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"Педанобургеры". Рецепт от Александра Педана

Комментариев: 1
Популярный телеведущий поделился пошаговым рецептом.
"Педанобургеры". Рецепт от Александра Педана
"Педанобургеры". Рецепт от Александра Педана
Пресс-служба

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С начала карантина, когда семья ведущего реалити «Эксы» и судьи шоу «Хто зверху?» (Новый канал) переехала в загородный дом, Александр Педан стал часто готовить на свежем воздухе. То уху сварит, то рагу из кролика стушит. А с недавних пор среди его кулинарных шедевров появились еще и «педанобургеры».

Лучшие выходные летом – с семьей на даче, – говорит ведущий Нового канала. – Постоянно что-то готовим на огне и смакуем на террасе. Недавно готовил бургеры, делюсь рецептом. Чувствую себя почти Джейми Оливером (улыбается).

"Педанобургеры". Рецепт от Александра Педана
Пресс-служба

Как приготовить «педанобургеры»: рецепт

Ингридиенты на два бургера:

  • 2 булочки
  • 2 листа салата Айсберг
  • 2 шт. плавленого сыра Чеддер
  • 6-8 ломтей маринованного огурца
  • 2-4 дольки помидора
  • несколько колец маринованного или свежего лука
  • 2-4 чайные ложки кетчупа
  • 2 чайные ложки горчицы
  • 2 чайные ложки майонеза (по вкусу)
  • Ингредиенты на две котлеты:
  • 300 г фарша (говяжьего, свиного и т.д.)
  • 1 яйцо
  • соль, перец (по вкусу)

Готовим пошагово:

  1. Начинаем приготовление бургеров с котлет. Добавляем в фарш яйцо, специи и все хорошо перемешиваем. Формируем котлеты и поджариваем их на огне.
  2. Пока готовятся первые, моем и нарезаем ломтиками овощи – огурцы, помидоры и лук.
  3. Разрезаем булочки вдоль на половинки и поджариваем изнутри на огне до корочки.
  4. Когда все подготовительные этапы закончили, начинаем формировать бургер. Смазываем основание нижней части булочки кетчупом. Кладем листья салата Айсберг, несколько ломтиков маринованных огурцов и колец лука.
  5. Следующая на очереди – котлета. Поверх нее выкладываем сыр Чеддер и помидор. Закрываем все верхней частью булочки, которую предварительно также смазываем кетчупом, майонезом или горчицей (по вкусу).
  6. Вкуснее всего бургер будет с прохладным напитком - лимонадом или кока-колой.
  7. Подаем все к столу.

Приятного аппетита!

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Теги: Александр Педан, бургер
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  04.08.2020, 16:52
Оценка:  0
гость
Если от Педана, то значит там не майонез. Надрочили ему всем новым каналом.
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