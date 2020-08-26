Беременная Tarabarova в купальнике похвасталась отдыхом на яхте

Светлана Тарабарова вместе с мужем устроили романтическую прогулку по Днепру.

Украинская певица, бывшая солистка группы Real O Светлана Тарабарова (Tarabarova), которая сейчас находится на последних месяцах беременности, поделилась с поклонниками новыми фотографиями в купальнике.

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На своей странице в Инстаграм 30-летняя знаменитость опубликовала несколько романтических кадров со своим мужем Алексеем Бондарем. Снимки были сделаны во время прогулки пары по Днепру на яхте. На свежих фото Светлана позировала в сдельном красном купальнике, демонстрируя большой животик.

“Люблю коли ми разом на одній хвилі ❤️“, - подписала семейные снимки Тарабарова.

Напомним, ранее беременная Tarabarova снялась топлес в новой семейной фотосессии.

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