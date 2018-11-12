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Сын Уилла Смита назвал известного рэпера своим бойфрендом: видео

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Сын голливудского актера Уилла Смита сделал неожиданное публичное признание: узнай подробности.
Сын Уилла Смита назвал известного рэпера своим бойфрендом
Сын Уилла Смита назвал известного рэпера своим бойфрендом
Getty Images

20-летний сын голливудского актера Уилла Смита Джейден публичн признался в любви известному рэперу Tyler, The Creator (настоящее имя - Тайлер Грегори Оконма).

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Как передает The Daily Mail, неоднозначное заявление молодой дизайнер и певец сделал в воскресенье, 11 ноября. Во время концерта рэпера Джейден вышел на сцену и толкнул речь о том, что не только восхищается творчеством Tyler, The Creator, но и является его бойфрендом:

Я хочу сказать, что Тайлер - лучший друг в мире. Я его очень люблю. А еще хочу в кое-чем признаться. Тайлер не хочет это афишировать, но он - мой бойфренд. Это правда!

В сети уже появилось видео этого заявления, на котором видно, что Смит очень нервничал и использовал нецензурную лексику:


Пока что сам Tyler, The Creator не прокомментировал заявление сына Уилла Смита, а во время его спича просто стоял и улыбался. 

Пока что не понятно, правдивое ли заявление Джейдена. Возможно, сын Уилла Смита и Tyler, The Creator просто решили пошутить, так как являются хорошими друзьями.

Напомним, британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о волшебнике Гарри Поттере, сильно постарел. Как сейчас выглядит артист, смотри здесь.

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Теги: Уилл Смит, Tyler The Creator, Джейден Смит, новости, шоу-биз, видео
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