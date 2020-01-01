Мальчик или девочка?: TARABAROVA рассекретила пол будущего ребенка

Певица Светлана Тарабарова объявила стать второго ребенка.

Украинская исполнительница, выпускница “Фабрики звезд 2“ и экс-солистка группы “REAL O“ Светлана Тарабарова (TARABAROVA) поделилась с поклонниками долгожданной новостью.

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На своей странице в Инстаграм 30-летняя артистка объявила пол будущего ребенка. Беременная звезда рассекретила, что скоро у ее сына Ивана появится сестра. Светлана призналась, что плакала от счастья, когда узнала, что у нее будет девочка.

Свой радостный пост Тарабарова сопроводила ярким кадром, где она запечатлена в длинном оранжевом платье и в белых кроссовках.

“Так! В нас буде ДІВЧИНКА 👧🏻❤️Ми мріяли про неї і на УЗД, коли дізналися - я плакала від щастя )))“, - написала певица.

TARABAROVA рассекретила пол будущего ребенка Скриншот

Также в Инстаграм-Сторис появились видео с вечеринки #BabyShower, на которой подружки будущей мамы дарят ей и будущему малышу подарки. Отметим, что среди приглашенных была и певица Наталка Карпа, которая родила первенца в декабре прошлого года.

“А сьогодні в нас #BabyShower 🍼🎀🎈🎁 на честь майбутньої красуні ))) Це коли подружки зустрічаються і маму майбутню вітають, дарують подарунки ))) Одним словом - буде весело )) 💃🏻“.

TARABAROVA рассекретила пол будущего ребенка Скриншот

TARABAROVA рассекретила пол будущего ребенка Скриншот

TARABAROVA рассекретила пол будущего ребенка Скриншот

TARABAROVA рассекретила пол будущего ребенка Скриншот

TARABAROVA рассекретила пол будущего ребенка Скриншот

Напомним, ранее беременная TARABAROVA снялась топлес в новой семейной фотосессии.

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