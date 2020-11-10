Подкопаева показала 14-летнюю дочь, которую назвала в честь кумы Ани Лорак

10 ноября старшей дочери Лилии Подкопаевой, которая является крестницей Ани Лорак, исполнилось 14 лет.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева рассказала подписчикам о семейном празднике. Сегодня, 10 ноября, ее старшая дочь Каролина Нагорная отмечает 14-й день рождения.

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Звездная мама посвятила имениннице трогательный пост в соцсети. Так, на своей странице в Instagram Лилия разместила фото подросшей Каролины. На снимке девочка в длинном сарафане белого цвета прыгает на фоне моря.

“Моя гордость и радость, моя вечная ценность, Каролина, поздравляю тебя с Днём Рождения! Помни, я всегда буду за тобой. Я всегда буду за тебя. LO❤️E“, - обратилась к дочери спортсменка.

Напомним, что старшая дочь Лилии Подкопаевой является крестницей Ани Лорак. Кроме того, девочка названа в честь певицы (настоящее имя Ани Лорак - Каролина Куек).

Ранее Подкопаева рассекретила, почему отказалась от няни для младшей дочери.

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