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"Когда дочка вся в маму": Лобода похвасталась семейной фотосессией

Комментариев: 3
Певица Светлана Лобода и ее 9-летняя дочь снялись в стильных образах.
"Когда дочка вся в маму": Лобода похвасталась семейной фотосессией
"Когда дочка вся в маму": Лобода похвасталась семейной фотосессией
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA) поделилась в Сети свежими снимками со старшей дочерью. Звездное семейство похвасталось стильными нарядами.

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37-летняя артистка на своей странице в Instagram опубликовала серию фотографий, где она и 9-летняя Евангелина позировали на лестнице. Лобода предстала в черной майке, серых штанах со змеиным принтом, черных босоножках на шпильке и в темных очках.

Дочь исполнительницы выглядела на снимках не менее круто. Ева запечатлена в спортивном костюме в белых и черных тонах, темных очках и в объемных белых кроссовках.

“Когда дочка вся в маму😉😇“, - подписала кадры Светлана.

Напомним, ранее Светлана Лобода поразила кукольной внешностью на новом фото.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  21.08.2020, 20:23
Оценка:  -1
гость
ЛОБОДА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  21.08.2020, 20:22
Оценка:  -1
гость
ПРОКАЦАПСКАЯ ПОТАСКУХА!
SergioS    21.08.2020, 19:35
Оценка:  +14
SergioS
Зачем про эту бл*дь пишут все время? Тут это никому не интересно.
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