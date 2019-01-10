Уилл Смит станцевал в Париже под трек Канье Уэста: видео

Голливудский актер Уилл Смит порадовал поклонников забавной выходкой в Париже.

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Известный голливудский актер Уилл Смит, который недавно предстал в ярком образе Джинна из нового фильма "Алладин", покорил своих фанатов зажигательным танцем в Париже. Забавное видео Смит опубликовал в Instagram.

В ролике звезда "Людей в черном" станцевал вместе с роботом на фоне Эйфелевой башни под песню известных рэперов Jay-Z & Kanye West.



Я в Париже сейчас. Нашел крышу с хорошим видом. Я не мог быть в Париже и не...", – сказал голливудский актер в начале видео.



Напомним, что ранее сын Уилла Смита назвал известного рэпера своим бойфрендом.