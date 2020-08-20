Певица Светлана Лобода и ее 9-летняя дочь снялись в стильных образах.

"Когда дочка вся в маму": Лобода похвасталась семейной фотосессией instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA) поделилась в Сети свежими снимками со старшей дочерью. Звездное семейство похвасталось стильными нарядами.

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37-летняя артистка на своей странице в Instagram опубликовала серию фотографий, где она и 9-летняя Евангелина позировали на лестнице. Лобода предстала в черной майке, серых штанах со змеиным принтом, черных босоножках на шпильке и в темных очках.

Дочь исполнительницы выглядела на снимках не менее круто. Ева запечатлена в спортивном костюме в белых и черных тонах, темных очках и в объемных белых кроссовках.

“Когда дочка вся в маму😉😇“, - подписала кадры Светлана.

Напомним, ранее Светлана Лобода поразила кукольной внешностью на новом фото.

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