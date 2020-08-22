Актриса студии Мамахохотала Ирина Хоменко рассекретила пол и имя ребенка .

Ирина Хоменко родила второго ребенка instagram.com/irina_khomenko

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Актриса студии “Мамахохотала“ и экс-ведущая программы “Тайный агент“ родила второго ребенка. Первые кадры из роддома знаменитость добавила в Инстаграм. Ирина сделала фото с карточкой, на которой указаны вес и рост младенца.

В эксклюзивном комментарии Ivona Ирина сообщила, что родила девочку. Имя малышке планируют дать Аврора. Сейчас мама с младенцем чувствуют себя хорошо.

Друзья!

Теперь я дважды мама!

Счастью нет предела! - написала знаменитость в соцсетях.

Ирина Хоменко родила второго ребенка instagram.com/irina_khomenko

Ранее мы писали, что 50-летняя Ирина Билык заговорила о пополнении в семье.

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