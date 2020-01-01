Как невеста: Самая красивая знаменитость планеты снялась в неожиданном образе

Модель Белла Хадид, которую пластические хирурги назвали самой красивой женщиной, выставила архивное фото для журнала.

Белла Хадид показала фото в образе невесты instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид показала эффектные кадры для журнала vogue. Девушка, которую британские пластические хирурги в 2019-м назвали самой красивой знаменитостью планеты, позировала в образе невесты.

Фото появилось в Инстаграм.

Белла в кадре примерила небанальный праздничный наряд - она позирует в розовом платье с корсетным асимметричным верхом. Юбка яркой одежды Беллы заканчивается градиентным переходом. Дополняет образ розоватая фата.

Приятно работать с такой командой. Я так много узнаю 🖤 @voguemagazine снято @christian_macdonald_studio в стиле самой королевы @tonnegood 🖤 волосы и макияж от двух людей, которых я восхищаюсь и обожаю, это две легенды @dickpageface @shayashual .. Спасибо, Анна 🖤, - подписала публикацию Белла.

Белла Хадид показала фото в образе невесты instagram.com/bellahadid

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