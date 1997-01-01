Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ольга Фреймут показала, как правильно сидеть на лавочке

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала подписчикам, как правильно сидеть.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
instagram.com/freimutolia

Читай также: Кейт Хадсон показала свою моложавую 75-летнюю маму

Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где объяснила, как правильно сидеть. Знаменитость, сидя на лавочке, сперва продемонстрировала неправильный вариант, где видно подошву обуви, а затем элегантно опустила носок вниз.

Поучающий видеоролик звезда подписала так:

«Как правильно сидеть? Пятками на показ? Нет! Садитесь так, чтобы не было видно подошвы».

Поклонники принялись обсуждать совет Ольги: некоторые поблагодарили за рекомендацию, другие – посчитали такую позу неудобной, а третьи – заявили, что, сидеть, закинув ногу на ногу, неприлично.

«Кроме обычной этики, есть еще этика здоровья. “Нога за ногу“ – это вредно для позвоночника и поясницы, как минимум».

«Я вообще с больными коленями не могу так сидеть».

«Правильно сидеть – не закидывая ногу на ногу. Или что-то поменялось в этикете?»

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ольга Фреймут, телеведущая, новости, видео, инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь