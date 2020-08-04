"Педанобургеры". Рецепт от Александра Педана
Популярный телеведущий поделился пошаговым рецептом.
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С начала карантина, когда семья ведущего реалити «Эксы» и судьи шоу «Хто зверху?» (Новый канал) переехала в загородный дом, Александр Педан стал часто готовить на свежем воздухе. То уху сварит, то рагу из кролика стушит. А с недавних пор среди его кулинарных шедевров появились еще и «педанобургеры».
Лучшие выходные летом – с семьей на даче, – говорит ведущий Нового канала. – Постоянно что-то готовим на огне и смакуем на террасе. Недавно готовил бургеры, делюсь рецептом. Чувствую себя почти Джейми Оливером (улыбается).
Как приготовить «педанобургеры»: рецепт
Ингридиенты на два бургера:
- 2 булочки
- 2 листа салата Айсберг
- 2 шт. плавленого сыра Чеддер
- 6-8 ломтей маринованного огурца
- 2-4 дольки помидора
- несколько колец маринованного или свежего лука
- 2-4 чайные ложки кетчупа
- 2 чайные ложки горчицы
- 2 чайные ложки майонеза (по вкусу)
- Ингредиенты на две котлеты:
- 300 г фарша (говяжьего, свиного и т.д.)
- 1 яйцо
- соль, перец (по вкусу)
Готовим пошагово:
- Начинаем приготовление бургеров с котлет. Добавляем в фарш яйцо, специи и все хорошо перемешиваем. Формируем котлеты и поджариваем их на огне.
- Пока готовятся первые, моем и нарезаем ломтиками овощи – огурцы, помидоры и лук.
- Разрезаем булочки вдоль на половинки и поджариваем изнутри на огне до корочки.
- Когда все подготовительные этапы закончили, начинаем формировать бургер. Смазываем основание нижней части булочки кетчупом. Кладем листья салата Айсберг, несколько ломтиков маринованных огурцов и колец лука.
- Следующая на очереди – котлета. Поверх нее выкладываем сыр Чеддер и помидор. Закрываем все верхней частью булочки, которую предварительно также смазываем кетчупом, майонезом или горчицей (по вкусу).
- Вкуснее всего бургер будет с прохладным напитком - лимонадом или кока-колой.
- Подаем все к столу.
Приятного аппетита!
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