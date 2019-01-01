111 лет со дня рождения Акиры Куросавы: человек гений, когда мечтает

23 марта исполнилось 111 лет со дня рождения Акиры Куросавы, известного японского кинорежиссера, сценариста, продюсера, классика мирового кино.

Его фильмами вдохновлялись Фрэнсис Форд Коппола, Брайан Де Пальма, Джордж Лукас. Собрали несколько интересных цитат режиссера, чья кинематографическая манера больше повлияла не на японских, но на европейских и американских кинематографистов.

Акира Куросава родился в семье потомственного самурая и был самым младшим из восьми детей у Исаму и Симы Куросавы. В раннем детстве он увлекался искусством.

Семья Акиры Курасавы biografii.net

Результатом его достижений в живописи была написанная им картина «Сэйбуцу», принятая на выставку «Ника-тэн» в 1928 году, ему было 18 лет. Не сумев поступить в колледж, Куросава решил заняться кино и начал работать ассистентом режиссёра Кадзиро Ямамото.

Чтобы найти реальность, каждый должен искать свою собственную вселенную, искать детали, которые вносят вклад в эту реальность, которую человек ощущает под поверхностью вещей. Быть художником - значит искать, находить и смотреть на эти реальности. Быть художником - значит никогда не отводить взгляд.

Куросава не считал себя одаренным, потому всю жизнь старался делать хорошо то, что получается. Об этом он пишет в своей книге «Жабий жир. Что-то вроде автобиографии».

Молодой Куросава biografii.net

Я не особенный человек, я не особенно силен, я не особо одарен. Я просто не люблю показывать свою слабость и терпеть не могу проигрывать, поэтому я человек, который очень старается. Это все, что мне нужно.

Фильм «Жить» до сих пор остаётся одним из лучших драматических кинолент в истории. Вдохновленный новеллой Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» Куросава рассказывает историю неизлечимо больного токийского бюрократа, ищущего новый смысл жизни. В фильме исследуются темы, которые и сегодня не потеряли своей актуальности, например: неэффективность бюрократии, ценность жизни, попытка оставить что-то стоящее после себя.

Кадр из фильма Акиры Куросавы "Жить" www.kinovoid.com

«Как трагично, что человек не может понять, насколько прекрасна жизнь, пока не встретится лицом к лицу со смертью». - х\ф Жить

А в марте 1990года, за 8 лет до смерти, Куросава получил своего «персонального» «Оскара» - Почётную награду Американской Киноакадемии «за достижения, вдохновившие, приведшие в восторг и обогатившие кинематографистов во всем мире».

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