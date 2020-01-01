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День рождения Кайли Дженнер: Горячие фото молодой миллиардерши

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Сегодня звезде шоу "Семейство Кардашьян" исполняется 23 года.
День рождения Кайли Дженнер: Горячие фото молодой миллиардерши
День рождения Кайли Дженнер: Горячие фото молодой миллиардерши
instagram.com/kyliejenner

Сегодня, 10 августа, свой день рождения отмечает американская модель Кайли Дженнер. Знаменитости исполняется 23 года.

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Девушка стала известной благодаря участию в телевизионном реалити-шоу “Семейство Кардашьян“. Она является второй дочерью Кейтлин Дженнер и Крис Дженнер. У Кайли есть родная сестра Кендалл. Также со стороны матери у нее есть сестры Кортни, Ким, Хлои и брат Роб, а со стороны отца братья Бартон, Брендон, Джейк, Броуди и сестра Кейси.

В 2015 году Кайли основала линию косметики Kylie Cosmetics. А спустя 4 года, в 2019-м она стала самым молодым миллиардером в истории, побив рекорд Марка Цукерберга. На тот момент Дженнер было 21 год.

Также в прошлом году Дженнер возглавила рейтинг самых дорогих звезд в Instagram.Рекламный пост в ее аккаунте стоит 1,2 млн долларов. Отметим, что по количеству подписчиков в Instagram в прошлом году Кайли занимала 6 место.

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Несмотря на юный возраст, модель уже воспитывает 2-летнюю дочь Сторми от рэпера Трэвиса Скотта, с который встречалась с весны 2017 года года.

В 2020 году Forbes во второй раз признал Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей в мире, однако позже издание лишило звезду этого знания. Якобы Кайли лгала о доходах своей компании, подделывала налоговые декларации и на самом деле ее состояние составляет чуть меньше 900 млн долларов. 

В честь дня рождения Кайли Дженнер Ivona подготовила подборку ТОП-20 самых горячих кадров из Instagram-аккаунта именинницы. Смотрим!

Напомним, ранее сексапильная Кайли Дженнер засветила ягодицы и грудь в пикантном наряде.

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Теги: Кайли Дженнер, день рождения
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Источник: Ivоna bigmir)net

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