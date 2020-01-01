Денисенко и Фединчик рассказали о семейных традициях и первом поцелуе
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В выпуске “Неймовірна правда про зірок“ на СТБ звездная парочка, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик, раскрыли секреты личных отношений. Супруги рассказали о первом поцелуе, семейных традициях и самых дорогих подарках.
Звездная пара ответила на вопросы друг о друге, а кроме того… открыла много личных секретов. 7 самых интересных из них – в материале.
1. Какая семейная традиция нравится Андрею больше всего?
Наталка: Я готую багато їжі та подаю йому. Або, можливо, це масаж ніг. Це теж наша сімейна традиція.
Андрей: Спільні вечері дома.
2. День, который изменил вашу жизнь?
Наталка: День, коли мене затвердили у серіал, де я знімалась з Андрієм.
Андрей: 1 квітня – день весілля.
3. Где и как вы впервые поцеловались?
Наталка: Найперший поцілунок був на пробах, а справжній – це було на кіностудії.
Андрей: на знімальному майданчику в перерві. Ми десь там гуляли, їли морозиво і вперше поцілувалися.
4. Знаете ли вы пароль на телефоне мужа?
Наталка: Так, звичайно, знаю. І він мій.
Андрей: Знає.
5. Какой самый дорогой подарок сделал для вас Андрей?
Наталка: Це наш син. А якщо рахувати у грошах, то це квартира.
Андрей: Автомобіль? А, ні, це квартира. Ми купували її насправді разом, але записана вона на Наталку, бо я, як завжди, не взяв із собою документи.
6. Кто главный в семье?
Наталка: Андрій. Я даю поради, але він головний.
Андрей: Я.
7. Кто тратит больше денег?
Андрей: Наташка.
Наталка: Звичайно, що я. Я дуже люблю гроші, але я так люблю їх витрачати!
Как в детстве называли Андрея, какие любимые цветы Наталки, что парочку раздражает друг в друге – узнайте в полной версии интервью.
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