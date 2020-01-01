Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Денисенко и Фединчик рассказали о семейных традициях и первом поцелуе

Комментариев: 0
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик стали гостями шоу "Неймовірна правда про зірок".

Звездные супруги Фединчик и Денисенко признались, кто главный в семье
Звездные супруги Фединчик и Денисенко признались, кто главный в семье
Пресс-служба

Читай также: “С днем рождения меня!“ Сумская показала яркие кадры из Египта

В выпуске “Неймовірна правда про зірок“ на СТБ звездная парочка, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик, раскрыли секреты личных отношений. Супруги рассказали о первом поцелуе, семейных традициях и самых дорогих подарках.

Звездная пара ответила на вопросы друг о друге, а кроме того… открыла много  личных секретов. 7 самых интересных из них – в материале.

1.      Какая семейная традиция нравится Андрею больше всего?

Наталка: Я готую багато їжі та подаю йому. Або, можливо, це масаж ніг. Це теж наша сімейна традиція. 

Андрей: Спільні вечері дома.  

2.   День, который изменил вашу жизнь?

Наталка: День, коли мене затвердили у серіал, де я знімалась з Андрієм.

Андрей: 1 квітня – день весілля.

3. Где и как вы впервые поцеловались?

Наталка: Найперший поцілунок був на пробах, а справжній – це було на кіностудії.

Андрей: на знімальному майданчику в перерві. Ми десь там гуляли, їли морозиво і вперше поцілувалися.

      4. Знаете ли вы пароль на телефоне мужа?

Наталка:  Так, звичайно, знаю. І він мій.

Андрей:  Знає.

      5. Какой самый дорогой подарок сделал для вас Андрей?

Наталка: Це наш син. А якщо рахувати у грошах, то це квартира.

Андрей: Автомобіль? А, ні, це квартира. Ми купували її насправді разом, але записана вона на Наталку, бо я, як завжди, не взяв із собою документи.

     6. Кто главный в семье?

Наталка: Андрій. Я даю поради, але він головний.

Андрей: Я.

      7. Кто тратит больше денег?

Андрей: Наташка.

Наталка: Звичайно, що я. Я дуже люблю гроші, але я так люблю їх витрачати!

Как  в детстве называли Андрея, какие любимые цветы Наталки, что парочку раздражает друг в друге – узнайте в полной версии интервью.

Проект “Неймовірна правда про зірок“ выходит каждую субботу в 9:30 на СТБ.

Ранее мы писали, что 50-летняя Билык заговорила о пополнении в семье. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Наталка Денисенко, Андрей Фединчик, звездные пары
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь