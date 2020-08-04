Популярный телеведущий поделился пошаговым рецептом.

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С начала карантина, когда семья ведущего реалити «Эксы» и судьи шоу «Хто зверху?» (Новый канал) переехала в загородный дом, Александр Педан стал часто готовить на свежем воздухе. То уху сварит, то рагу из кролика стушит. А с недавних пор среди его кулинарных шедевров появились еще и «педанобургеры».

Лучшие выходные летом – с семьей на даче, – говорит ведущий Нового канала. – Постоянно что-то готовим на огне и смакуем на террасе. Недавно готовил бургеры, делюсь рецептом. Чувствую себя почти Джейми Оливером (улыбается).

"Педанобургеры". Рецепт от Александра Педана Пресс-служба

Ингридиенты на два бургера:

2 булочки

2 листа салата Айсберг

2 шт. плавленого сыра Чеддер

6-8 ломтей маринованного огурца

2-4 дольки помидора

несколько колец маринованного или свежего лука

2-4 чайные ложки кетчупа

2 чайные ложки горчицы

2 чайные ложки майонеза (по вкусу)

Ингредиенты на две котлеты:

300 г фарша (говяжьего, свиного и т.д.)

1 яйцо

соль, перец (по вкусу)

Готовим пошагово:

Начинаем приготовление бургеров с котлет. Добавляем в фарш яйцо, специи и все хорошо перемешиваем. Формируем котлеты и поджариваем их на огне. Пока готовятся первые, моем и нарезаем ломтиками овощи – огурцы, помидоры и лук. Разрезаем булочки вдоль на половинки и поджариваем изнутри на огне до корочки. Когда все подготовительные этапы закончили, начинаем формировать бургер. Смазываем основание нижней части булочки кетчупом. Кладем листья салата Айсберг, несколько ломтиков маринованных огурцов и колец лука. Следующая на очереди – котлета. Поверх нее выкладываем сыр Чеддер и помидор. Закрываем все верхней частью булочки, которую предварительно также смазываем кетчупом, майонезом или горчицей (по вкусу). Вкуснее всего бургер будет с прохладным напитком - лимонадом или кока-колой. Подаем все к столу.

Приятного аппетита!

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