Александр Педан назвал причину, почему он ни разу не участвовал в шоу.

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В четверг, 27 августа, на Новом канале стартует десятый сезон «Хто сверху?» В юбилейных выпусках приняли участие любимые звезды украинского шоу-бизнеса, среди новичков – Тина Кароль, Маша Ефросинина, Дива Оливка, Ян Гордиенко и многие другие. Но нашего Александра Педана там ты снова не увидишь. Почему?

Игровое шоу «Хто зверху?» в эфире уже десять сезонов, но до сих пор находятся зрители, которые не знают, кто именно является верховным судьей проекта. Раскроем для них «тайну»: это Александр Педан!

Для меня «Хто зверху?» в определенный момент стало открытием. Сначала я думал, что не работаю ведущим в этой программе, что я только голос. Но когда поговорил с Притулой и всеми девушками, которые вели это шоу, они сказали, что я ведущий наравне с ними. Мне было приятно. И в какой-то момент понял, что «Хто зверху?» – это очень интересный для меня экспириенс, ведь ведущему смириться, что он не в кадре, нелегко, – поделился Александр.

Почему Александр Педан никогда не сыграет в "Хто зверху?" Пресс-служба

Продюсеры долго думали, кого бы можно было посадить на мое место судьи. Но, как видите, за десять сезонов мы ничего не придумали. За все это время я не пропустил ни одного сезона, ни одной программы, – рассказал ведущий Нового канала.

Поскольку судья «Хто зверху?» всегда работает на площадке в лайв-режиме, то есть комментирует все сразу, сыграть Педану за мужскую команду так и не удалось.

Почему Александр Педан никогда не сыграет в "Хто зверху?" Пресс-служба

Не знаю, кого можно было бы поставить судьей. Нужно быть инсайдером, чтобы тебе доверяли и тебя уважали наши звезды, особенно ведущие. Надо найти очень авторитетного человека. Можно сделать конкурс-опрос. Вот Притулу я посадил бы судьей, но вести программу вместо него не буду. Он делает это так идеально, что я не хотел бы сравнений, – пояснил Александр Педан.

Казалось бы, кто-то из коллег-звезд мог бы с легкостью подменить Александра Педана на месте судьи «Хто зверху?» Но на самом деле все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Не пропусти премьеру десятого, юбилейного сезона «Хто зверху?» 27 августа в 19:00 на Новом канале.

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