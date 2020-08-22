"С днем рождения меня!" Сумская показала яркие кадры из Египта
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Популярная актриса театра и кино Ольга Сумская шикарно встречает свой день рождения. В преддверие праздника звезда вместе с супругом, актером Виталием Борисюком отправилась в Египет.
Яркими кадрами с отдыха знаменитости поделились в Инстаграм.
В кадре Ольга показала вид с балкона своего номера, он выходит на огромный бассейн, окруженный пальмами. Сама же Ольга попала в кадр в светлом домашнем наряде и без макияжа.
После Сумская засняла своего супруга как раз в тот момент, когда он поздравлял ее с днем рождения. Борисюк держал в руках бутылку шампанского и “букет“ из блестящих лент.
В описании Ольга отметила, что мечтала о таком празднике.
Доброе утро! 🌞 Happy Birthday to Me Начинаем праздновать в фантастическом месте @rixospremiumseagate 🌞! Красное море, наконец! Это счастье! 🌊, - написала знаменитость.
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