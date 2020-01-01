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Трехлетний сын Александра Педана защищал маму молоточком для мяса

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Ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Кто сверху?» (Новый канал) высказал свое мнение по поводу домашнего насилия и рассказал, как воспитывает сына настоящим мужчиной.
Трехлетний сын Александра Педана защищал маму молоточком для мяса
Трехлетний сын Александра Педана защищал маму молоточком для мяса
Пресс-служба

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Тема домашнего насилия сегодня – одна из самых обсуждаемых. И все правильно! Если раньше женщины стеснялись признаться, что мужчина поднимает на них руку, оскорбляет или унижает, то сейчас четко понимают: проблема не в них, а в их партнерах.

 В этом году будет 20 лет, как мы живем с женой под одной крышей, – рассказал ведущий Нового канала Александр Педан. – И было бы ложью, если бы я сказал, что за столько времени вместе мы ни разу не ссорились. Бывали разные моменты – иногда мы даже общались на повышенных тонах. Но таких ситуация за почти двадцать лет можно пересчитать по пальцам двух рук.

Телеведущий убежден: крепкие семейные отношения строятся на взаимоуважении. А о каком взаимоуважение может идти речь, если партнеры позволят повышать друг на друга голос или куда хуже – поднимать руку.

У нас в семье есть одно, но очень важное правило – не врать, – отмечает Александр Педан. – Мы учим и детей и себя тоже не замалчивать какие-то проблемы или волнения. Общаться друг с другом и обсуждать все.


Как и каждому отцу мальчика, Александру Педану важно, чтобы его сын вырос порядочным человеком – создал любящую семью, сумел защитить и обеспечить ее. Поэтому, несмотря на маленький возраст, Марику (сын телеведущего – прим.ред.) уже вкладывают определенные ценности.

Мы объясняем, что драться нельзя, что девушек нужно защищать и т.д., – говорит ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Кто сверху?» – проектов, которые не один год с успехом показывает Новый канал. – И была даже ситуация, когда мой трехлетний сын вступился за мать. Мы с женой громко общались, это была не столько ссора, а дискуссия. Но Марику показалось, что мы конфликтуем, поэтому он подошел и начал бить меня по попе. А когда я не среагировал, вернулся с молоточком для мяса. Нас настолько рассмешила находчивость сына, мы с женой сразу же забыли обо всех дискуссии и рассмеялись.

И это не первый случай, когда маленький Педан заступается за девушек. По словам телеведущего, была также ситуация, когда он защитил перед другими мальчиками девочку Милану, которая ему симпатизирует. И от этого Александру вдвойне приятно, поскольку он понимает, что они с женой вкладывают в сына правильные ценности.

Ранее мы писали, зачем Александр Педан просыпается в пять утра. 

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Теги: Александр Педан
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