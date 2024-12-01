Поцелуй на вылет: ТОП-5 самых модных помад на зиму 2020
Многие женщины зимой забывают о том, что они имеют право быть красивыми и роскошными, поэтому пренебрегают полноценным макияжем, ограничиваясь максимум тушью. Низкие температуры или неприятный дождь со снегом - еще не повод превращаться из ухоженной дамы в неприметную серую личность. Любая уважающая себя женщина должна помнить о том, что внешний вид и его эстетические характеристики всегда первыми выходят на всеобщее обозрение. Если вы хотите всего лишь с помощью одного штриха сделать свой образ запоминающимся, то вам обязательно нужно воспользоваться преимуществами яркой помады. Хороший тон, слегка подкрашенные глаза и акцентные губы - идеальная формула привлекательности на каждый день. Но для того, чтобы “фокус” сработал, обязательно нужно выбирать помаду стильного оттенка, который и красота вашу подчеркнет, и расскажет все о вашем стремление всегда быть в тренде. Ivona решила вам помочь сориентироваться в разнообразии цветов и выбрала ТОП-5 главных тонов, которые зимой 2020 будет смотреться наиболее выигрышно и актуально.
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- Винный
Сколько бы профессионалы не спорили и не выдумали новые трендов, а винная помада как была, так и остается одной из самых любимых для женщин разной возрастной категории. Вот только в этом и заключается ее основная опасность: дамам за 35 лучше быть аккуратнее с оттенком, который может ненароком подчеркнуть возрастные изменения на их лица. Если же вы все еще находитесь в выигрышной возрастной категории, то зимой 2020 может смело носить винную помаду. Матовость несколько отходит на второй план, поэтому рекомендуем выбирать глянцевую структуру, которая, кстати, может выигрышно смотреться и на женщинах 35+.
- Сливовый
На премьере фильма “Маленькие женщины” никто не мог оторвать глаз от британской актрисы Эммы Уотсон. Успешный пример, как грамотно выбранный бьюти-образ может спасти неудачный лук. Даже на ее достаточно тонких губах сливовый оттенок помады выглядел очень гармонично, подчеркивая ее аристократичную красоту. Миксовать такой смелый тон нужно обязательно с минималистичным макияжем. Берите пример с Эммы и делайте ставку исключительно на чувственные и драматичные губы. Глаза можете слегка подчеркнуть тушью, но в основном придерживайтесь лаконизма в бьюти-самовыражении.
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- Розовый
Абсолютно универсальный оттенок, который не только находится на пике популярности зимой 2020, но и который сможет немного подкорректировать ваше “возрастное” лицо. Для достижения наилучшего эффекта мы бы рекомендовали воспользоваться кораллово-розовым или даже лососевым оттенками - так вы с легкостью сотрете несколько лет с вашего бьюти-образа. Более того, именно розовый цвет помады мужчины находят наиболее приемлемым для дневного мейка. Если вы все еще прислушиваетесь к мнению противоположного пола, то с подобным оттенком вам даже не придется идти на нежелательные компромиссы.
- Влажный эффект
Как вы уже поняли, зимой 2020 мы стараемся отходить от матовых текстур, которые порядком надоели за последние несколько лет. И как же не прибегнуть к лучшей альтернативе монохромности - глянцевому блеску. Вот только не стоит вспоминать свои “гламурные” бьюти-образы из 00-х - перламутр как был, так и остается в модной опале. А вот сверкающие текстуры прозрачных блесков для губ будут как нельзя кстати в сложившейся ситуации. Более того, именно подобный оттенок позволит вам поэкспериментировать с глазами. Под такую помаду подойдут хоть разноцветные стрелки, хоть любимые вами смоки-айс, хоть классические “кошачьи глазки”.
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- Коричнево-красный
Еще один модный зимой 2020 оттенок, который многих смущает из-за своих возрастных характеристик. Действительно, коричневый тон, который так любят дамы в возрасте, может, наоборот, усилить старушечьи эффект вашего лука. Да и выглядит такая помада не слишком современно и сексуально. Именно поэтому визажисты придумали уникальный выход из ситуации. Для того, чтобы коричневый тон создавал лишь нежные вкрапления цвета, его необходимо соединять с красным. В итоге у вас должен получится терракот, который и выглядеть будет очень необычно, и нисколько не добавит вам возраста.
Уверены, вы и сами не раз замечали, насколько преображается ваше лицо лишь при одном прикосновении помады. Даже в том случае, если на вас нет ничего кроме качественной базы, декоративная косметика для губ способна разыграть и разбавить ваш образ яркими штрихами. А впрочем, для того чтобы всегда быть на высоте, ничего кроме яркой и подходящей под именно ваш типаж помады и не нужно. Если вы не слишком гордитесь вашей чувственной частью лица, то всегда можно подкорректировать ее недостатки. Если же ваши губы - главное оружие соблазнения, то грамотно выбранная помада лишь ускорит процесс завоевания очередного несчастного объекта вашей страсти.
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