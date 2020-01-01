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"Иногда я забываю, что беременна": как участница ТМПУ готовится к родам

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Скоро Юлия Биньковская из третьего сезона модельного реалити Нового канала впервые станет мамой. А пока она наслаждается своим прекрасным положением.
«Иногда я забываю, что беременна»: как участница ТМПУ готовится к родам
«Иногда я забываю, что беременна»: как участница ТМПУ готовится к родам
Пресс-служба

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Кто бы мог подумать, что длинноногая «Клео» из третьего сезона «Топ-модели по-украински» (Новый канал) с легкостью на какое-то время откажется от съемок и дефиле, посвятив себя материнству. А она взяла и сделала это! В конце октября Юлия Биньковская и ее парень Антон Дудка впервые станут родителями, а пока девушка рассказала Новому каналу, как чувствует себя во время беременности и готовится к родам.

 На первых двух месяцах беременности меня постоянно сильно тошнило. Утром, днем вечером… Я просто не могла понять, что происходит. Но потом все прошло, сейчас я иногда забываю, что беременна, пока не стану боком к зеркалу и не увижу живот, — смеется выпускница модельного реалити Нового канала. — Мои вкусовые предпочтения не поменялись — не могу сказать, что ем много сладкого или соленого, или все вместе. Аппетит такой же, как и до беременности.

«Иногда я забываю, что беременна»: как участница ТМПУ готовится к родам
«Иногда я забываю, что беременна»: как участница ТМПУ готовится к родам
Пресс-служба

Несмотря на то, что рожать Юлия будет лишь через несколько месяцев, она уже начала готовиться к появлению малыша на свет.

 Мы уже купили некоторую одежду, ванночку, а скоро купим коляску и кроватку. Мне очень нравится заниматься этими покупками, особенно выбирать одежду — она такая маленькая: даже не верится, что в нее может влезть ребеночек, — говорит девушка.

Пока Юлия готовится к новому этапу жизни, напоминаем: уже этой осенью вы сможете увидеть самых ярких выпускниц модельных реалити Нового канала в «Супер Топ-модели по-украински»!

Ранее мы писали, как участница “Від пацанки до панянки“ хочет назвать своего ребенка. 

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Теги: Юлия Биньковская
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