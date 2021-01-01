Похоже, Алекс Родригес решил «отомстить» Дженнифер Лопес, сдружившись с бывшей девушкой Бена Аффлека.

Экс-бойфренд Джей Ло все чаще проводит время в компании бывшей Аффлека Getty Images

Уже около двух месяцев мировые СМИ и пользователи Сети не устают обсуждать разрыв певицы Дженнифер Лопес с бейсболистом Алексом Родригесом. Пока 51-летняя артистка наслаждается возобновлением любовных отношений с актером Беном Аффлеком, Родригесу приписывают все новые и новые романы.

Читай также: Сергей Притула рассекретил, что ему подарили дети на юбилей

Так, недавно папарацци сфотографировали спортсмена возле дома бывшей жены Тома Круза, актрисы Кэти Холмс. А теперь поговаривают, что Алекс все чаще общается с экс-возлюбленной Бена Аффлека, телепродюсером Линдси Шукус.

На выходных Родригес даже посетил закрытую вечеринку Линдси, которую она устроила в честь своего 41-летия. Представители бейсболиста уже прокомментировали слухи, назвав отношения Родригеса и Шукус «чисто платоническими».

«Там нет никакой романтики. Они дружат уже лет 15», - говорится в заявлении для издания Page Six.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: