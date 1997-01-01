Ольга Фреймут показала, как правильно сидеть на лавочке
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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где объяснила, как правильно сидеть. Знаменитость, сидя на лавочке, сперва продемонстрировала неправильный вариант, где видно подошву обуви, а затем элегантно опустила носок вниз.
Поучающий видеоролик звезда подписала так:
«Как правильно сидеть? Пятками на показ? Нет! Садитесь так, чтобы не было видно подошвы».
Поклонники принялись обсуждать совет Ольги: некоторые поблагодарили за рекомендацию, другие – посчитали такую позу неудобной, а третьи – заявили, что, сидеть, закинув ногу на ногу, неприлично.
«Кроме обычной этики, есть еще этика здоровья. “Нога за ногу“ – это вредно для позвоночника и поясницы, как минимум».
«Я вообще с больными коленями не могу так сидеть».
«Правильно сидеть – не закидывая ногу на ногу. Или что-то поменялось в этикете?»
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