Актеры, которые стали заложниками одной роли

Узнайте, каких актеров «преследует» роль, которая сделала их известными.

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Предлагаем вам ознакомиться со списком звезд, которым посчастливилось получить главные роли в культовых фильмах или сериалах.

Роли, которые они получили, сделали их богатыми, но в какой-то мере несчастными. К сожалению, эти любимцы зрителей стали пленниками своих ролей. Многие даже не знают их настоящие имена.

Дженсен Эклс и Джаред Падалеки, сериал “Сверхъявственное“

Этих двух “братьев по экрану“ объединила не только совместная работа на экране, но и слава, которая обрушилась на их плечи после премьеры сериала “Сверхъестественное“. Они отсняли 15 сезонов, и в прошлом году объявили о завершении сериала. Актеры известны как Дин и Сэм Винчестеры – братья, которые очищают мир от монстров. Эти роли стали самыми яркими в их карьере, и будет достаточно сложно “переплюнуть“ такую популярность.

Дженсен Эклс и Джаред Падалеки Getty Images

Руперт Гринт, Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф, серия фильмов о Гарри Поттере

Этих трех главных героев фильмов о Гарри Поттере знает каждый человек. Роли, которые им достались, сделали их самими узнаваемыми детьми-актерами. На фильмах о Поттере звезды заработали целое состояние. Но присутствует и другая сторона медали. Из-за главной роли Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, страдал от депрессии и лечился от алкогольной зависимости. Легче резкую популярность перенесли “экранные друзья Поттера“, это Эмма Уотсон, которая сыграла Гермиону Грейнджер и Руперт Гринт, которому досталась роль Рона Уизли. Эту троицу мечтают увидеть в продолжении серии фильмов о Гарри Поттере, но не все хотят дальше сниматься.

Руперт Гринт, Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф instagram.com/harrypotterfilm

Сара Джессика Паркер, сериал “Секс в большом городе“

Кэрри Бредшоу – одна из самых любимых героинь во всем мире. Сара Джессика Паркер сыграла эту роль и безумно в любилась в свою героиню. Актриса отдалась работе на все 100%, о чем позже пожалела. Звезду сложно представить в другой роли и многие режиссеры не зовут Паркер сниматься в их фильмах.

Сара Джессика Паркер Getty Images

Кристен Стюарт, серия фильмов «Сумерки»

Премьера первой части фильма “Сумерки“ состоялась в 2008 году. Главную героиню по имени Бэлла сыграла американская актриса Кристен Сьюарт. Эта роль принесла девушке нереальную популярность. Фанаты мечтали быть на месте Бэллы и состоять в отношении с вампиром. Актриса снялась во многих успешных фильмах, но ее продолжают ассоциировать с неловкой Бэллой из подросткового кино.

Кристен Стюарт Getty Images

Дженнифер Энистон, сериал “Друзья“

Американская актриса Дженнифер Энистос сыграла главную роль в культовом сериале “Друзья“. После премьеры сериала на нее обрушилась сильная волна популярности, и все называли актрису именем ее героини - Рэйчел. Именно эта роль дала ей большой рывок в актерской карьере.

Дженнифер Энистон Getty Images

Роуэн Аткинсон, телесериал “Мистер Бин“

Мистер Бин – один из самых смешных персонажей в мире. Главную роль исполнил английский актер Роуэн Аткинсон. Сериал пользовался невероятной популярностью, а каждый эпизод собирал у экранов около 20 млн человек. Звезда снимался и в других фильмах, но популярность “Мистера Бина“ не дала ему возможности избавиться назойливого образа.

Роуэн Аткинсон Getty Images

Автор: Леся Сайко

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