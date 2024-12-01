Поцелуй на вылет: ТОП-5 самых модных помад на зиму 2020

Какие оттенки смогут увеличить ваши шансы стать самой красивой в холодную пору.

Многие женщины зимой забывают о том, что они имеют право быть красивыми и роскошными, поэтому пренебрегают полноценным макияжем, ограничиваясь максимум тушью. Низкие температуры или неприятный дождь со снегом - еще не повод превращаться из ухоженной дамы в неприметную серую личность. Любая уважающая себя женщина должна помнить о том, что внешний вид и его эстетические характеристики всегда первыми выходят на всеобщее обозрение. Если вы хотите всего лишь с помощью одного штриха сделать свой образ запоминающимся, то вам обязательно нужно воспользоваться преимуществами яркой помады. Хороший тон, слегка подкрашенные глаза и акцентные губы - идеальная формула привлекательности на каждый день. Но для того, чтобы “фокус” сработал, обязательно нужно выбирать помаду стильного оттенка, который и красота вашу подчеркнет, и расскажет все о вашем стремление всегда быть в тренде. Ivona решила вам помочь сориентироваться в разнообразии цветов и выбрала ТОП-5 главных тонов, которые зимой 2020 будет смотреться наиболее выигрышно и актуально.

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Винный

Сколько бы профессионалы не спорили и не выдумали новые трендов, а винная помада как была, так и остается одной из самых любимых для женщин разной возрастной категории. Вот только в этом и заключается ее основная опасность: дамам за 35 лучше быть аккуратнее с оттенком, который может ненароком подчеркнуть возрастные изменения на их лица. Если же вы все еще находитесь в выигрышной возрастной категории, то зимой 2020 может смело носить винную помаду. Матовость несколько отходит на второй план, поэтому рекомендуем выбирать глянцевую структуру, которая, кстати, может выигрышно смотреться и на женщинах 35+.

Самые модные цвета помад на зиму 2020 pinterest

Сливовый

На премьере фильма “Маленькие женщины” никто не мог оторвать глаз от британской актрисы Эммы Уотсон. Успешный пример, как грамотно выбранный бьюти-образ может спасти неудачный лук. Даже на ее достаточно тонких губах сливовый оттенок помады выглядел очень гармонично, подчеркивая ее аристократичную красоту. Миксовать такой смелый тон нужно обязательно с минималистичным макияжем. Берите пример с Эммы и делайте ставку исключительно на чувственные и драматичные губы. Глаза можете слегка подчеркнуть тушью, но в основном придерживайтесь лаконизма в бьюти-самовыражении.

Самые модные цвета помад на зиму 2020 pinterest

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Розовый

Абсолютно универсальный оттенок, который не только находится на пике популярности зимой 2020, но и который сможет немного подкорректировать ваше “возрастное” лицо. Для достижения наилучшего эффекта мы бы рекомендовали воспользоваться кораллово-розовым или даже лососевым оттенками - так вы с легкостью сотрете несколько лет с вашего бьюти-образа. Более того, именно розовый цвет помады мужчины находят наиболее приемлемым для дневного мейка. Если вы все еще прислушиваетесь к мнению противоположного пола, то с подобным оттенком вам даже не придется идти на нежелательные компромиссы.

Самые модные цвета помад на зиму 2020 pinterest

Влажный эффект

Как вы уже поняли, зимой 2020 мы стараемся отходить от матовых текстур, которые порядком надоели за последние несколько лет. И как же не прибегнуть к лучшей альтернативе монохромности - глянцевому блеску. Вот только не стоит вспоминать свои “гламурные” бьюти-образы из 00-х - перламутр как был, так и остается в модной опале. А вот сверкающие текстуры прозрачных блесков для губ будут как нельзя кстати в сложившейся ситуации. Более того, именно подобный оттенок позволит вам поэкспериментировать с глазами. Под такую помаду подойдут хоть разноцветные стрелки, хоть любимые вами смоки-айс, хоть классические “кошачьи глазки”.

Самые модные цвета помад на зиму 2020 pinterest

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Коричнево-красный

Еще один модный зимой 2020 оттенок, который многих смущает из-за своих возрастных характеристик. Действительно, коричневый тон, который так любят дамы в возрасте, может, наоборот, усилить старушечьи эффект вашего лука. Да и выглядит такая помада не слишком современно и сексуально. Именно поэтому визажисты придумали уникальный выход из ситуации. Для того, чтобы коричневый тон создавал лишь нежные вкрапления цвета, его необходимо соединять с красным. В итоге у вас должен получится терракот, который и выглядеть будет очень необычно, и нисколько не добавит вам возраста.

Самые модные цвета помад на зиму 2020 pinterest

Уверены, вы и сами не раз замечали, насколько преображается ваше лицо лишь при одном прикосновении помады. Даже в том случае, если на вас нет ничего кроме качественной базы, декоративная косметика для губ способна разыграть и разбавить ваш образ яркими штрихами. А впрочем, для того чтобы всегда быть на высоте, ничего кроме яркой и подходящей под именно ваш типаж помады и не нужно. Если вы не слишком гордитесь вашей чувственной частью лица, то всегда можно подкорректировать ее недостатки. Если же ваши губы - главное оружие соблазнения, то грамотно выбранная помада лишь ускорит процесс завоевания очередного несчастного объекта вашей страсти.

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