Как две капли воды: Лили Джеймс в образе Памелы Андерсон
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Главные роли в сериале получили Лили Джеймс и Себастиан Стэн. Несмотря на то, что съемки начались совсем недавно, Лили Джеймс успела примерить образ Памелы Андерсон, и поделилась пикантными снимками в социальных сетях. На кадре знаменитость предстала в белом парике, кожаном топе со шнуровкой и кожаных брюках.
Неожиданное перевоплощение из милой девушки в секс-символ привело поклонников в настоящий восторг. Фолловеры признались, что сперва подумали, что звезда опубликовала на своей странице оригинальный снимок из 1990-х, и осыпали ее комплиментами:
«Это удивительная трансформация! Ты невероятная!»
«Теперь еще больше жду выхода первого эпизода! Королева!»
«У меня нет слов! Ты сумасшедшая!»
«Вау! Настоящий бриллиант!»
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