"Вот это ягодицы!": 43-летняя Орейро распалила сеть горячими кадрами - видео
Дикий ангел Наталия Орейро записала очень горячее видео - актриса показала ягодицы и завела сеть.
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Всемирно известная актриса Наталия Орейро, которая прославилась благодаря аргентинским телесериалам, распалила сеть горячими видео. 43-летняя знаменитость "пошалила" в белье и сапогах-чулках и записала это на видео.
Горячий ролик появился в Инстаграм Орейро.
В кадре Наталия соблазнительно позирует, лежа на кожаном диване. Одета знаменитость в боди со звериным принтом и очень глубоким декольте. Дополняют горячий образ высокие сапоги до бедра.
Фолловеры оставили восторженные комментарии к посту:
- Вот это попа, йо-майо
- Настоящая красота 🤤🙂💕
- Красиво😍!
- Признаю себя виновным Здравствуйте, успокойтесь в спину
- Приди и перезапусти мою жизнь ударом
- Интересно, что думает Бенедетти. 🔥
- Самая красивая женщина, - написали в сети.
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