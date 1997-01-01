Ольга Фреймут показала, как правильно сидеть на лавочке

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала подписчикам, как правильно сидеть.

Ольга Фреймут instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где объяснила, как правильно сидеть. Знаменитость, сидя на лавочке, сперва продемонстрировала неправильный вариант, где видно подошву обуви, а затем элегантно опустила носок вниз.

Поучающий видеоролик звезда подписала так:

«Как правильно сидеть? Пятками на показ? Нет! Садитесь так, чтобы не было видно подошвы».

Поклонники принялись обсуждать совет Ольги: некоторые поблагодарили за рекомендацию, другие – посчитали такую позу неудобной, а третьи – заявили, что, сидеть, закинув ногу на ногу, неприлично.

«Кроме обычной этики, есть еще этика здоровья. “Нога за ногу“ – это вредно для позвоночника и поясницы, как минимум». «Я вообще с больными коленями не могу так сидеть». «Правильно сидеть – не закидывая ногу на ногу. Или что-то поменялось в этикете?»

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