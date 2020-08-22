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Ирина Хоменко родила: Как назвали младенцаЭксклюзив

Комментариев: 3
Актриса студии Мамахохотала Ирина Хоменко рассекретила пол и имя ребенка .

Ирина Хоменко родила второго ребенка
Ирина Хоменко родила второго ребенка
instagram.com/irina_khomenko

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Актриса студии “Мамахохотала“ и экс-ведущая программы “Тайный агент“ родила второго ребенка. Первые кадры из роддома знаменитость добавила в Инстаграм. Ирина сделала фото с карточкой, на которой указаны вес и рост младенца.

В эксклюзивном комментарии Ivona Ирина сообщила, что родила девочку. Имя малышке планируют дать Аврора. Сейчас мама с младенцем чувствуют себя хорошо.

Друзья!
Теперь я дважды мама!
Счастью нет предела! - написала знаменитость в соцсетях.

Ирина Хоменко родила второго ребенка
Ирина Хоменко родила второго ребенка
instagram.com/irina_khomenko

Ранее мы писали, что 50-летняя Ирина Билык заговорила о пополнении в семье.

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Теги: Ирина Хоменко, Мамахохотала, рождение
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  22.08.2020, 17:20
Оценка:  0
гость
Здоровья маме и малышке. Но имя конечно не очень.
alexgr    22.08.2020, 15:04
Оценка:  -22
alexgr
знаменитость

Знаменита в узких кругах ограниченных лиц?
ГунВсемогущий    22.08.2020, 11:28
Оценка:  -22
ГунВсемогущий
Важно не то как назвали младенца,а то кто отец этого самого младенца.Но вариант может быть здесь лишь один:Олег Газманов по прозвищу"Секс-есаул".
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