Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кайли Дженнер засветила пышные формы в мокром купальнике

Комментариев: 0
Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер запостила фото, где она принимает душ на улице.
Кайли Дженнер засветила пышные формы в мокром купальнике
Кайли Дженнер засветила пышные формы в мокром купальнике
instagram.com/kyliejenner

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, известная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которой на прошлой неделе исполнилось 23 года, поделилась в соцсети новой откровенной публикацией.

Читай также: Обнаженная в ванне: Кайли Дженнер устроила пикантную фотосессию во дворе дома

На своей странице в Инстаграм знаменитость запостила свежий кадр с отдыха на Багамских островах. Девушка опубликовала несколько фото, где она принимает душ на улице. На новых снимках Кайли появилась в раздельном купальнике персикового оттенка на фоне сада и роскошного дома. Пляжный наряд выгодно подчеркнул пышные формы модели.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☁️

Допис, поширений Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Напомним, ранее сексапильная Кайли Дженнер засветила ягодицы и грудь в пикантном наряде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кайли Дженнер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь