Образ дешевки: ТОП-7 бьюти-деталей, которые делают вас проще

Лишний бронзер, слишком яркий контур губ - какие еще детали нужно поскорее убрать из вашего мейк-ап обихода?

В борьбе за роскошную внешность женщины готовы жертвовать не только огромными деньгами, но также и собственным здравым рассудком. Порой дамы настолько разгоняются в своем бьюти-забеге, что остановиться бывает очень тяжело. И тогда в ход идут все известные средства, которые могут подарить им вожделенную красоту. Мы понимаем, насколько хочется всегда выглядеть круто, модно, чувствовать, что вы действительно “в тренде”, но применять сразу все возможные бьюти-решения, мы бы критически не рекомендовали. Если ваше преображение не удастся, то вы можете стать натуральным посмешищем. Более того в противном случае вам легко удастся заполучить титул главный дешевки сезона. Ivona искренне переживает, чтобы ее читательницы вдруг не попали под волну всеобщего неодобрения, поэтому представляет ТОП-7 главных бьюти-ошибок, которые могут стоить вам слишком дорого.

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Много бронзера

Слава Богу, что загар уже давно не в моде, а особенно искусственный. Не будем повторяться о том, какой вред наносили вашему организму походы в солярий - это общеизвестная истина. Однако, и обилие бронзера на вашем лице тоже интерпретируется как моветон. Выглядит в большинстве случаев он слишком нарочито и по-колхозному. Вы ведь не хотите, чтобы все вокруг решили, что вы все лето работали на баштане? Слишком много бронзирующих средств на лице указывает именно на это. Поверьте, никто даже не засомневается, что большую часть года вы проводите под Херсоном, а не в Марокко.

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Неаккуратный контур

Именно так выглядят продавщицы на вещевых и продуктовых рынках всех городов нашей страны и ближнего СНГ. У несчастных женщин, видимо, просто не хватает времени нанести контур ровно, а выглядеть ярко в условиях повышенной конкуренции все равно ведь нужно. Уверены, с утра вы пребываете в меньшей спешке, поэтому можете уделить лишние 10 минут нанесению равномерного очертания губ. Если ваши руки просто не предназначены для подобного макияжа, то лучше заменить помаду на блеск. Эффект не менее стильный, а риск опозориться куда меньший.

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Заброшенные брови

Времена Леонардо Да Винчи давно минули, поэтому не забываем акцентировать внимание на бровях. Мы не говорим о том, что нужно прорисовывать волоски, чтобы создавалось впечатление будто, вы прошлись по них фломастером. Однако, и забывать подчеркивать их нельзя. Помните о том, что именно брови создают каркас вашего лица, являясь чуть ли не самой акцентной деталью бьюти-образа. Незаконченный макияж в любом случае добавит вам +100 баллов к званию неухоженной дешевки.

Какой макияж делает образ проще pinterest

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Копна а-ля Грейнджер

Если вы знаете, что ваши волосы очень тяжело поддаются укладке, постоянно пушатся и так и норовят распуститься из любой укладки, то это еще не повод вовсе забывать о важности красивой прически. Распущенные пряди - не вариант в случае, если у вас пушащиеся и пористые волосы. Немного правильного ухода, лаконичная укладка и вот ваш образ уже не выглядит так печально и дешево.

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Ugly-резинка

Если уж вы так сильно постарались сделать идеальный макияж, принарядиться так, будто вы идете по меньшей мере на Неделю моды в Киеве, то стоит подумать и о венчающей детали вашего образа. Не нужно недооценивать силу аксессуаров, а особенно плохих и откровенно дешевых. Простенькая резинка для волос (такую мы бы даже дома не стали носить) способна свести на нет все ваши бьюти- и фэшн-старания. Благо, что в 2020 году дизайнеры предлагают массу стильных альтернатив. Ободки, платки и заколки - вам точно будет из чего выбрать.

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Маникюр “дорого-богато”

Уверены, вы замечали, что многие женщины, которые абсолютно ничего из себя не представляют, обожают делать максимально расписной маникюр. Так и хочется спросить: к чему весь этот фарс? Особенно дешево и смешно смотрится женщина с “роскошными” золотистыми или трагично бордовыми ногтями-стилетами с кучей кристаллов и бусин в виде декора, на которой надета простенькая водолазка, закошлатенное пальто и старомодные сапожки на танкетке.

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Накладные ресницы

Хлопай ресницам и взлетай! Если это про вас, то смешим вас огорчить: подобная бьюти-деталь может легко сделать ваш образ максимально дешевым и простым. Чувство меры и золотой середины еще никто не отменял, поэтому не обольщайтесь гламурными накладными ресницами. В большинстве случаев они выглядят очень искусственно и слишком вульгарно - к чему вам подобные эпитеты?

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Уверены, многие женщины до сих пор пользуются хотя бы несколькими средствами, которые мы определили как те, что даруют вам мгновенное удешевление образа. Избавиться от них гораздо проще, чем кажется, ведь в 2020 году уже нечего пенять, что бьюти-индустрия недостаточно развита. Если вам тяжело рисовать ровный контур, то воспользуйтесь ультрамодными блесками, которые не потребуют от вас наличия “твердой руки”. Бронзеры вообще стоит забыть, как страшный сон и оставить на полке воспоминаний рядом с перманентными походами в солярий. Для того, чтобы выглядеть всегда модно, элегантно и по-настоящему красиво (вне зависимости от ваших природных данных), достаточно избавиться от средств и техник, которые удешевляют ваш образ. Ведь, по сути, даже модные и не всегда удачные эксперименты выглядят не так жалко, как “рыночные” бьюти-луки.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-5 оттенков помад будут в тренде зимой 2020.

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