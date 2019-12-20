“Топ-модель по-украински”: Смотреть онлайн 18 выпуск 3 сезона

Финальный эпизод, который наконец раскроет нам имя победительницы и главной музы проекта.

Вот и наступил момент, которого ждали все фанаты шоу “Топ-модель по-украински” - объявление победительницы сезона, которая получит шанс пополнить ряды действующих манекенщиц фэшн-индустрии. Финал - это всегда наиболее трепетный, волнующий и долгожданный выпуск, который может обернуться как крахом надежд, так и эйфорическим всплеском эмоций. В этом сезоне крайний эпизод окажется наиболее необычным, ведь бороться за многочисленные призы продолжают 3 девушки. В прошлом выпуске судьям так и не удалось выбрать одну конкурсантку, которая оказалась бы недостойна финального сражения, поэтому Мальвина, Наташа и Катя втроем попали в последний раунд шоу. В 18-ом выпуске кроме стандартного завершающего дефиле, конкурсанткам придется снять роскошное фэшн-видео, описывающее их путь на проекте. Ivona рассказывает, каким будет финальный эпизод шоу “Топ-модель по-украински” и делает собственные ставки на победительницу.

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Сказочная Турция продолжает захватывать умы оставшихся конкурсанток, поэтому финальный выпуск перед завершающим “выходом в свет” судьи проекта решили посвятить эксцентричной культуре восточной страны. Именно поэтому первое испытание Алла Костромичева и Соня Плакидюк решили провести в настоящем хаммаме - типичной турецкой бане. Девушки должны были прорекламировать нижнее белье одного из лучших местных дизайнеров в формате фэшн-съемки. В паре с роскошным парнем-моделью участницы должны были стать героинями короткого, но очень возбуждающего и сексуального ролика. Вот только это испытание стало настоящей проверкой на прочность не участниц, а членов жюри. Ни одна девушка не смогла справиться с поставленной задачей достойно, поэтому у судей даже закралось подозрение, а не ошиблись ли они с финальным составом конкурсанток.

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И как же здорово прошло второе испытание в стамбульском аквапарке, которое позволило большинству конкурсанток реабилитироваться после провала в хаммаме. Сделать привлекательную рекламу парка развлечений, позируя при этом на высоченных горках, оказалось гораздо проще, чем соблазнить привлекательного турка. Катя и Мальвина сражались не на жизнь, а на смерть за триумф в этом испытании, демонстрируя, что им под силу делать сногсшибательные снимки даже в атмосфере абсолютно страха и дискомфорта. Три эмоции должны были протранслировать девушки в течении трех этапов съемки. И хотя судьи первоначально сделали ставку на Мальвину, оказалось, что Тетю Мотю они рано списали со счетов. Именно Катя Куличенко сумела наиболее естественно отобразить состояния радости, сексуальности и неприступности, а потому получила заслуженный приз победительницы.

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И, конечно, ни один выпуск не обходится без классической фотосессии, которая в этот раз тоже была наполнена турецким духом. Девушки получили задание купить на стамбульском рынке несколько разновидностей типичных местных специй, которые в итоге стали реквизитом для съемки. Наташа не совсем удачно выбрала куркуму, которая совсем не подходит ее темпераменту, а вот “мятная” Катя не захотела делиться с подругой своими пряностями - на что не пойдешь ради победы? И несмотря на то, что Мальвине практически пришлось пожертвовать собственным зрением, чтобы сняться в облаке чили на фоне стамбульского заката, именно Тетя Мотя выиграла этот раунд.

Судьям было неимоверно тяжело определить худшую девушку, хотя выбор казался абсолютно очевидным. Наташа Масловская не справилась на отлично ни с одним испытанием, но жюри посчитали, что она просто не смогла проявить себя в атмосфере красочного и насыщенного Стамбула. Именно поэтому все три девушки отправились в Киев для финального сражения. В эту пятницу 27-го декабря нас ожидает долгожданное объявление победительницы шоу, которое, надеемся, пройдет не без сюрпризов. И хотя многим зрителям выбор судей кажется очевидным, мы все-таки продолжаем верить в то, что телевидение на то и создано, чтобы радовать простых фанатов неожиданным исходом любимых шоу.

Каждая из оставшихся девушек обладает практически всем набором качеств, необходимым для профессиональной топ-модели. Также у каждой есть свои недостатки, которые могут стать на их пути к победе. Судьям придется определить, что важнее типажная внешность, находчивость и непосредственность или холодный рассудок и не подающийся обсуждения профессионализм. Наташа воплощает в себе то, как должна выглядеть современная стильная манекенщица, но вот креативности и умения выражать свои чувства и эмоции ей явно недостает. Катя может стать разве что возрастной топ-моделью, да и с нервами у девушки не всегда все в порядке, так, впрочем, и с интеллектуальной наполненностью. Мальвина может гордиться своей нестандартной внешностью, но вот над фигурой ей нужно еще работать и работать. Нам же кажется, что победить должна девушка, которая в течении всего проекта показывала непрекращающийся рост и желание трудиться. А вы уже догадываетесь, кого мы имеем в виду?

Если вы не успели посмотреть 17 выпуск шоу “топ-модель по-украински”, то можете найти повтор шоу здесь.

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