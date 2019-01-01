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"Лучший из врагов": опубликован трейлер фильма о расовой дискриминации

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Фильм, основанный на реальных событиях, повествует историю активистки Энн Этвотер, которая боролась за гражданские права в Северной Каролине в 70-х.
"Лучший из врагов": опубликован трейлер фильма о расовой дискриминации
© Кадр из трейлера
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  • Опубликован трейлер фильма "Лучший из врагов"
"Лучший из врагов": опубликован трейлер фильма о расовой дискриминации
Опубликован трейлер фильма "Лучший из врагов"
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Компания STX Entertainment опубликовала первый трейлер фильма “Лучший из врагов“ (“The Best of Enemies“), который выйдет на большие экраны в апреле 2019 года. Картина расскажет о реальной истории Энн Этвотер, которой, в борьбе за гражданские права, пришлось противостоять лидеру местного “Ку-клукс-клана“.

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Главные роли в драме исполнили Тараджи Хенсон (“Скрытые фигуры“) и Сэм Рокуэлл (“Три билборда на границе Эббинга, Миссури“). 

STX Entertainment

В основу сценария фильма “Лучший из врагов“ легла одноименная книга независимого писателя Оша Грей Дэвидсон, которую адаптировал Робин Бисселл. 

Напомним, что ранее появился расширенный трейлер фильма “Аквамен“ с Джейсоном Момоа.

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Теги: кино, трейлер, лучший из врагов, Сэм Рокуэлл, тараджи хенсон
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