Это интересно: как снимался клип группы KAZKA "Плакала"
На YouTube-канале группы KAZKA появилось видео со съемок клипа на песню "Плакала".
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Популярный украинский коллектив KAZKA презентовал клип на песню “Плакала“, которая вошла в ТОП-20 мирового чарта Shazam. Видео, где показано, как проходил съемочный процесс, музыканты на днях опубликовали в YouTube.
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Кроме этого, KAZKA поделились несколькими интересными фактами:
- в клипе участвовали участницы конкурса #KAZKAплакала на лучший кавер
- во время съемок каждая девушка делилась собственной историей
- мужской части группы - Диме и Никите было запрещено находиться на съемочной площадке
- в клипе снимались женщины в возрасте от 5 до 73 лет.
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