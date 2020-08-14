В интервью ведущей реалити «У кого больше?» (Новый канал) Анне Олицкой YouTube-блогер Рамина Эсхакзай рассказала о буллинге со стороны одноклассников.

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В детстве YouTube-блогер Рамина Есхакзай не была такой уверенной в себе, как сегодня. Девушка сильно комплексовала из-за своей колоритной внешности, которая досталась ей от мамы-украинки и отца-афганца. Не забывали напоминать о том, что она отличается от других, и одноклассники Рамины.

У нас в третьем классе было двое мальчишек, которые обзывали меня черной, – откровенно рассказала в интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой YouTube-блогер. – Говорили, что мой папа также черный. Почему он сюда приехал? Пусть возвращается в свой Афганистан. Понятно, маме я ничего не рассказывала, молча злилась. А потом, в девятом классе, мне понравился один парень. У нас годом старше учились два близнеца, и, собственно, к одному из них у меня была симпатия. А второй – то ли от «большого» ума, то ли от зависти – бегал по всей школе и обзывал чорнопопой. И так продолжалось до 11-го класса.

Рамину Эсхакзай обзывали чернокожей Пресс-служба

Пишут, что цыганка, узбечка, чтобы шла продавать на рынок, – перечисляет экс-возлюбленная певца Виталия Козловского. – Неужели я заслуживаю таких комментариев? По-моему, нет. Но если раньше еще как-то реагировала, то сейчас уже никак.

Недоброжелатели до сих пор упрекают Рамину за ее внешность.

Избавиться от комплексов девушке удалось значительно позже. Рамина не скрывает, что проводила различные манипуляции, которые придали ей уверенности.

Я была симпатичной, а стала красивой, – говорит она. – Потому что вложилась в себя – накачала губы, потратила колоссальный бюджет на зону под глазами, чтобы избавиться синяков, удалила комочки Биша, убрала волосы с тела и наколола подбородок.

YouTube-блогер не стесняется рассказывать обо всех изменениях во внешности, ведь считает, что они сделали ее только лучше.

Посмотреть полное видео интервью с Раминой можно на YouTube-канале Анны Олицкой

А новый проект с участием ведущей Анны Олицкой – реалити «У кого больше?» – уже совсем скоро выйдет в эфире Нового канала. Премьера – 31 августа.

Ранее мы писали, что Рамина встречалась с женатым олигархом.