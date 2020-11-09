Певица Ани Лорак продемонстрировала, как вместе с танцорами готовится к выступлениям.

Ани Лорак в обтягивающих лосинах показала, как проходят ее репетиции instagram.com/anilorak/

Популярная украинская исполнительница Ани Лорак, которая сейчас строит карьеру в России, поделилась с поклонниками редкой публикацией. 42-летняя артистка решила продемонстрировать, как проходят ее репетиции.

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Так, на своей странице в Инстаграм Лорак показала, как создаются танцевальные постановки для ее концертных выступлений. Певица опубликовала черно-белое видео, где она вместе с танцорами двигается под трек “Твоей любимой“. В ролике знаменитость появилась в коротком черном топе с длинными рукавами и в черных обтягивающих лосинах.

“Делюсь с вами самым сокровенным! Вот так создаются танцевальные постановки. Музыка всегда даёт эмоцию, за которой мы следуем“, - подписала видео Ани Лорак.

Напомним, ранее Ани Лорак поразила стильным образом на фоне шикарного особняка.

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