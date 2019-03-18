Лине Костенко – 91: интересные факты и яркие цитаты

Интересные факты и лучшие цитаты гениальной Лины Костенко.

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Сегодня, 19 марта, свой день рождения отмечает украинская поэтесса, писательница Лина Костенко. Ivona решила вспомнить интересные и малоизвестные факты из биографии легендарной диссидентки и невероятно талантливой украинки.

Интересные факты о Лине Костенко

В советские времена Лина Костенко принимала активное участие в диссидентском движении. За это ее надолго исключили из литературного процесса. В 1963 году запретили издавать книгу стихов “Звездный интеграл“, а книгу “Княжья гора“ сняли с верстки. В 1968 году Костенко написала письма в защиту Вячеслава Чорновила в ответ на клевету на него в газете “Литературная Украина“. После этого имя поэтессы в советской прессе долгие годы не упоминалось.

В 1987 году Костенко издала роман в стихах “Маруся Чурай“, за который была удостоена Шевченковской премии. В 2010-м, после почти двадцатилетнего перерыва, писательница презентовала своим читателям и поклонникам прозаическую книгу “Записки украинского самашедшего“.

Лина Костенко отказалась от звания Героя Украины и “Золотой писатель Украины“ - “политической бижутерии не ношу“. Поэтесса, что просто делает свое дело, поскольку призвание писателя - писать. А 17 марта 2021 года Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал идею номинировать великую украинскую поэтессу Лину Костенку на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году.

Несколько лет назад писательница присоединилась к гуманитарной акции “Второй фронт АТО“.

В 1963 году она совместно с Аркадием Добровольским написала сценарий к фильму “Проверьте свои часы“. Лента рассказывала об украинских поэтах, погибших во время Второй мировой войны. Фильм сняли в 1964 году, но на экраны он так и не вышел. Окончательный вариант “Кто вернется - долюбит“ был так изменен, что Костенко отказалась от авторства сценария.

В 2005 году Лина Костенко принимала участие в экспедициях в Чернобыльскую зону. Она активна работала наравне с остальными учителями, спасая артефакты

Дочь Лины Костенко Оксана Пахлевская тоже стала писательницей, она живет с матерью в Киеве. А сын поэтессы работает программистом в Штатах. Внучка же Костенко Ярослава-Франческа Барбьери изучала философию в Римском университете “Ла Сапьенца“, где ее мама заведует кафедрой украинистики.

Лина Костенко имеет немало регалий, хотя они для нее ничего не значат. Она - почетный доктор Черновицкого национального университета (2002); лауреат Государственной премии им. Т.Шевченко (1987, за роман “Маруся Чурай“ и сборник “Неповторимость“) лауреат Международной литературно-художественной премии им. О. Телиги (2000). Также она была награждена Почетным знаком отличия Президента Украины (1992) и Орденом князя Ярослава Мудрого V степени в марте 2000 года.

Известные цитаты Лины Костенко

Я скорше дуба вріжу, ніж мене поставлять на коліна.

І що цікаво – серце у колібрі майже втричі більше, ніж шлунок. От якби так у людей.

Так, держава – це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава – це він, то досі у нас вже була б достойна держава.

Шкода, що в жінках так швидко вмирає Ассоль.

Виховуючи свою дитину, ти виховуєш себе.

Музика – це мова почуттів.

Люди, як правило, бачать світ у діапазоні своїх проблем.

Взагалі мені здається, все наше життя – це чекання найгіршого і надія на краще.

Мужчина формується не тоді, коли затуляється щитом, а тоді, коли піднімає меч.

Троянда – як кохання, може завдати болю, якщо не вмієш її узяти.

Ми ушкоджене покоління. Ще від предків щось узяли, а нащадкам вже не маємо що передати.

Розніжені й розбещені індивідууми формуються тоді, коли в їхньому житті домінує єдина радість — радість споживання.

Жінка втрачає на інтелекті, лише коли закохана. Так що бажано стабільно підтримувати в ній цей стан.

Жінка – як музика, її можна любити навіть не дуже розуміючи.

Звичайно ж, Гоголь – це російський письменник, але це – український геній

Огидна річ – наша терплячість. Наша звичка відмовляти собі у всьому. Так все може відмовитися від нас.

Кожному поколінню сняться свої кошмари.

Пристрасть – це натхнення тіла, а кохання – це натхнення душі. Любов як функції геніталій залишмо приматам. Мені потрібен космос її очей.

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