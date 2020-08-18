Кайли Дженнер засветила пышные формы в мокром купальнике

Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер запостила фото, где она принимает душ на улице.

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, известная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которой на прошлой неделе исполнилось 23 года, поделилась в соцсети новой откровенной публикацией.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость запостила свежий кадр с отдыха на Багамских островах. Девушка опубликовала несколько фото, где она принимает душ на улице. На новых снимках Кайли появилась в раздельном купальнике персикового оттенка на фоне сада и роскошного дома. Пляжный наряд выгодно подчеркнул пышные формы модели.

Напомним, ранее сексапильная Кайли Дженнер засветила ягодицы и грудь в пикантном наряде.

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