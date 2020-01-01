"Вот это ягодицы!": 43-летняя Орейро распалила сеть горячими кадрами - видео

Дикий ангел Наталия Орейро записала очень горячее видео - актриса показала ягодицы и завела сеть.

Наталия Орейро показала слишком откровенное видео 18+ instagram.com/nataliaoreirosoy

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Всемирно известная актриса Наталия Орейро, которая прославилась благодаря аргентинским телесериалам, распалила сеть горячими видео. 43-летняя знаменитость "пошалила" в белье и сапогах-чулках и записала это на видео.

Горячий ролик появился в Инстаграм Орейро.

В кадре Наталия соблазнительно позирует, лежа на кожаном диване. Одета знаменитость в боди со звериным принтом и очень глубоким декольте. Дополняют горячий образ высокие сапоги до бедра.

Фолловеры оставили восторженные комментарии к посту:

Вот это попа, йо-майо

Настоящая красота 🤤🙂💕

Красиво😍!

Признаю себя виновным Здравствуйте, успокойтесь в спину

Приди и перезапусти мою жизнь ударом

Интересно, что думает Бенедетти. 🔥

Самая красивая женщина, - написали в сети.

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