Кудри, держитесь: ТОП-5 лайфхаков, как продлить жизнь локонам

Хитрости, которые помогут вам сохранить кудрявую красоту на голове как можно дольше.

Что бы не советовали профессиональные стилисты, не рекомендовали блогеры и не было написано на страницах самых авторитетных глянцевых журналов, в деле укладок женщины остаются невообразимо упрямы. Единственный вариант праздничной прически, который для многих кажется лучшим, беспроигрышным и самым стильным - локоны. Слегка растрепанные в калифорнийском стиле, голливудские волны или классические кудри - вариантов много, но суть укладки остается простой и односторонней. Мы не станем отговаривать вас от выбранной новогодней укладки, которая, кстати, с таким же успехом может стать свадебной, каждодневной или вариантом для ночного клуба, а лишь подскажем, как решить главный проблемный момент прически. Многих девушек при выборе локонов как главного украшения своей прелестной головки смущает тот факт, что в большинстве случаев накрученные пряди долго не держатся и то и норовят растрепаться. Именно поэтому Ivona предлагает ТОП-5 лайфхаков, которые помогут вам продлить жизнь новогодней или просто торжественной прически. Будьте уверены, локоны будут радоваться вас своим идеальным видом так долго, как вам того захочется.

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Пусть волосы остынут

Невероятно простой и действенный способ, который продлит жизнь вашей праздничной укладке. По классике накрутите прядь на плойку, подержите, чтобы волосы хорошо прогрелись, снимите локон двумя пальцами, а затем закрепите его невидимками. Именно подобным образом фиксируют кудри стилисты на грандиозных показах “Victoria’s Secret Fashion Show”. Для того, чтобы “выжать” максимум из этого способа, закрепленные “колечки” сбрызните лаком для дополнительной фиксации.

Как продлить жизнь локонам pinterest

Правильные средства

Гладкие волосы выглядят эстетически привлекательно, но из-за того, что они скользят и не цепляются друг за друга, могут возникнуть проблемы при создании локонов. Именно поэтому от природы прямые волосы редко можно накрутить, уложить в начес или прическу. Иногда даже простые резинки не хотят “сдерживать” напор подобной структуры волосков. Решение проблемы кажется очевидным: нужно изменить текстуру прядей. В этом вам могут помочь спреи с морской соленой водой, сухие шампуни, пасты и воск в аэрозоле. Они сделают ваши волосы более жесткими, что и позволит укладкам держаться намного дольше. Схема очень простая: сперва необходимо использовать на волосах термозащиту, а когда она высохнет, нанести одно из средств, распределить его по локонам и лишь потом начать процесс накручивания кудрей.

Как продлить жизнь локонам pinterest

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Не экономьте на инструментах

Кажется, что абсолютно все плойки одинаковые, но разница в цене может вылиться в то, что вы просто выбросите деньги на ветер. Жадный платит дважды, поэтому не удивляйтесь, что после покупки “бюджетного” приспособления, вам уже через некоторое время придется бежать за новой плойкой. Качественный стайлер для волос не может стоить дешевле 600 грн. К тому же он обязательно должен быть оснащен керамическим или турмалиновым покрытием и иметь несколько температурных режимов. Именно такая плойка равномернее всего прогревает волосы, что помогает локонам дольше держать форму.

Как продлить жизнь локонам pinterest

Диаметр плойки

Здесь все очень просто: если хотите объемные локоны в стиле “ангелов” Vicoria’s Secret - возьмите плойку с большим диаметром. Если же вы мечтаете сделать нечто подобное на химию из 80-х (мы бы этот вариант не рекомендовали тестировать) - воспользуйтесь стайлером с меньшим диаметром. Но и здесь есть несколько хитростей, которые помогут вам дольше наслаждаться видом идеальных кудрей. Если широкие пряди накрутить на маленькую плойку, то небрежные легкие волны будут держаться дольше.

Как продлить жизнь локонам pinterest

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Способ вредный

Предупреждаем сразу: подобный вариант создания локонов можно использовать редко, но метко. Именно он является наиболее эффективным, но впадать в крайность критически не рекомендуем. Для того, чтобы создать идеальные локоны, которые продержаться максимально долго, вам понадобится плойка, фольга, утюжок и термозащита. Накрутите волосы на плойку, сформируйте “колечко”, заверните его в фольгу и зажмите конвертик утюжком - запечатайте волосы секунд на 10-15. Дождитесь пока фольга остынет, а затем сформируйте прическу и сбрызните ее лаком.

Как продлить жизнь локонам pinterest

Абсолютно все из перечисленных секретов укладки работают, а потому вам не нужно переживать о том, что в новогоднюю ночь ваши локоны распадутся и всем откроется неприглядная правда о вашем естественном состоянии волос. Не важно, какой именно стиль укладки вы выберете, если будете уверены, что пряди смогут прослужить вам всю ночь. Поверьте, ни бешенные танцы, ни объятья, ни ветер не способны разрушить вашу “конструкцию” на голове. Впрочем, мы бы все-таки рекомендовали вам не делать дом на голове, а облагородить свой образ минималистичными и рафинированными классическими локонами.

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