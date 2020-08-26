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Беременная Tarabarova в купальнике похвасталась отдыхом на яхте

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Светлана Тарабарова вместе с мужем устроили романтическую прогулку по Днепру.
Беременная Tarabarova в купальнике похвасталась отдыхом на яхте
Беременная Tarabarova в купальнике похвасталась отдыхом на яхте
instagram.com/tarabarova

Украинская певица, бывшая солистка группы Real O Светлана Тарабарова (Tarabarova), которая сейчас находится на последних месяцах беременности, поделилась с поклонниками новыми фотографиями в купальнике.

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На своей странице в Инстаграм 30-летняя знаменитость опубликовала несколько романтических кадров со своим мужем Алексеем Бондарем. Снимки были сделаны во время прогулки пары по Днепру на яхте. На свежих фото Светлана позировала в сдельном красном купальнике, демонстрируя большой животик. 

“Люблю коли ми разом на одній хвилі ❤️“, - подписала семейные снимки Тарабарова.

Напомним, ранее беременная Tarabarova снялась топлес в новой семейной фотосессии.

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Теги: TARABAROVA, Светлана Табарарова
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Источник: ivоna bigmir)net

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