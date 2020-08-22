Ирина Хоменко родила: Как назвали младенцаЭксклюзив
Актриса студии Мамахохотала Ирина Хоменко рассекретила пол и имя ребенка .
Читай также: “Когда дочка вся в маму“: Лобода похвасталась семейной фотосессией
Актриса студии “Мамахохотала“ и экс-ведущая программы “Тайный агент“ родила второго ребенка. Первые кадры из роддома знаменитость добавила в Инстаграм. Ирина сделала фото с карточкой, на которой указаны вес и рост младенца.
В эксклюзивном комментарии Ivona Ирина сообщила, что родила девочку. Имя малышке планируют дать Аврора. Сейчас мама с младенцем чувствуют себя хорошо.
Друзья!
Теперь я дважды мама!
Счастью нет предела! - написала знаменитость в соцсетях.
Ранее мы писали, что 50-летняя Ирина Билык заговорила о пополнении в семье.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
Знаменита в узких кругах ограниченных лиц?