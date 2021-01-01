Уже не секрет: СМИ узнали имя бойфренда рэперши Alyona Alyona

C кем встречается украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona.

В конце июня популярная украинская певица Alyona Alyona отметила 30-летие и сделала откровенное признание: она влюблена и съезжается со своим новым бойфрендом.

«В предыдущих отношениях сожительство происходило в Барышевке на моей территории. А теперь я переехать к нему. Там не будет хватать места для всего. Надо что-то думать... куда что девать. И одежду со съемок надо сплавить, и обувь. В целом получается, что нюансов много. Он хочет собачку, а я люблю кошек, меня вечно нет дома, а он работает дома», - прокомментировала артистка перемены в личной жизни.

Бойфренд Alyona Alyona Скриншот из видео

Несмотря на публичное заявление, Алена тщательно скрывает любимого мужчину. Не называет его имя и не публикует фото, где бы было видно лицо возлюбленного. Лишь раз в интервью обмолвилась, что ее избранник - интернет-персона и он не хочет спекулировать славой девушки.

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Однако, папарацци программы «Викриття» на днях застукали влюбленную парочку на Печерске. На кадрах видно, как Alyona Alyona обняла белокурого парня, после чего они вместе сели в такси.

Журналистам удалось выяснить, что таинственный бойфренд рэперши – это тик-токер и начинающий рэпер с ником Йоксден, который выкладывает в Сеть провокационные вирусные ролики. В повседневной жизни парня родом из Днепра зовут Денис, он работает в компании одного из интернет-провайдеров.

С кем встречается Alyona Alyona Скриншот из видео

Денис оказался совсем не ревнивым и не запрещает любимой демонстрировать в сети ню-фотографии. Поэтому Алена продолжает демонстрировать обнаженное тело на радость фанатам в откровенных фотосессиях.

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