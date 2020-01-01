Мальчик или девочка?: TARABAROVA рассекретила пол будущего ребенка
Украинская исполнительница, выпускница “Фабрики звезд 2“ и экс-солистка группы “REAL O“ Светлана Тарабарова (TARABAROVA) поделилась с поклонниками долгожданной новостью.
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На своей странице в Инстаграм 30-летняя артистка объявила пол будущего ребенка. Беременная звезда рассекретила, что скоро у ее сына Ивана появится сестра. Светлана призналась, что плакала от счастья, когда узнала, что у нее будет девочка.
Свой радостный пост Тарабарова сопроводила ярким кадром, где она запечатлена в длинном оранжевом платье и в белых кроссовках.
“Так! В нас буде ДІВЧИНКА 👧🏻❤️Ми мріяли про неї і на УЗД, коли дізналися - я плакала від щастя )))“, - написала певица.
Также в Инстаграм-Сторис появились видео с вечеринки #BabyShower, на которой подружки будущей мамы дарят ей и будущему малышу подарки. Отметим, что среди приглашенных была и певица Наталка Карпа, которая родила первенца в декабре прошлого года.
“А сьогодні в нас #BabyShower 🍼🎀🎈🎁 на честь майбутньої красуні ))) Це коли подружки зустрічаються і маму майбутню вітають, дарують подарунки ))) Одним словом - буде весело )) 💃🏻“.
Напомним, ранее беременная TARABAROVA снялась топлес в новой семейной фотосессии.
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