах, больших деньгах и влиянии. Так новой супругой заклятого врага и компьютерного гения Билла Гейтса Ларри Элисона стала уроженка нашей родины - Никита Кан, которая является ресторатором и борцом за права животных. Стоит отметить, что Ларри был женат четыре раза, но свою истинную любовь, по его словам, встретил только в лице Никиты. Кстати, Кан - едва ли не единственный случай, когда жена миллиардера выглядит не хуже самых красивых актрис современности.

Никита Кан и Ларри Элисон pinterest

Сьюзен Делл

Агент по недвижимости Сьюзен Делл покорила Майкла Делла с первого взгляда: она показывала основателю компании Dell Computers объект для покупки, после чего миллиардер позвал девушку на свидание. Спустя год Майкл сделал Сьюзен предложение, что символично, на том самом месте, где проходила их первая встреча. А вот внешность женщины совсем не отвечает стереотипным представлениям о том, какой должна быть жена богатого и влиятельного человека. Глаза на выкате, слишком большой рот, да и в принципе абсолютно прозаическая внешность.

Сьюзен и Майкл Делл pinterest

Флора Перес Маркоте

Вы ведь уже знаете одного из самых влиятельных и богатых мужчин в мире моды - Амансио Ортегу? Теперь пришло время познакомиться с супругой владельца Zara, Stradivarius, Bershka и других брендов компании Inditex. Флора - вторая жена миллиардера, которая живет с ним в законном браке вот уже почти 20 лет. До своего головокружительного успеха она была простой секретаршей - рабочие связи все-таки иногда бывают не просто счастливыми, но и очень выгодными.

Флора Перес Маркоте и Амансио Ортега pinterest

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Элен Мерсье

Еще один представитель фэшн-индустрии - Бернар Арно, который владеет люксовыми брендами системы LVMH, выбрал себе в супруги женщину не просто привлекательную, но еще и очень талантливую. До знакомства с интересным французом, Элен была популярной пианисткой из Канады. Но даже такой успешный брак не смог стать причиной отказа девушки от успешной и хорошо оплачиваемой работы. Она до сих пор дает концерты по всему миру и записывает диски.

Элен Мерье и Бернар Арно pinterest

Как вы смогли убедиться, для того чтобы заполучить в мужья богатого и роскошного мужчину, не обязательно изобиловать привлекательными внешними данными. Женщина с самой простой и привычной наружностью может стать супругой толстосума, если будет иметь в запасе несколько козырей. Для кого-то это милосердие и честность, а для кого-то нестандартное мышление и креатив. Если вы все еще находитесь в поисках идеального мужчины с миллиардным счетом в банке, то не спешите бежать к пластическим хирургам, чтобы довести свою внешность до совершенства. Вы вполне способны завлечь состоятельного мужчину тем “багажом”, которым обладаете. Поверьте, если вам суждено стать женой состоятельного и влиятельного мужчины, то на пути судьбы не могут стать ни ваши веснушки, ни лишние сантиметры на талии, ни даже удручающе короткие ноги.

Раннее мы писали о моделях, которые начали или продолжают свою карьеру даже после 50 лет.

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