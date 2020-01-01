Хотя судью популярного игрового шоу Нового канала и не видно в кадре, он меняется внешне. Давайте посмотрим, как.

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Александра Педана по праву считают третьим ведущим проекта «Хто зверху?», юбилейный сезон которого Новый канал начнет показывать уже 27 августа. Именно он решает, кто должен быть сверху — команда Леси Никитюк или команда Сергея Притулы. Но есть одно но — Педан никогда не появляется в кадре, из-за чего первое время даже не любил это шоу.



Седина и тату: как Александр Педан поменялся за 10 сезонов "Хто зверху?" Пресс-служба

Я привык работать в кадре, а здесь сел в режиссерскую, где меня не видно — только слышно. Первое время было тяжело, я постоянно думал, что могу больше. Но со временем переобижался, сейчас мне нравится работать на «Хто зверху?». Здесь я могу удивить и зрителей, и коллег, и себя, — отмечает ведущий Нового канала.

И хотя Педана не видно в «Хто зверху?», за десять сезонов проекта его внешность поменялась. Правда, совсем чуть-чуть: ведущий забился татуировками и поседел. В остальном же Александр такой же, каким был в 2012 году, в начале съемок игрового шоу — активный, позитивный и харизматичный. Разве что стал мудрее.



Седина и тату: как Александр Педан поменялся за 10 сезонов "Хто зверху?" Пресс-служба

Раньше я зависел от телекарьеры и корпоративной деятельности, а сейчас стал блогером. И мне безумно нравится работать в Instagram, TikTok, YouTube! Понял, что не надо бояться меняться и начинать что-то новое. Если остановишься, начнешь стареть. Я же этого не делаю, поэтому чувствую себя намного лучше, чем когда-то, — поделился ведущий Нового канала.

Услышать Александра Педана в десятом, юбилейном, сезоне «Хто зверху?» вы сможете совсем скоро — с 27 августа на Новом канале!

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