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Вейкборд и музей авиации: как интересно провести время в Полтаве

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Стоит взять на заметку.
Вейкборд и музей авиации: как интересно провести время в Полтаве
Вейкборд и музей авиации: как интересно провести время в Полтаве
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Ведущий тревел-реалити «У кого більше?» (Новый канал) Максим Узол – заядлый путешественник. Интересные факты он может рассказать не только о Мадагаскаре, Испании или Индонезии, но и о родной Полтаве

Совсем скоро можно будет свободно передвигаться внутри Украины на поездах, а это значит, что пришло время лучше изучить родную страну.

Вейкборд и музей авиации: как интересно провести время в Полтаве
Вейкборд и музей авиации: как интересно провести время в Полтаве
пресс-служба

Музей на аэродроме

– Есть два места, которые надо обязательно посетить, когда будете в Полтаве, – говорит Макс. – Абсолютно разные, но очень крутые. Первое, как ни странно, музей. Но он находится на аэродроме! И на территории военной части. Это музей дальней и стратегической авиации. Там стоят уникальные бомбардировщики, которые за один полет могли превратить планету в пепел. Они переносили ядерные боеголовки. Эти самолеты должны были порезать на металл, но чудом сохранили. Среди остальных есть также самый мощный в мире сверхзвуковой боевой самолет ТУ-160. Моща!

По словам ведущего, самолетов в музее несколько, и можно даже залезть в кабину пилота. Рядом с ними лежат ракеты и бомбы впечатляющих размеров.

Вейкборд и музей авиации: как интересно провести время в Полтаве
Вейкборд и музей авиации: как интересно провести время в Полтаве
пресс-служба

Вейкборд-станция

Вторая точка – для любителей природы и адреналина – вейкборд-станция. Находится она под Полтавой.

 – Я долго не верил, что у нас есть такое место, пока сам туда не попал, это кайф! – восхищается Макс. – Полноценная вейкборд-станция. Там есть шикарный пруд, на котором, держась за канатный трос, можно погонять по воде на доске. Есть трамплины, милый деревянный пирс, пляж, бар, кафешка, чтобы перекусить полтавскими галушками. А еще можно погонять на сапах и скейтбордах.

Ведущий также уточнил, что возле станции часто проводят различные вечеринки с DJ и соревнования. На территории можно поселиться в палатке.

– Я был там в прошлом году, и меня так жаба давила! – признается Узол. – Ведь из-за травм, которые получил в Таиланде на съемках, не смог прокатиться. Только слюнки пускал (смеется).

Ранее мы писали о самых экзотических странах мира. 

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Теги: Полтава
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