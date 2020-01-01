Как невеста: Самая красивая знаменитость планеты снялась в неожиданном образе
Читай также: Огромные уши и округлый животик: Санина показала, как выглядела во время беременности
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид показала эффектные кадры для журнала vogue. Девушка, которую британские пластические хирурги в 2019-м назвали самой красивой знаменитостью планеты, позировала в образе невесты.
Фото появилось в Инстаграм.
Белла в кадре примерила небанальный праздничный наряд - она позирует в розовом платье с корсетным асимметричным верхом. Юбка яркой одежды Беллы заканчивается градиентным переходом. Дополняет образ розоватая фата.
Приятно работать с такой командой. Я так много узнаю 🖤 @voguemagazine снято @christian_macdonald_studio в стиле самой королевы @tonnegood 🖤 волосы и макияж от двух людей, которых я восхищаюсь и обожаю, это две легенды @dickpageface @shayashual .. Спасибо, Анна 🖤, - подписала публикацию Белла.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Дмитрий Шепелев опубликовал редкое фото своего 7-летнего сына от Жанны Фриске
- Анита Луценко впервые за долгое время показала фото с мужем
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил