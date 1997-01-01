Как две капли воды: Лили Джеймс в образе Памелы Андерсон

Стартовали съемки мини-сериала «Пэм и Томми», посвященному бурному бурному роману актрисы Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли.

Лили Джеймс gettyimages.com

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Главные роли в сериале получили Лили Джеймс и Себастиан Стэн. Несмотря на то, что съемки начались совсем недавно, Лили Джеймс успела примерить образ Памелы Андерсон, и поделилась пикантными снимками в социальных сетях. На кадре знаменитость предстала в белом парике, кожаном топе со шнуровкой и кожаных брюках.

Неожиданное перевоплощение из милой девушки в секс-символ привело поклонников в настоящий восторг. Фолловеры признались, что сперва подумали, что звезда опубликовала на своей странице оригинальный снимок из 1990-х, и осыпали ее комплиментами:

«Это удивительная трансформация! Ты невероятная!» «Теперь еще больше жду выхода первого эпизода! Королева!» «У меня нет слов! Ты сумасшедшая!» «Вау! Настоящий бриллиант!»

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