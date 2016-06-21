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Как приготовить вишневое вино в домашних условиях?

Комментариев: 3
Волшебный, ароматный напиток можно приготовить своими руками!
Как приготовить вишневое вино в домашних условиях?
Как приготовить вишневое вино в домашних условиях?
pinterest.com

Вишневое вино отличается особым сладким вкусом с пикантной горчинкой. Самое вкусное вишневое вино - это, конечно же, домашнее! Как его приготовить самостоятельно, расскажет Ivona.

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Какой сорт вишни нужно брать для приготовления вина?

Для домашнего виноделия можно использовать любой сорт вишен. Но лучше всего подойдут темные вишни, обладающие кисло-сладким вкусом. Это такие сорта, как Лотовая, Новодворская, Шпанка, Шубинская и Владимирская. Можно взять для вина и сладкие сорта, но тогда напиток не будет иметь выраженный вкус и характерную кислинку.

Как приготовить вишневое вино в домашних условиях?
Как приготовить вишневое вино в домашних условиях?
pinterest.com

Ягоды для вина должны быть целыми без повреждения и гнили. Опытные виноделы не моют вишню перед приготовлением вина, ведь на ее поверхности есть особые естественные винные дорожки, которые смываются водой. Для классического вина косточки не удаляются, ведь это придает вину некую миндальную горчинку.

Вишневое вино: Классический рецепт приготовления

Первым делом готовим сусло. Для этого немытые вишни с косточками нужно измельчить в глубокой таре или отжать руками, выдавливая сок. Должна получиться мезга - смесь вишневых косточек, мякоти и сока.

Как приготовить вишневое вино в домашних условиях?
Как приготовить вишневое вино в домашних условиях?
pinterest.com

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Мезгу нужно смешать с водой в равной пропорции и добавить сахарный песок. На 1 кг мезги нужно около 700 г сахара. Если вишни были промыты, то в мезгу лучше добавить столовую ложку сухих дрожжей на каждые 15 л мезги с водой.

После этого емкость плотно накрывается крышкой и заматывается полотенцем сверху, ее нужно поставить в прохладное темное место. Через пару дней сусло станет бродить. Каждые 2-3 дня его нужно быстро помешивать, чтобы масса не успевала насытиться кислородом. После окончания брожения емкость нужно оставить на 5 дней в покое. За это время мезга поднимется и ее легко можно будет собрать ситом.

Как приготовить вишневое вино в домашних условиях?
Как приготовить вишневое вино в домашних условиях?
pinterest.com

Очищенный сок оставляют бродить второй раз в закрытой емкости еще на 5-7 дней. Когда пена сойдет, брожение окончено. Возьми шланг и опусти его конец на дно емкости, слей перебродивший сок в другую емкость. Там вино будет доходить 10-15 дней. После этого вишневое вино переливают в стеклянную тару.

Молодое вино можно пить через 50-60 дней после приготовления мезги, а для более зрелого вкуса вино держат еще 4-5 месяцев.

Как приготовить вишневое вино в домашних условиях?
Как приготовить вишневое вино в домашних условиях?
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить сангрию в домашних условиях.

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Теги: вино, вишня, домашнее вино, вишневое вино, напитки
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  08.07.2018, 18:43
Оценка:  0
гость
как мне разгадывать дорожные знаки они мне
гость  (аноним)  25.06.2016, 07:39
Оценка:  0
гость
бред, а не рецепт. ни слова про гидрозатвор, ни слова про дробное внесение сахара, ни слова про отделение мезги от сусла. и его не нужно мешать каждые 3 дня, а его нужно мешать первые 3 3 дня по 2 раза в день, затем отделить от жмыха и поставить под затвор.
женя  (аноним)  21.06.2016, 09:41
Оценка:  0
женя
на сайте рецепт вина а показуют савсем другое
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