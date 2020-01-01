Денисенко и Фединчик рассказали о семейных традициях и первом поцелуе

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик стали гостями шоу "Неймовірна правда про зірок".

Звездные супруги Фединчик и Денисенко признались, кто главный в семье Пресс-служба

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В выпуске “Неймовірна правда про зірок“ на СТБ звездная парочка, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик, раскрыли секреты личных отношений. Супруги рассказали о первом поцелуе, семейных традициях и самых дорогих подарках.

Звездная пара ответила на вопросы друг о друге, а кроме того… открыла много личных секретов. 7 самых интересных из них – в материале.

1. Какая семейная традиция нравится Андрею больше всего?

Наталка: Я готую багато їжі та подаю йому. Або, можливо, це масаж ніг. Це теж наша сімейна традиція. Андрей: Спільні вечері дома.

2. День, который изменил вашу жизнь?

Наталка: День, коли мене затвердили у серіал, де я знімалась з Андрієм. Андрей: 1 квітня – день весілля.

3. Где и как вы впервые поцеловались?

Наталка: Найперший поцілунок був на пробах, а справжній – це було на кіностудії. Андрей: на знімальному майданчику в перерві. Ми десь там гуляли, їли морозиво і вперше поцілувалися.

4. Знаете ли вы пароль на телефоне мужа?

Наталка: Так, звичайно, знаю. І він мій. Андрей: Знає.

5. Какой самый дорогой подарок сделал для вас Андрей?

Наталка: Це наш син. А якщо рахувати у грошах, то це квартира. Андрей: Автомобіль? А, ні, це квартира. Ми купували її насправді разом, але записана вона на Наталку, бо я, як завжди, не взяв із собою документи.

6. Кто главный в семье?

Наталка: Андрій. Я даю поради, але він головний. Андрей: Я.

7. Кто тратит больше денег?

Андрей: Наташка. Наталка: Звичайно, що я. Я дуже люблю гроші, але я так люблю їх витрачати!

Как в детстве называли Андрея, какие любимые цветы Наталки, что парочку раздражает друг в друге – узнайте в полной версии интервью.

Проект “Неймовірна правда про зірок“ выходит каждую субботу в 9:30 на СТБ.

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