"Когда дочка вся в маму": Лобода похвасталась семейной фотосессией
Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA) поделилась в Сети свежими снимками со старшей дочерью. Звездное семейство похвасталось стильными нарядами.
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37-летняя артистка на своей странице в Instagram опубликовала серию фотографий, где она и 9-летняя Евангелина позировали на лестнице. Лобода предстала в черной майке, серых штанах со змеиным принтом, черных босоножках на шпильке и в темных очках.
Дочь исполнительницы выглядела на снимках не менее круто. Ева запечатлена в спортивном костюме в белых и черных тонах, темных очках и в объемных белых кроссовках.
“Когда дочка вся в маму😉😇“, - подписала кадры Светлана.
Напомним, ранее Светлана Лобода поразила кукольной внешностью на новом фото.
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